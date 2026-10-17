2:1! Eispiraten setzen sich gegen Bad Nauheim durch

Die Eispiraten Crimmitschau haben ihre Erfolgsserie fortgesetzt und den dritten Sieg in Folge eingefahren.

Vor 2.382 Zuschauern im heimischen Sahnpark setzte sich die Mannschaft von Cheftrainer Jussi Tuores mit 2:1 gegen den EC Bad Nauheim durch. Bereits im ersten Drittel fielen alle drei Treffer der Partie. Jarno Kärki und Logan Will sorgten mit ihren Toren für den Heimsieg. In einer umkämpften Schlussphase konnten sich die Westsachsen vor allem auf einen starken Rückhalt Kevin Reich verlassen.

Kärki und Will sorgen für frühe Führung

Personell gab es vor dem Duell mit den Hessen einige Veränderungen im Kader der Eispiraten. Noah Garthe kehrte in die Aufstellung zurück, während Dominic Walsh und Tim Lutz weiterhin nicht rechtzeitig fit wurden. Auch Dylan Wruck musste angeschlagen passen. Im Tor erhielt erneut Kevin Reich das Vertrauen von Cheftrainer Jussi Tuores.

Die Gastgeber erwischten einen Start nach Maß. Nach nicht einmal zwei Minuten brachte Jarno Kärki die Eispiraten mit einem satten Handgelenkschuss mit 1:0 in Führung. Der Finne knüpfte damit nahtlos an seine starke Leistung aus der Vorwoche an, als er gleich fünf Scorerpunkte gesammelt hatte. EC-Keeper Jerry Kuhn war bei Kärkis platziertem Abschluss ohne Abwehrchance. Die Antwort der Gäste ließ allerdings nicht lange auf sich warten. Nach gut sieben Minuten gelang Matt Marcinew der Ausgleich zum 1:1. Der Angreifer fälschte einen Schuss von der blauen Linie im Getümmel vor dem Crimmitschauer Tor unhaltbar ab. In der Folge entwickelte sich eine offene Partie, in der beide Mannschaften offensiv Akzente setzen konnten.

In der elften Minute schlugen die Eispiraten erneut zu – und wie! Adam McCormick setzte zu einem sehenswerten Vorstoß an und brachte die Scheibe gefährlich vor das Nauheimer Gehäuse. Logan Will vollendete die Aktion schließlich mit einem gelungenen Bauerntrick zum 2:1. Auch danach blieben die Westsachsen gefährlich. Unter anderem Noah Garthe kam zu guten Abschlüssen, ein weiterer Treffer wollte bis zur ersten Pause jedoch nicht mehr gelingen.

Offener Schlagabtausch ohne weitere Tore

Auch im zweiten Drittel starteten die Eispiraten mit einer guten Möglichkeit. Noah Garthe bediente Collin Adams, dessen Onetimer das Tor der Gäste nur knapp verfehlte. Anschließend neutralisierten sich beide Teams zunehmend. Dennoch blieb die Partie intensiv, denn die Bad Nauheimer stellten immer wieder ihre Offensivqualitäten unter Beweis und forderten die Crimmitschauer Defensive um Torhüter Kevin Reich.

Auf der Gegenseite bot sich den Gastgebern ebenfalls eine gute Gelegenheit: Louis Brune und Jarno Kärki scheiterten innerhalb derselben Aktion zunächst an Jerry Kuhn und anschließend beim Nachschuss am Nauheimer Schlussmann. Trotz weiterer Offensivaktionen auf beiden Seiten blieb das Mitteldrittel torlos.

Überschattet wurde der Spielabschnitt von zwei Verletzungen. Leon Schulz musste die Partie verletzungsbedingt vorzeitig beenden. Auch Denis Shevyrin konnte nach einem Bandencheck von Marco Pfleger nicht weiterspielen. Er wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus nach Altenburg gebracht.

Reich hält den Heimsieg fest

Im Schlussdrittel taten sich die Eispiraten zunächst schwer, ihren Rhythmus zu finden. Auch die notwendigen Reihenumbauten machten sich bemerkbar. Die Gastgeber kamen nur selten zu längeren Entlastungsangriffen und mussten sich zunehmend gegen druckvoll auftretende Gäste behaupten.

Der EC Bad Nauheim erhöhte den Druck und setzte sich immer wieder im Crimmitschauer Drittel fest. Die Eispiraten konnten sich in dieser Phase mehrfach bei Kevin Reich bedanken, der mit wichtigen Paraden den knappen Vorsprung verteidigte. Den Kurstädtern gelang es trotz ihrer Drangphasen jedoch nicht, die entscheidende Lücke in der Crimmitschauer Defensive zu finden. So brachten die Westsachsen das 2:1 mit einer kämpferischen Leistung über die Zeit und machten den dritten Sieg in Folge perfekt. Nach einem starken ersten Drittel und einer umkämpften Schlussphase durften die Eispiraten gemeinsam mit ihren Fans im Sahnpark drei weitere Punkte feiern.

Viel Zeit zum Durchatmen bleibt den Crimmitschauern nicht. Bereits am Sonntag, dem 18. Oktober 2026, steht das nächste Auswärtsspiel auf dem Programm. Dann gastieren die Eispiraten bei den Ravensburg Towerstars. Spielbeginn in der CHG Arena ist um 18:30 Uhr.

Torfolge (2:1, 0:0, 0:0):

1:0 Jarno Kärki (Louis Brune) 01:46

1:1 Matt Marcinew (Kevin Maginot, Dominik, Tiffels) 06:50

2:1 Logan Will (Adam McCormick) 10:47

Zuschauer: 2.382

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