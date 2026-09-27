2:3! Eispiraten unterliegen Blue Devils Weiden

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau hatten am Sonntagabend drei wichtige Punkte bei den Blue Devils Weiden liegen gelassen.

Trotz einer über weite Strecken überzeugenden Vorstellung unterlag das Team von Jussi Tuores mit 2:3. Nach der verdienten Führung durch Collin Adams drehten die Gastgeber die Partie im Mittelabschnitt innerhalb weniger Minuten. Vor allem die zahlreichen Strafzeiten und zwei Gegentreffer in Unterzahl erwiesen sich dabei als Knackpunkt.

Von Beginn an waren die Eispiraten, die mit unverändertem Lineup antraten, hellwach in die Partie gestartet und hatten zunächst das Geschehen bestimmt. Die Westsachsen hatten sich früh gute Möglichkeiten erspielt und in der Defensive nur wenig zugelassen. Nach rund fünf Minuten gerieten die Gastgeber erstmals in Unterzahl, überstanden diese Situation jedoch. Auch anschließend waren die Eispiraten gefährlich geblieben: Adam McCormick hatte Mühlberger am kurzen Pfosten geprüft, Brune hatte nur knapp die Führung verpasst und auch Dylan Wruck hatte aus kurzer Distanz für Gefahr gesorgt.

Die Eispiraten waren drangeblieben und hatten sich schließlich kurz nach Beginn des zweiten Drittels belohnt. Collin Adams hatte in der 21. Minute einen Rebound verwertet, den Logan Will zuvor energisch erarbeitet und Dylan Wruck in den Slot zurückgelegt hatte – die verdiente 1:0-Führung!

Danach hatte die Partie jedoch eine entscheidende Wendung genommen. Weiden hatte den Druck erhöht und die Eispiraten waren zunehmend in Unterzahl geraten. Nach mehreren Strafen gegen die Gäste hatten die Blue Devils ihre Möglichkeiten konsequent genutzt. In der 27. Minute hatte der ehemalige Eispirat Tyler Gron aus dem Getümmel zum Ausgleich getroffen. Nur wenig später hatte Weiden die Partie gedreht. Nach einem starken Querpass von Michael Regush hatte Charlie Jahnke völlig frei im Slot gestanden und Kevin Reich keine Chance gelassen. Innerhalb weniger Minuten hatten die Gastgeber aus einem 0:1 ein 2:1 gemacht. Postel hatte in der 34. Minute mit einem Abschluss aus dem hohen Slot auf 3:1 erhöht.

Die Eispiraten hatten sich davon allerdings nicht beeindrucken lassen. Trotz des Rückstands hatten sie wieder zunehmend die Kontrolle übernommen. Immer wieder hatten die Westsachsen die Weidener Defensive unter Druck gesetzt und Mühlberger zu Paraden gezwungen. In der 45. Minute war schließlich der verdiente Anschlusstreffer gefallen. Tim Lutz war nach einem Konter von Denis Shevyrin auf die Reise geschickt worden und hatte sich im Eins-gegen-eins gegen Mühlberger eiskalt gezeigt. Lutz, der heute seinen 26. Geburtstag begeht, hatte die Scheibe zum 2:3 im Tor untergebracht.

In der Schlussphase hatten die Eispiraten noch einmal alles nach vorne geworfen. Weiden war zeitweise tief in das eigene Drittel gedrängt worden. Quaas war aus spitzem Winkel gescheitert, Dietz hatte nur den Innenpfosten getroffen und auch weitere Abschlüsse hatten nicht den Weg ins Tor gefunden. Auf der anderen Seite hatte Kevin Reich seine Mannschaft mit mehreren starken Paraden im Spiel gehalten. Rund drei Minuten vor dem Ende hatte Jussi Tuores seinen Torhüter zugunsten eines sechsten Feldspielers vom Eis genommen. Die Eispiraten hatten das Weidener Tor noch einmal belagert und mit großem Einsatz auf den Ausgleich gedrängt. Trotz weiterer Chancen war der Treffer jedoch nicht mehr gefallen.

Damit hatten die Eispiraten eine Partie verloren, in der sie über weite Strecken das bessere Eishockeyteam waren. Die vielen Strafzeiten im Mittelabschnitt und die beiden daraus resultierenden Weidener Powerplay-Tore hatten letztlich den Unterschied gemacht. Gleichzeitig hatte Crimmitschau nach dem Rückstand eine starke Moral gezeigt und bis zur letzten Sekunde um den Ausgleich gekämpft.

Torfolge (0:0, 3:1, 0:1):

0:1 Collin Adams (Logan Will) 20:41

1:1 Tyler Gron (Michael Regush) 26:20 – PP1

2:1 Michael Regush (Brayden Tracey) 29:03

3:1 Niklas Postel (Michael Regush) 33:09 – PP1

3:2 Tim Lutz (Denis Shevyrin) 44:27

Zuschauer: 1.691

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