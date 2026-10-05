2:3! Eispiraten verlieren Heimderby gegen Weißwasser

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau haben das Heimderby gegen die Lausitzer Füchse mit 2:3 verloren.

Nach einer 2:1-Führung bis in den Schlussabschnitt mussten sich die Westsachsen den Gästen aus Weißwasser letztlich noch geschlagen geben. Überschattet wurde das Derby von einer fast einstündigen Verzögerung nach einer Choreographie in der Heinekurve.

Im Vergleich zum Freitagsspiel in Kassel gab es im Eispiraten-Tor eine Änderung: Kevin Reich rückte wieder zwischen die Pfosten, Pascal Seidel nahm als Backup auf der Bank Platz. Seidel hatte bei seinem Eispiraten-Debüt am Freitag in Kassel direkt einen Sieg gefeiert. Ole Olleff und Dominic Walsh fehlten weiterhin verletzungsbedingt. Zudem standen Steve Majher, Felix Thomas und Lars Hamori nicht im Kader.

Verspäteter Start, guter Beginn

Der Spielbeginn verzögerte sich nach einer Choreographie in der Heinekurve um knapp eine Stunde. Teile der Aktion mussten noch vom Eis und den Banden entfernt werden, zudem war eine erneute Eisaufbereitung notwendig. Nach einem kurzen zusätzlichen Warm-up konnte das Derby schließlich kurz vor 18 Uhr beginnen.

Die lange Wartezeit schien den Eispiraten zunächst nichts auszumachen. Die Mannschaft von Cheftrainer Jussi Tuores startete engagiert und druckvoll in das rassige Derby. Große Möglichkeiten blieben zunächst jedoch aus. Nach einem ungenutzten Powerplay schlugen die Hausherren in der elften Minute erstmals zu: Tim Lutz erkämpfte sich einen langen Puck hinter dem Füchse-Tor und bediente Noah Garthe. Der Angreifer setzte sich trotz Bedrängnis durch und traf aus dem Slot zum viel umjubelten 1:0.

Die Antwort der Gäste ließ nicht lange auf sich warten. Nach einem Puckverlust von Nikolas Biggins in der Vorwärtsbewegung konnte Christopher Theodore einen Rebound am langen Pfosten zum 1:1 verwerten (13.). Kurz vor der ersten Pause traf Sebastian Streu nur den Pfosten und verpasste damit die erneute Führung.

Shevyrin bringt die Eispiraten erneut in Front

Der zweite Abschnitt begann zunächst ausgeglichen, ehe die Eispiraten zunehmend die Kontrolle übernahmen. Mit viel Tempo erspielten sich die Hausherren eine deutliche Feldüberlegenheit. Collin Adams scheiterte nach einem starken Antritt zunächst an Füchse-Schlussmann Anthony Morrone. In Überzahl gelang den Eispiraten schließlich die erneute Führung. Noah Garthe bewies Übersicht und fand den einlaufenden Denis Shevyrin, der Morrone keine Chance ließ und zum 2:1 einschoss (34.). Auch danach blieb Crimmitschau gefährlich. Kurz nach dem Führungstreffer hatten die Westsachsen erneut ein Powerplay, doch Adams traf lediglich den Pfosten.

Füchse drehen das Derby

Auch im Schlussabschnitt kamen die Eispiraten mit viel Druck aus der Kabine. Der auffällige Collin Adams scheiterte erneut, wenig später trudelte ein Direktschuss von Noah Garthe nur knapp an der Torlinie vorbei.

Stattdessen schlugen die Gäste im Powerplay zu. Bryan Lemos bediente Jacob Schmidt-Svejstrup, der mit einem Direktschuss zum 2:2 traf (47.). Die Eispiraten verloren danach etwas den Faden und mussten schließlich sogar den entscheidenden Gegentreffer hinnehmen: Clarke Breitkreutz umkurvte das Tor von Kevin Reich und legte für Adam Brady auf, der nur noch einschieben musste – 2:3 (55.).

Die Eispiraten warfen in der Schlussphase noch einmal alles nach vorn und nahmen Kevin Reich zugunsten eines zusätzlichen Feldspielers vom Eis. Der entscheidende Druck wollte jedoch nicht mehr entstehen. Damit ging der Derbysieg an die Lausitzer Füchse.

Die lange Verzögerung rund um die Choreographie dürfte derweil noch ein Nachspiel haben. Wegen der verspäteten Austragung des Spiels ist mit einem Ermittlungsverfahren der DEL2 zu rechnen.

Torfolge (1:1, 1:0, 0:2):

1:0 Noah Garthe (Tim Lutz, Leon Schulz) 10:46

1:1 Christopher Theodore (Nikita Knaus) 12:05

2:1 Denis Shevyrin (Noah Garthe) 33:47 – PP1

2:2 Jacob Schmidt-Svejstrup (Bryan Lemos, Adam Brady) 46:39 – PP1

2:3 Adam Brady (Clarke Breitkreutz) 54:47

Zuschauer: 3.450

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