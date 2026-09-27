Alle Tore und Stimmen im Video: Eisbären feiern Shutout von Goalie Jonas Neffin beim Sieg gegen Iserlohn

Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin können auch das zweite Heimspiel der laufenden Spielzeit der PENNY DEL gewinnen.

Die Berliner setzten sich am Sonntag in der Uber Arena mit 4:0 gegen die Iserlohn Roosters durch.

Abgesehen von einem frühen Pfostentreffer der Roosters, waren die Gastgeber im Startdrittel die spielbestimmende Mannschaft und übten eine Menge Druck aufs gegnerische Tor aus. So sorgte Markus Vikingstad (14./PP1) in Überzahl für die verdiente Eisbären-Führung.

Im mittleren Spielabschnitt bot sich ein ähnliches Bild. Zunächst mussten die Berliner aber in Unterzahl agieren. In dieser erhöhte Manuel Wiederer (22./SH1) jedoch auf 2:0 für den Hauptstadtclub. In der Folge blieben die Eisbären das tonangebende Team. Wenn die Sauerländer offensiv agierten, wurden diese Versuche konsequent verteidigt. So bauten die Eisbären ihren Vorsprung im zweiten Drittel durch weitere Treffer von Liam Kirk (34.) und Ty Ronning (40.) aus.

Im Schlussdrittel kontrollierten die Berliner das Spiel und ließen nichts mehr anbrennen. Einzelne Abschlussmöglichkeiten blieben ungenutzt und es blieb schlussendlich beim verdienten 4:0-Heimsieg der Eisbären. Für Torhüter Jonas Neffin war es das erste Spiel der laufenden Saison ohne Gegentreffer.

Die Eisbären Berlin sind am Freitag, den 2. Oktober wieder im Einsatz. Dann gastiert der Hauptstadtclub bei den Löwen Frankfurt. Spielbeginn ist um 19:30 Uhr.

Alle Tore und Stimmen zum Spiel





Éric Dubois (Trainer Eisbären Berlin): „Wir wollten unbedingt gut in die Partie starten, das ist uns gelungen. Unser Treffer im Powerplay war sehr wichtig. Im Mitteldrittel begann Iserlohn druckvoll, unser Unterzahltor war dann entscheidend und das Momentum wechselte wieder auf unsere Seite. Danach haben wir gut verteidigt und nicht mehr viel zugelassen.“

Endergebnis

Eisbären Berlin – Iserlohn Roosters 4:0 (1:0, 3:0, 0:0)

Aufstellungen

Eisbären Berlin: Neffin (LaFontaine) – Wissmann (C), Müller; Mik, Reinke; Davidson, Smith – Tiffels (A), Kirk, Ronning; Fontaine, Eder, Pföderl; Veilleux (A), Vikingstad, Foudy; Hördler, Wiederer, Krestan – Trainer: Éric Dubois

Iserlohn Roosters: Jenike (Hane) – Ugbekile, Norell; Johansson, Hollowell; Niehus, Spornberger; Panocha – Boland, Maier, Thomas; Napravnik, Scott, Quenneville; Krauß, Eisenmenger, Lobach; Bicker, Neumann, Borzecki – Trainer: Stefan Nyman

Tore

1:0 – 13:55 – Vikingstad (Reinke, Foudy) – PP1

2:0 – 21:05 – Wiederer – SH1

3:0 – 33:42 – Kirk (Ronning, Smith) – EQ

4:0 – 39:25 – Ronning (Tiffels, Kirk) – EQ

Strafen Eisbären Berlin: 8 (0, 2, 6) Minuten – Iserlohn Roosters: 10 (4, 0, 6) Minuten

Schiedsrichter Martin Frano, Zsombor Pálkövi (Maksim Cepik, Marcus Höfer)

Zuschauer 13.655