Alps Hockey League am Donnerstag: Buam und Eisbären pirschen sich mit Siegen vor

Wien. (EM) Am Donnerstag fand der vierte Spieltag in der Alps Hockey League statt.

Die Rittner baum sind nun erster Verfolger von Spitzenreiter Asiago. Die Hockey Juniors sicherten sich einen Punkt und die Zeller Eisbären feierten einen wichtigen Auswärtssieg bei KHL Sisak.

Die Rittner Buam sind zurück auf der Siegerstraße

Klagenfurt. (PM Buam) Nach der knappen 4:5-Niederlage in Zell am See haben die Rittner Buam SkyAlps am Donnerstagabend im vierten Meisterschaftsspiel den dritten Saisonsieg gefeiert.

Gegen das EC-KAC Future Team setzten sich die Blau-Roten auswärts 5:2 durch.

Gegen die Kärntner Jungspunde erwischten die Rittner Buam SkyAlps allerdings eine eiskalte Dusche. Nach einem missglückten Befreiungsschlag von Gianluca Vallini, der bei Gregoric landete, erzielte die gegnerische Nummer 14 die Führung (3.57). Eine Führung, die fast bis zum Ende des Startdrittels hielt. Erst in doppelter Überzahl gelang Marco Insam der Ausgleich (18.31).

Nach dem Seitenwechsel brachte David Tauferer die Südtiroler Gäste mit einem präzisen Weitschuss ins Kreuzeck in Front (22.51). Doch in Überzahl gelang den Hausherren ihrerseits der Ausgleich, als Topscorer Bizjak den Puck mit Hilfe der Torumrandung in die Maschen bugsierte (27.59). In der Folge musste Ritten noch zwei weitere Male eine Unterzahl überstehen, ehe deren Topscorer Capannelli mit einem Penalty auf 3:2 stellte (36.04). Das war auch der Zwischenstand beim Ertönen der zweiten Sirene.

Das Schlussdrittel brachte dann die endgültige Entscheidung. Zunächst ließ der zweimalige Alps-Hockey-League-Meister noch einige Möglichkeiten liegen, ehe Miceli rund zehn Minuten vor Schluss auf 4:2 aus Sicht der Gäste stellte (49.20). Allerdings wurde es noch einmal brenzlig, weil sich das Team von Teemu Virtala in Minute 51 eine doppelte Unterzahl einhandelte, die 100 Sekunden dauerte. Die Blau-Roten kamen aber unbeschadet davon und erzielten fünf Sekunden vor Schluss durch Markkula das 5:2 ins leere Klagenfurter Tor.

Für Ritten geht die Meisterschaft am Samstag mit dem Heimspiel gegen Salzburg weiter. Anpfiff ist um 18 Uhr.

Alps Hockey League 2026/27 – Regular Season

EC KAC Future Team – Rittner Buam SkyAlps 2:5 (1:1, 1:2, 0:2)

Tore: 1:0 Gregoric (3.57), 1:1 Insam (18.31/PP2), 1:2 Tauferer (22.51), 2:2 Bizjak (27.59/PP), 2:3 Capannelli (36.04/PS), 2:4 Miceli (49.20), 2:5 Markkula (59.55/EN)

Red Bull Hockey Juniors holen Punkt gegen Meran

Entscheidung fällt erst im Penaltyschießen

Salzburg. (PM Red Bulls) Die Red Bull Hockey Juniors unterliegen dem HC Meran/o Pircher in der Alps Hockey League mit 1:2 nach Penaltyschießen und holen einen Punkt.

Nach zwei torlosen Dritteln brachte Massimo Tirone die Gäste im Schlussabschnitt in Führung, Benedikt Krainer glich wenig später zum 1:1 aus. Die Verlängerung blieb ohne Treffer, im Penaltyschießen sicherte Michael Levin Meran den Extrapunkt.

Spielverlauf

Das Aufeinandertreffen begann körperbetont, beide Teams ließen sich davon jedoch nicht aus ihrem Spiel bringen. Mit Fortdauer des ersten Drittels übernahmen die Juniors zunehmend die Initiative und kamen zu ihrer ersten Überzahl, Meran verteidigte jedoch kompakt. Auch die Gäste blieben in ihrer ersten Überzahl ohne Treffer und prüften Mika Haim anschließend in einer Druckphase mehrfach. Danach entwickelte sich eine offene Partie mit Chancen auf beiden Seiten, das erste Drittel blieb torlos.

Die Red Bulls starteten mit einer Restüberzahl in den zweiten Abschnitt und erhielten kurz darauf die nächste Überzahlmöglichkeit, konnten Thomas Couture aber nicht bezwingen. Die Juniors hatten mehr Spielanteile und kamen zu weiteren Powerplays, Meran hielt die Räume vor dem eigenen Tor jedoch eng und verhinderte gefährliche Abschlüsse. Zurück bei voller Stärke fanden auch die Südtiroler wieder besser ins Spiel und prüften Haim mehrfach. Beide Defensivreihen hielten stand, damit ging es auch nach 40 Minuten torlos in die Pause.

Meran startete druckvoll in den Schlussabschnitt, ehe die Juniors zurück ins Spiel fanden und ihrerseits den Druck erhöhten. Nach mehreren Salzburger Abschlüssen nutzten die Gäste einen schnellen Konter, Massimo Tirone traf zum 0:1 (46.). Die Red Bulls reagierten und kamen wenig später zum Ausgleich: Benedikt Krainer brachte den Puck nach einem Getümmel vor Couture zum 1:1 über die Torlinie (49.). In der Folge übernahmen die Juniors zunehmend die Initiative und suchten die Führung, Meran hielt jedoch dagegen. Beim 1:1 blieb es bis zur Schlusssirene, die Partie ging in die Verlängerung.

In der Overtime mussten die Red Bulls in Unterzahl verteidigen, hielten Meran aber vom entscheidenden Treffer ab. Damit fiel die Entscheidung im Penaltyschießen. Dort traf Michael Levin den entscheidenden Penalty und sicherte den Gästen den Extrapunkt.

Statement Stürmer Noel Lußnig: „Ich glaube, die Chancen waren da. Wir haben zumindest zwei starke Drittel gespielt, uns aber nicht dafür belohnt, weil die Scheibe einfach nicht reingehen wollte. Wir haben genug Abschlüsse genommen und hatten die Möglichkeiten. Meran hat defensiv sehr kompakt gestanden, viele Schüsse geblockt und es uns schwer gemacht. Im Penaltyschießen ist es dann eine 50:50-Situation, die heute nicht für uns ausgegangen ist.“

Alps Hockey League | Regular Season

Red Bull Hockey Juniors – HC Meran/o Pircher 1:2 (0:0, 0:0, 1:1) PS

Tore

0:1 | 45:27 | Massimo Tirone

1:1 | 48:43 | Benedikt Krainer

1:2 | 65:00 | Michael Levin | PS

Überzeugender Auswärtssieg gegen Sisak

Zell am See. (PM EKZ) Der EKZ zeigt bei KHL Sisak einen sehr engagierten Auftritt und legt ein blitzsauberes Auswärtsspiel hin.

Erneut bärenstarke Special Teams, vorne ist man immer gefährlich, hinten verteidigt man leidenschaftlich und hat mit Alexander Schmidt einen hervorragenden Schlussmann. Sisak kann Sekunden vor dem Spielende zwar noch verkürzen, die drei Punkte heimsen aber die Eisbären ein.

Es ist von Beginn an ein schnelles, unterhaltsames Spiel mit vielen Highlights. Zell findet gut in die Partie, nach einer Zwei-gegen-zwei-Situation hat Coatta etwas Platz, legt ab für Jezovsek, der ansatzlos platziert in die linke Ecke einschießt und auf 1:0 stellt. Sisak hat direkt die große Ausgleichschance, Schmidt verhindert das aber mit einer Großtat. Die einseitige Schussstatistik (15:7) täuscht ein wenig. Klar drücken die Kroaten phasenweise auf den Ausgleich, Zell hält aber sehr stark dagegen und hat ebenfalls Möglichkeiten. Sisaks Torhüter Rosandic kann beispielsweise einen Putnik Schuss nicht festhalten und der Puck fällt fast noch ins Tor. Noch gefährlicher sind die Eisbären bei einer Chance in Unterzahl, kurz vor der Drittelpause. Tomazevic fängt die Scheibe im gegnerischen Drittel ab, bedient Maxa ideal, der Keeper ist schon geschlagen, ein Verteidiger wirft sich aber gerade noch in den Schuss. Es ist ein völlig offenes Match, der EKZ könnte ebenso gut höher führen, aber auch das 1:1 wäre möglich gewesen.

Predan hat die erste gute Möglichkeit im zweiten Drittel, er macht nicht viel falsch, es ist einfach eine starke Parade von Rosandic. Es folgen mehrere Strafzeiten und die Eisbären beweisen einmal mehr, wie stark die Special Teams derzeit drauf sind. Während man Strafzeit über Strafzeit übersteht, schlägt man im ersten Powerplay gleich zu. Erst geduldig gespielt, dann den Puck vors Tor, etwas Konfusion und Tomazevic staubt ab – 2:0. Alexander Schmidt ist ein hervorragender Rückhalt und zeigt keinerlei Unsicherheiten, zusammen mit einer starken Verteidigung, beißen sich die kroatischen Stürmer immer wieder die Zähne aus. Im 5-gegen-5 sind die Eisbären sogar gefährlicher, Mandl und Wilfan nach Doppelpass mit Tomazevic haben große Gelegenheiten auf das 3:0. Es ist einfach ein richtig starkes Drittel der Pinzgauer. In Unterzahl erobert Jennes die Scheibe an vorderster Front, legt mit guter Übersicht auf Kulintsev auf, aber Rosandic hält sein Team weiter im Spiel.

Im letzten Abschnitt ein ähnliches Bild. Sisak versucht zwar alles, kommt aber oft nicht durch und wenn doch, dann hält Schmidt alles, was auf sein Tor kommt. Vorne bleibt man weiter präsent, Tomazevic hat nach gutem Wilfan Pass wahrscheinlich die größte Gelegenheit. Insgesamt spielen die Zeller den Vorsprung routiniert runter. Erst in der letzten Minute wird es nochmal richtig hektisch und 28 Sekunden vor dem Spielende verkürzen die Kroaten auf 1:2. Damit schafft Alexander Schmidt zwar knapp kein Shutout, am letztlich verdienten Sieg der Eisbären, dem dritten in Folge, ändert das aber nichts mehr. Jetzt noch gut nach Hause kommen und dann ist alles bereit für das Derby gegen Kitzbühel am Samstag.

Der Spieler des Tages – Alexander Schmidt: „Ich glaube, heute sind zwei sehr gute Teams am Eis gestanden. Wir haben 60 Minuten lang ein sehr gutes Spiel gezeigt, nicht viel zugelassen, ein breakaway im ersten Drittel, aber dann haben wir sofort adaptiert. Wir waren viel in Unterzahl, da haben wir einen wirklich guten Job gemacht und im Powerplay haben wir die eine Chance genützt.“

Zu seiner eigenen Leistung: „Ich bin natürlich froh, dass ich der Mannschaft helfen konnte, aber ich habe auch einen leichten Job gehabt, weil meine Mitspieler viele Chancen und Rebounds von mir weggenommen haben. Natürlich ein wenig schade, dass es kein Shutout geworden ist, aber am Ende vom Tag zählen die drei Punkte und das ist wichtiger, ob ich die Null oder die Eins stehen habe.“

ALPS HOCKEY LEAGUE | Grunddurchgang | SAISON 2026/2027 | Runde 4

KHL Sisak vs. EK Zeller Eisbären 1:2 (0:1/0:1/1:0)

Do, 01.10.2026 | 19:30 Uhr, Ledena dvorana Zibel

Torfolge:

0:1 | 04.| JEZOVSEK Zan (EQ)

0:2 | 28.| TOMAZEVIC Blaz (PP1)

1:2 | 60.| LESNICAR Tjas (EQ)

SR: Bergant/Metzinger

ZS: 1032

722 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht