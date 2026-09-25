Alps Hockey League am Donnerstag: Buam und Eisbären siegen, Hockey Juniors torlos

Wien. (EM) Am Donnerstag fand der zweite Spieltag in der Alps Hockey League statt.

Red Bull Hockey Juniors unterliegen EC-KAC Future Team mit 0:4

Juniors bleiben in Klagenfurt ohne Torerfolg

Klagenfurt. (PM EC RBS) Die Red Bull Hockey Juniors müssen sich im zweiten Spiel des Grunddurchgangs der Alps Hockey League beim Liganeuzugang EC-KAC Future Team mit 0:4 geschlagen geben.

Trotz eines druckvollen Starts liegen die Salzburger nach dem ersten Drittel mit zwei Toren zurück, ehe die Kärntner im ausgeglicheneren Mittelabschnitt und im Schlussdrittel jeweils einen weiteren Treffer erzielen.

Spielverlauf

Die Juniors starteten druckvoll in die Partie und zwangen die Hausherren mit hohem Tempo in die Defensive, wurden aber auf den Außenbahnen gehalten und kamen gegen Torhüter Patrick Müller nur zu wenigen gefährlichen Abschlüssen. Das Spiel wurde körperbetonter und die Red Bulls überstanden ihre erste Unterzahl, ehe die Klagenfurter besser ins Spiel fanden und Linus Schrott in der 13. Spielminute zum 0:1 traf. In einer weiteren Überzahl für das Future Team (16.) verwertete Niclas Micelli den Rebound von Filip Simovic zum 0:2. Gegen Ende des ersten Drittels verhinderte Juniors-Torhüter Luca Haitzmann mit starken Paraden einen weiteren Gegentreffer in Unterzahl.

Der zweite Abschnitt begann ausgeglichener, die Klagenfurter blieben im Abschluss jedoch konsequenter und erhöhten in der 23. Spielminute durch Marcel Vodnjov auf 0:3. Die Juniors suchten nun verstärkt den Weg in die Offensive, während die Hausherren zu Konterchancen kamen. In der 25. Spielminute lief Ben Öfner allein auf Haitzmann zu, der das Duell aber für sich entschied. Die Salzburger bemühten sich um mehr Spielkontrolle, blieben mit ungenauen Pässen jedoch wiederholt an der Defensive der Kärntner hängen, die die Mitte konsequent geschlossen hielten.

Die Red Bull Hockey Juniors kamen laufstark aus der Kabine und prüften Müller zu Beginn des Schlussabschnitts mehrmals. Dennoch traf erneut das Future Team: Aljaz Hrobat Plemelj erhöhte in der 44. Spielminute auf 0:4. Danach ging es auf dem Eis hin und her, ehe die Juniors zur Schlussoffensive ansetzten. Trotz mehrerer Abschlüsse kamen die Red Bulls gegen die Klagenfurter Defensive kaum zu gefährlichen Chancen und blieben ohne Torerfolg.

Teemu Levijoki, Head Coach Red Bull Hockey Juniors: „Wir haben zu viele Strafen genommen und nicht konsequent genug nach vorne gearbeitet. In der Defensive haben wir zu viele Rebounds zugelassen. Klagenfurt hat uns gut auf den Außenbahnen gehalten und es uns schwer gemacht, vor das Tor zu kommen. Aber es war erst das zweite Spiel der Saison. Solche Erfahrungen sind Teil des Lernprozesses. Wir müssen daraus lernen und an diesen Punkten arbeiten.“

Alps Hockey League | Regular Season

EC-KAC Future Team – Red Bull Hockey Juniors 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

Tore

1:0 | 12:46 | Linus Schrott

2:0 | 15:43 | Niclas Micelli | PP

3:0 | 22:32 | Marcel Vodnjov

4:0 | 43:45 | Aljaz Hrobat Plemelj

Dominanter Derby-Sieg gegen Meran für die Rittner Buam SkyAlps

Klobenstein. (PM Buam) Zweites Spiel, zweiter Sieg! Die Rittner Buam SkyAlps haben sich am Donnerstagabend beim Heimspiel gegen den HC Meran Pircher in souveräner Manier mit 6:1 durchgesetzt und feierten damit auch den ersten Südtiroler Derbysieg der Saison.

Für beide Südtiroler Teams stand das zweite Saisonduell auf dem Programm und beide haben ihr Auftaktspiel gewonnen. Dementsprechend feurig ging es in der Ritten Arena los, wobei die Rittner Buam SkyAlps von Anfang an versuchten, das Spiel in ihre Bahn zu leiten. Und es glückte auch, denn nach etwas mehr als fünf Minuten traf Robert Öhler nach einer schönen Kombination mit Debütant Blake und Miceli zum 1:0 (5.11). Es folgte ein ereignisreiches Powerplay der Buam, das ohne Tor blieb, ehe Meran gleich zwei Mal in Folge in Überzahl auf dem Eis stand. Doch Rittens Penaltykiller leisteten ganze Arbeit und bis auf einen Onetimer von Levin (10.) wurden die Gäste kaum einmal gefährlich. In den Schlussminuten des ersten Drittels drängte Ritten auf das 2:0, Meran verteidigte sich nach Kräften und brachte den knappen Rückstand auch dank der Hilfe des stark aufgelegten Goalies Couture über die Zeit.

Auch im zweiten Drittel leistete sich Ritten gleich eine unnötige Strafe, doch die wurde zum Positiven gewendet. Denn sofort nach dem gewonnenen Bully spielte Alanen auf Markkula steil, der allein vor Couture eiskalt blieb und per Shorthander auf 2:0 stellte (22.02). Damit nicht genug: knappe dreieinhalb Minuten später legte Kostner das 3:0 nach, dieses Mal schlüpfte Markkula in die Rolle des Assistgebers, nachdem er den Puck in den Slot legte, wo sich Kostner zuerst Platz gegen Frick verschaffte und dann einnetzte (25.46). Meran wankte zwar deutlich, biss aber auf die Zähne und es folgte die erste längere Druckphase der Gäste, inklusive eines Powerplays, in der Rittens Goalie Vallini einige Male mit sehenswerten Paraden intervenieren musste. Besonders jene gegen Winkler war ein Megasave, als er sich mächtig streckte und den Puck irgendwie aus dem Tor behielt (35.). Seine Vorderleute dankten das mit dem 4:0. Manuel Öhler spielte Felicetti perfekt frei, der per Onetimer ins kurze Eck traf (37.31).

Der HC Meran gab aber noch lange nicht auf und startete das Schlussdrittel mit einer Druckphase, die ihnen auch den 1:4-Anschlusstreffer durch Garau einbrachte (47.42). Einschüchtern ließen sich die Rittner Buam deshalb aber keineswegs und antworteten mit dem 5:1 durch Markkula, der den Puck aus dem tiefen Slot unhaltbar ins Kreuzeck nagelte (50.12). In der Schlussphase gab es zwar noch die ein oder andere Chance auf beiden Seiten, doch die Entscheidung stand schon. Capannelli trug sich aber trotzdem noch einmal in die Torschützenliste ein, er wurde im Powerplay von Kostner serviert und traf sauber ins lange Eck (54.49). Dabei blieb es am Ende auch und die Rittner Buam sicherten sich drei Punkte für die Alps Hockey League, aber auch für die IHL Serie A.

Am Samstag steht für die Rittner Buam SkyAlps das dritte Spiel der Regular Season auf dem Programm. Dann gastieren sie um 19.30 Uhr beim EK Die Zeller Eisbären in Zell am See (Österreich).

Alps Hockey League 2026/27 – Regular Season

Rittner Buam SkyAlps – HC Meran Pircher 6:1 (1:0, 3:0, 2:1)

Tore: 1:0 Robert Öhler (5.11), 2:0 Markkula (22.02/SH), 3:0 Kostner (25.46), 4:0 Felicetti (37.31), 4:1 Garau (47.42), 5:1 Markkula (50.12), 6:1 Capannelli (54.49/PP1)

Eisbären mit drei Punkten in Cortina

Zell am See. (PM EKZ) Im ersten Auswärtsspiel der Saison fahren die Zeller einen Sieg bei Cortina ein.

Es ist lange ein enges Match, der EKZ wird aber immer stärker und gewinnt auch dank eines Jezovsek-Hattricks und exzellenten Special Teams mit 4:1. Damit sind die ersten drei Punkte am Konto und die Mannschaft ist bereit für das Heimspiel am Samstag, gegen die Rittner Buam.

Der EKZ zeigt sich von Beginn an engagiert, das Match ist auch durchaus intensiv. Beide Teams neutralisieren sich aber über weite Strecken und nach 20 Minuten steht es 0:0.

Im zweiten Abschnitt geht Cortina schnell in Führung, die Eisbären fangen sich aber und haben etwa bei einem Unterlattentreffer nach einer 4-gegen-1 Situation Pech und verpassen den Ausgleich. Das durchaus gerechte 1:1 gelingt kurz vor der zweiten Drittelpause. Gefällige Kombination im Powerplay, Tomazevic und Coatta bedienen Jezovsek, der aus spitzem Winkel den Ausgleich besorgt.

Im dritten Drittel sind die Eisbären dann zunehmend dominant, kurz nach einer Großchance für den EKZ gibt es nach gut 50 Minuten die nächste Powerplaychance. Einfach mal schießen denkt sich Kulintsev, nicht ganz klar, ob sein Abschluss von der blauen Linie noch leicht abgefälscht wird, es ist jedenfalls viel Verkehr vor dem Tor, Heimkeeper Mantler ist die Sicht verstellt und der Puck schlägt zum 2:1 ein. Die Zeller bleiben am Drücker – Mandl kann nur durch ein Foul gestoppt werden, wieder Powerplay. Zan Jezovsek bekommt die Scheibe und zeigt ganz großes Eishockey. Ein Treffer, mindestens Marke Tor des Monats, den man sich in den Highlights unbedingt nochmal anschauen sollte, besorgt das 3:1. Es gibt noch einen Penalty für Zell am See, Zan Jezovsek tritt an, verlädt den Torhüter und stellt mit seinem dritten Treffer (dazu noch eine Vorlage) den Endstand von 4:1 her.

Der EKZ steigert sich von Drittel zu Drittel und zeigt vor allem bei den Special Teams eine sehr starke Leistung. Drei Powerplaytore und viermal ein Unterzahlspiel überstanden. Mit dem Selbstvertrauen des ersten Saisonsiegs sind die Eisbären bereit für das heiße Duell mit den Rittner Buam, am kommenden Samstag.



Eisbärenstürmer Zan Jezovsek: „Ich bin sehr glücklich über den Sieg und stolz auf die Mannschaft und wie wir bis zum Ende gekämpft haben. Es ist ein gutes Gefühl und gibt uns Selbstvertrauen für die nächsten Spiele.“

ALPS HOCKEY LEAGUE | Grunddurchgang | SAISON 2026/2027 | Runde 2

Sportivi Ghiaccio Cortina vs. EK Zeller Eisbären 1:4 (0:0/1:1/0:3)

Do, 24.09.2026 | 20:30 Uhr, Stadio Olimpico di Cortina

Torfolge:

1:0 | 21.| KALAJANNISKA Oskari (EQ)

1:1 | 39.| JEZOVSEK Zan (PP1)

1:2 | 52.| KULINTSEV Daniil (PP1)

1:3 | 55.| JEZOVSEK Zan (PP1)

1:4 | 58.| JEZOVSEK Zan (PS)

SR: Moschen/Pinie

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696 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht