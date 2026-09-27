Alps Hockey League am Samstag: Rittner Buam bekommen in Zell am See ersten Dämpfer – Erster Sieg für die Red Bull Hockey Juniors

Wien. (EM) Am Samstag stand der vierte Spieltag in der Alps hockey League an.

Die Rittner Baum mussten sich in Zell am See geschlagen geben. Salzburgs Juniorteam konnte den ersten Sieg einfahren. Von der Tabellenspitze grüßt Asiago mit derzeit acht Punkten.

Zeller Eisbären erkämpfen sich wichtigen Sieg gegen die Buam

Zell am See. (PM EKZ) Nichts für schwache Nerven! Die Eisbären gewinnen einen ungemein intensiven Schlagabtausch gegen die Rittner Buam knapp mit 5:4.

Ein Spitzenspiel, das seinem Namen mehr als gerecht wurde: viele Tore, viele Zweikämpfe, Spannung bis zur letzten Sekunde und das Wichtigste: die drei Punkte bleiben im Pinzgau!

Vor dem heutigen Spiel werden die Ex-Eisbären Fredrik Widen und Alois Schultes noch einmal würdig geehrt und entsprechend verabschiedet. Vor knapp 2000 Zusehern entwickelt sich gleich ein flottes Spiel, die Gäste sind sofort sehr präsent und präsentieren sich sehr stark. Ein abgefälschter Schuss aus der Distanz bringt die Rittner schnell mit 1:0 in Führung. Lahoda mit der Antwort, direkt vom Bully sehr gefährlich, nach guter Putnik-Scheibeneroberung hat Pallierer die bis dahin beste Torchance für den EKZ. Die Gäste sind aber weiterhin sehr aktiv, können sich aus dieser kurzen Drangphase befreien und haben weitere Möglichkeiten. Das 2:0 resultiert zwar aus einem Powerplay, ist aber nicht unverdient. Putnik dann mit einem Schuss aus der Distanz, Maxa und Mandl mit Verkehr vor dem Tor – der Puck schlägt ein und die Zeller verkürzen auf 1:2. Kurz vor der Drittelpause ein weiterer Angriff von blau-gelb, Getümmel vor dem Tor, eine unübersichtliche Szene, Widhalm behindert wohl Gästekeeper Vallini, Paul Schmid nutzt jedenfalls die allgemeine Verwirrung, kurvt einmal ums Tor und erzielt das 2:2. Ein sehr unterhaltsames erstes Drittel, die Südtiroler präsentieren sich als der erwartet starke Gegner und fordern den EKZ ganz gehörig. Den Eisbären gelingt zwar der Ausgleich, im zweiten Drittel muss aber eine Leistungssteigerung her.

Tatsächlich ist es ein guter Start der Zeller. Auch wenn noch nicht die ganz großen Chancen herausschauen, so gelingt es nun doch besser, das Spielgeschehen ins Drittel der Gäste zu verlagern. Ritten kann sich anfangs nur schwer befreien und es folgen auch die ersten Torchancen. Jennes hat zwei gute Gelegenheiten, gleich danach die erste Strafe für die Südtiroler. Putnik zieht vom rechten Flügel in die Mitte und Tor – 3:2! Die Partie bleibt heiß, nach einer Strafe gegen die Eisbären fackelt Capannelli nicht lange und erzielt mit einem Rebound aus spitzem Winkel das 3:3.

Das Match verdient wirklich die Bezeichnung Spitzenspiel und hat alles zu bieten, was Eishockeyfans sehen wollen. Es geht auch zunehmend härter zu, viele Checks und Nickligkeiten sind dabei und es ist keine ruhige Minute dabei. Kostner muss erst auf die Strafbank für Ritten und nach einem energischen Jezovsek-Antritt noch ein Rittner. 5 zu 3 Überzahl jetzt – diese Gelegenheit lassen sich die Eisbären nicht entgehen – Tomazevic gelingt das 4:3! Weiter wird um jeden Zentimeter Eis hart gekämpft, weiter geht es hitzig zu. Noch eine Strafe gegen Kostner, das Zeller Powerplay ist heute eine Waffe! Sehr starke Kombination, am Ende ist es wieder Tomazevic, der auf 5:3 stellt. Was für ein spektakuläres Drittel, Coatta hat in der letzten Minute sogar noch die Möglichkeit aufs 6:3.

Auch das Schlussdrittel ist nichts für schwache Nerven. Mit Mühe und Not gelingt es den Eisbären, zwei Unterzahlspiele zu überstehen, die Rittner Buam kommen aber dennoch noch einmal heran und verkürzen durch Insam auf 4:5. Der EKZ bleibt defensiv gefordert, zwei weitere Strafen bedeuten lange Unterzahlphasen. Riesenjubel im Stadion, bei jedem Befreiungsschlag, was für eine Spannung. Die Mannschaft von Marcel Rodman gibt alles, wirft sich in die Schüsse, gibt keinen Zweikampf verloren – man will hier den Heimsieg! Die Gäste ziehen den Goalie und drücken bis zur letzten Sekunde auf den Ausgleich. Doch die Zeller Defensive hält Stand und die Eisbären bringen den Heimsieg unter Dach und Fach. Ein packendes Match, mit einem Happy End für Zell am See.

Eisbärenkapitän Max Wilfan: „Es war ein sehr intensives Spiel. Wir haben einen schlechten Start erwischt, haben uns dann aber super zurückgekämpft, im ersten Drittel. Powerplay und Unterzahl waren heute entscheidend, beides hat gut funktioniert. Im Powerplay die Tore gemacht, in Unterzahl super gekillt – vor allem im letzten Drittel waren wir fast die halbe Zeit in Unterzahl. Es war wirklich eine Mannschaftsleistung und super – der erste Heimsieg! Es kann so weitergehen, ausrasten und dann auf Donnerstag vorbereiten.“

ALPS HOCKEY LEAGUE | Grunddurchgang | SAISON 2026/2027 | Runde 3

EK Zeller Eisbären vs. Rittner Buam Skyalps 5:4 (2:2/3:1/0:1)

Sa, 26.09.2026 | 19:30 Uhr, KE KELIT Arena

Torfolge:

0:1 | 03.| ÖHLER Manuel (EQ)

0:2 | 11.| FELICETTI Leonardo (PP1)

1:2 | 13.| PUTNIK Philip (EQ)

2:2 | 19.| SCHMID Paul (EQ)

3:2 | 26.| PUTNIK Philip (EQ)

3:3 | 28.| CAPANNELLI Adam (PP1)

4:3 | 31.| TOMAZEVIC Blaz (PP1)

5:3 | 35.| TOMAZEVIC Blaz (PP1)

5:4 | 49.| INSAM Marco (EQ)

SR: Orel/Köberl

ZS: 1980

Red Bull Hockey Juniors feiern ersten Saisonsieg

Juniors gewinnen Heimspiel gegen KHL Sisak mit 4:3

Salzburg. (PM Red Bulls) Die Red Bull Hockey Juniors feiern gegen KHL Sisak mit einem 4:3-Heimsieg ihren ersten Erfolg in der Alps Hockey League Saison 2026/27.

Nach einer 2:0-Führung im ersten Drittel kamen die Gäste im zweiten Abschnitt zweimal heran, Lucas Hartl stellte im Schlussdrittel auf 4:2. Sisak verkürzte in der Schlussphase mit sechstem Feldspieler nochmals, die Juniors brachten den knappen Vorsprung jedoch über die Zeit.

Spielverlauf

Die Juniors erwischten den besseren Start und gingen durch Antons Macijevskis in der 7. Spielminute mit 1:0 in Führung. In der Folge mussten die Salzburger erstmals in Unterzahl verteidigen, hielten Sisak jedoch vom Ausgleich ab. Kurz darauf erhielten die Red Bulls ihre bereits dritte Überzahl des ersten Drittels und nutzten diese: Luca Fischer traf nach Zuspiel von Alexander Rebernig und Noel Lußnig zum 2:0 (16.). Mit der Zwei-Tore-Führung ging es in die erste Pause.

Zu Beginn des zweiten Abschnitts erhielten zunächst die Juniors eine weitere Überzahl, kurz darauf mussten sie jedoch selbst in Unterzahl agieren. Nejc Brus nutzte das Powerplay der Gäste und verkürzte auf 2:1 (24.). Die Red Bulls fanden zurück in die Partie und stellten durch Niklas Korhonen nach Zuspiel von Tobias Koller auf 3:1 (32.). Wenig später kam Sisak erneut in Überzahl zum Anschluss, Anthony Tabak traf zum 3:2 (34.). Weitere Treffer fielen trotz Überzahlsituationen auf beiden Seiten bis zur zweiten Pause nicht.

Im Schlussabschnitt erhöhten die Juniors erneut den Druck und bauten ihre Führung durch Lucas Hartl auf 4:2 aus (48.). Sisak blieb gefährlich und prüfte Luca Haitzmann immer wieder, der sein Team mit starken Paraden im Spiel hielt. Drei Minuten vor Ende nahmen die Gäste ihren Torhüter für einen sechsten Feldspieler vom Eis, Anthony Tabak verkürzte in der 59. Spielminute auf 4:3. Sisak setzte anschließend erneut auf den zusätzlichen Feldspieler, doch die Juniors verteidigten den Ein-Tore-Vorsprung bis zur Schlusssirene und feierten damit ihren ersten Sieg in der Alps Hockey League Saison 2026/27.

Statement Verteidiger Jakob Schnabl: „Es ist ein gutes Gefühl, die ersten Punkte geholt zu haben. Als Mannschaft haben wir immer besser zusammengefunden und die Spiele gebraucht, um richtig reinzukommen. Heute haben wir gut gespielt und uns damit auch Selbstvertrauen geholt. Jetzt richtet sich der Fokus aber bereits auf die nächsten drei Spiele in der kommenden Woche.“

Alps Hockey League | Regular Season

Red Bull Hockey Juniors – KHL Sisak 4:3 (2:0, 1:2, 1:1)

Tore

1:0 | 06:26 | Antons Macijevskis

2:0 | 15:40 | Luca Fischer | PP

2:1 | 23:08 | Nejc Brus | PP

3:1 | 31:41 | Niklas Korhonen

3:2 | 33:43 | Anthony Tabak | PP

4:2 | 47:19 | Lucas Hartl

4:3 | 58:13 | Anthony Tabak

>>> Alle Ergebnisse /Tabelle der Alps Hockey League

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