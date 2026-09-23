Alps Hockey League: Buam empfangen Meran, Zeller Eisbären wollen in Cortina bestehen

Klobenstein. (PM Buam) Nach dem geglückten Meisterschafts-Auftakt gilt es für die Rittner Buam SkyAlps, in dieser Woche die nächsten Punkte einzufahren.

Mit dem ersten Liga-Heimspiel der Saison am Donnerstag gegen den HC Meran Pircher sowie dem nächsten Auswärtsspiel in Österreich am Samstag bei dem EK Die Zeller Eisbären stehen zwei richtige Kracher auf dem Programm.

Der HC Meran ist Vorjahresfinalist und hat im ersten Saisonspiel ausgerechnet den amtierenden Meister HC Gherdëina in dessen eigenem Stadion mit 4:2 besiegt. Die Zeller Eisbären holten sich 2024 den Titel und gelten seit jeher als einer der größten Favoriten in der Grenzen-überschreitenden Meisterschaft. Aber auch die Rittner Buam SkyAlps müssen sich nicht verstecken. Das haben sie schon im Auftaktspiel gegen die Kitzbüheler Adler am Samstag gezeigt, als sie sich in Nordtirol in souveräner Manier mit 5:2 durchsetzten.

Einen großen Beitrag zu diesem Sieg leistete Angelo Miceli mit einem Treffer und zwei Assists. Das Ligadebüt ist dem Italo-kanadischen Neuzugang und seinen Buam mehr als geglückt, wie auch er weiß: „Wir sind sehr glücklich über die Leistung gegen Kitzbühel, jede Linie hat ihre Sache gemacht, offensiv wie defensiv und auch Vallini hat im Tor eine starke Leistung gezeigt. Einzig weniger Strafen müssen wir in Zukunft kassieren, um den Gegnern nicht ein Comeback zu ermöglichen.“ Nun ist der Blick schon auf die nächsten Aufgaben gerichtet. „Gegen Meran wird es sicher ein schwieriges Derby. Wir müssen auf uns schauen, wir wollen wieder eine gute Leistung zeigen und das Maximale herausholen. Dasselbe gilt für Zell am See. Das Ziel muss es sein, in jedem Spiel unsere Leistung zu liefern und uns weiterzuentwickeln, damit wir im Frühjahr 2027 bereit für die Playoffs sind“, sagt der 32-Jährige. Besonders wichtig ist die Begegnung gegen Meran, da diese Partie auch für die Tabelle der IHL Serie A zählt.

Alps Hockey League 2026/27 – Regular Season

Donnerstag, 24. September – 20 Uhr, Ritten Arena

Rittner Buam SkyAlps – HC Meran Pircher

Samstag, 26. September – 19.30 Uhr, KE KELIT Arena

EK Die Zeller Eisbären – Rittner Buam SkyAlps

Erstes Auswärtsspiel in Cortina

Zell am See. (PM EKZ) Die Eisbären treten am kommenden Donnerstag die erste Auswärtsreise der Saison an.

Für die Mannschaft geht es zur SG Cortina, die sich über die letzten Jahre als Topmannschaft in der Alps Hockey League gefestigt hat.

Nach der 1:5 Heimniederlage beim Auftaktspiel am letzten Wochenende brennen die Eisbären auf die ersten Punkte. Sie wollen in Italien eine Reaktion auf das erste Spiel zeigen und mit drei Punkten am Konto die Heimreise antreten.

Mit der SG Cortina wartet auf die Zeller Eisbären beim ersten Auswärtsspiel der neuen Alps Hockey League Saison gleich der nächste italienische Hochkaräter. Die Ampezzaner, die in den vergangenen Spielzeiten Stammgast in den Finalrunden waren, haben auch dieses Jahr eine starke Mannschaft. Die Italiener gehen dementsprechend mit hohen Ambitionen in die Partie und empfangen die Eisbären im modernisierten Stadio Olimpico, das pünktlich für die Olympischen Spiele 2026 umgebaut wurde. Der schwedische Neuzugang im Tor Isak Mantler soll der gewohnt robusten Defensive zusätzlich Stabilität geben. Auch die Offensive ist gut besetzt: Angeführt vom finnischen Topscorer Oskari Kalajanniska (25 Tore & 64 Scorerpunkte Saison 25/26) und etablierten Kräften wie Barnabò oder Altmeister Adami stellt Cortina einen extrem tiefen Angriff. Geleitet wird das Team von Headcoach Gaber Glavič, der für eine defensiv kompromisslose Marschroute bekannt ist. Für die Zeller Eisbären wird das Gastspiel in Italien ein echter Charaktertest, bei dem die Mannschaft von der ersten Minute an voll dagegenhalten muss. Für Cortina ist es das erste Match der laufenden Meisterschaft, der Auftakt gegen Sterzing musste wegen Eisproblemen abgesagt werden, morgen sollte aber alles passen.

Nach dem harten Auftakt gegen Asiago gilt bei den Eisbären für das erste Auswärtsspiel der Saison umso mehr: An die Leistungen der Vorbereitung anknüpfen! Cortina hat zwar gewiss eine eingespielte, defensivstarke Mannschaft, doch bissige Eisbären wollen ebenfalls drei Punkte. Die Mannschaft brennt darauf, eine klare Reaktion zu zeigen und mit besserer Chancenverwertung die ersten Punkte der noch jungen Saison einzufahren. Zwar erfordert das schwere Auswärtsspiel in Italien volle Konzentration, doch die Vorfreude innerhalb des Teams ist groß. Die Zeller Cracks wollen von der ersten Minute an voll dagegenhalten. Sintschnig ist beim VSV, ansonsten sollten alle Spieler dabei sein können. Die Jungs sind bereit zur Wiedergutmachung, heiß auf den Kampf und sehen im Gegner die perfekte Bühne für einen spannenden Eishockeyabend. Auf geht’s, Zeller Eisbären – zeigt, was ihr könnt!

Eisbärenstürmer Philip Putnik: „Wir wissen, dass es in Cortina nie leicht ist zu spielen, aber wir sind bereit für die Herausforderung und entschlossen zurückzuschlagen. Wir haben diese Woche hart gearbeitet und einige Lehren aus dem Saisonauftakt gezogen. Unser Ziel ist es, mit Intensität, Disziplin, Selbstvertrauen und einem guten Gameplan zum Sieg zu kommen. Wir werden alles geben, um die ersten Punkte der Saison einzufahren.“

Spielbeginn im Stadio Olimpico di Cortina ist am Donnerstag um 20:30 Uhr. Zur Erinnerung: Der Ticketverkauf für die Mountain Classic hat am Montag gestartet. Die Zeller Eisbären spielen am Samstag, 30. Jänner 2027, um 13:30 Uhr gegen die Adler Stadtwerke Kitzbühel. Sichert euch noch heute euer Ticket, bevor das Event ausverkauft ist. Für alle, die nicht im Stadion dabei sein können, gibt es wieder einen Livestream unter Valcome.tv. Den Season Pass gibt es nach wie vor um 99 €, der alle Heim- und Auswärtsspiele der Eisbären im Grunddurchgang und der Zwischenrunde inkludiert.

ALPS HOCKEY LEAGUE | Grunddurchgang | SAISON 2026/2027 | Runde 2

Sportivi Ghiaccio Cortina vs. EK Die Zeller Eisbären 0:0 (-:-/-:-/-:-)

Do, 24.09.2026 | 20:30 Uhr, Stadio Olimpico di Cortina

692 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht