Am Sonntag ist es endlich so weit: Die Ice Aliens kehren endlich in ihre Eissporthalle am Sandbach zurück

Moers. (PM GSC) Die Ratinger Ice Aliens kehren für ihr erstes Meisterschafts-Heimspiel der Saison 2026/2027 in die Eissporthalle am Sandbach zurück.

Um 18:00 Uhr empfangen die Außerirdischen die Black Tigers Moers. Nach den turbulenten Wochen rund um die Schließung der heimischen Eishalle ist die Vorfreude auf das erste Spiel vor den eigenen Fans riesig.

Die Vorbereitung auf die neue Saison verlief für die Mannschaft von Cheftrainer Frank Gentges alles andere als gewöhnlich. Durch die vorübergehende Schließung der Eissporthalle mussten Trainingszeiten und Trainingsorte immer wieder angepasst werden. Umso wichtiger war es, den Saisonauftakt bei den Dinslakener Kobras erfolgreich zu gestalten. Mit einem 4:0-Auswärtssieg setzten die Ice Aliens ein erstes Ausrufezeichen und sammelten Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben. Jetzt wartet eine ganz besondere Herausforderung: das erste Heimspiel am Sandbach. Endlich können die Spieler wieder vor der eigenen Kulisse auflaufen und die Unterstützung der Ratinger Fans genießen. Mit den Black Tigers Moers gastiert ein Gegner in Ratingen, der seinen Kader für die neue Spielzeit gezielt verstärkt hat. Besonders interessant sind dabei einige junge Spieler, die den nächsten Schritt im Senioren-Eishockey machen möchten.

Mit Luis Bauer und Nikolas Maritzen aus Essen, Marino Brlic aus Diez -Limburg, Valentin Pfeifer aus Herne, Dario Rens aus Duisburg, Alexander Zaslavski aus Neuwied, Noah Kalinowski und Mark Shevyrin (zuletzt inaktiv) sowie dem auch in Ratingen bekannten Leon Taraschewski stehen mehrere Akteure im Kader der Black Tigers, die eine Verstärkung für das Team von Trainer Thomas Pedarnig darstellen. Auch im Tor hat sich etwas getan:Kelvin Jaquier aus Duisburg und Tatjana Pfeifer bilden das starke Torhüterteam. Die Black Tigers haben damit einige spannende Personalien in ihren Reihen. Die Ratinger dürfen sich also nicht auf einen Gegner einstellen, der kampflos Punkte abgeben wird.

Für die Ice Aliens ist dieses Heimspiel mehr als nur der nächste Termin im Spielplan. Nach den Unsicherheiten der vergangenen Wochen soll am Sonntag wieder das entstehen, was den Eishockeysport am Sandbach ausmacht: eine leidenschaftliche Mannschaft, lautstarke Fans und eine besondere Atmosphäre auf den Rängen. Deshalb unser Aufruf an alle Ratinger Eishockeyfans, Familien, Freunde und Sportbegeisterten: Kommt am Sonntag in die Eissporthalle am Sandbach und unterstützt unsere Ice Aliens!

Bringt eure Freunde mit, macht Stimmung und zeigt der Mannschaft, dass Ratingen hinter ihr steht. Die Ice Aliens sind zurück am Sandbach – jetzt fehlt nur noch ihr auf den Rängen!

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