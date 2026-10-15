Am Wochenende keine leichten Aufgaben für den ERSC

Amberg. (PM ERSC) Die Eishockey-Bayernliga erweist sich schon nach drei Spieltagen als sehr ausgeglichen und schwer ausrechenbar: „Wir müssen gegen jeden Gegner 100% bringen“, fordert deshalb ERSC-Coach Christian Zessack vor den beiden Aufgaben gegen Landsberg und in Burgau.

Am Freitag, 20 Uhr, sind in Amberg die Riverkings aus Landsberg zu Gast. Das Team von Trainer Bobby Linke gewann das Prestigeduell gegen Schweinfurt zum Saisonauftakt vor 2.000 Zuschauern mit 6:4 und auch die dreistündige (!), strafenträchtige Heimbegegnung gegen Burgau mit 5:3. Im Vergleich gegen die Schongauer Mammuts reichte es stark ersatzgeschwächt in der Overtime nur zu einem Zähler. Als aktueller Tabellendritter liegen die Riverkings gerade einmal zwei Punkte vor dem ERSC. Die besten Scorer der Kings sind aktuell der Schwede Victor Östling (7 Punkte) und Verteidiger Dominic Erdt (6), letzterer wird gegen Amberg aber wegen einer Spieldauerstrafe fehlen. Im Angriff stehen mit Raivo Freidenfels, Mika Reuter und Frantisek Wagner weitere potentielle Punktesammler. Trainerfuchs Linke wird sich gegen die Wild Lions etwas einfallen lassen.

Der ERSC kann nach dem 8:2-Erfolg gegen Schongau erneut vor eigenem Publikum antreten. Mit 15 Treffern in zwei Heimbegegnungen zeigten sich die Wild Lions im Stadion am Schanzl bislang besonders torhungrig. Angreifer Jakub Bitomsky steht mit 8 Punkten an dritter Stelle der Bayernliga-Scorerliste, Brendan Walkom und Denis Gulda (jeweils 6) nur knapp dahinter. Christian Zessack war mit der Leistung gegen Schongau insgesamt sehr zufrieden, wenn auch „die erste Reihe nicht sofort funktionierte, aber später umso mehr“, so der Coach. Ein Extra-Lob hatte „Kachel“ für den jungen vierten Block: „Die Jungs sind immer fleißig im Training und haben einen guten Job gemacht. Dafür haben wir auch viele erfahrene Spieler, die für Ordnung sorgen müssen“.

Am Sonntag steht für die Lions die etwas längere Anreise nach Burgau auf dem Plan. Die Eisbären stehen nach drei Partien auf dem 14.Rang, müssen am Freitag in Klostersee antreten. Nach einer ganzen Reihe von Abgängen hat Trainer Roman Klicznik die Aufgabe bislang zehn Neuzugänge ins Team einzubauen. Das ist ihm offenbar gut gelungen, denn zum Auftakt konnte Schongau vor knapp 800 Zuschauern in der Overtime bezwungen werden und auch die Begegnungen gegen Buchloe (3:6) und in Landsberg (3:5) waren nicht nur ergebnistechnisch „enge Kisten“. Die Wild Lions werden mit entsprechender Unterstützung nach Burgau reisen, denn die Fanszene Amberg wird für das Spiel bei den Eisbären einen Bus einsetzen. Spielbeginn ist um 18.30 Uhr.

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