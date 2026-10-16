Aufsteiger Krefeld tapfer, aber wieder knapp besiegt: Strahlmeier entscheidet Goalie-Duell

Bonn. (PM MagentaSport / PM Pinguine) Pech!? Der bislang starke Aufsteiger Krefeld muss zum dritten Mal in den letzten vier Spiele eine knappe Niederlage mit einem Tor Unterschied hinnehmen.

Diesmal im Penaltyschießen in Wolfsburg. „Es war definitiv ein Goalie-Duell. Dustin Strahlmeier ist ein toller Torhüter, das hat er heute gezeigt und zeigt es eigentlich jedes Spiel”, lobt William Graber seinen „Strahli“, der auf 30 Saves kam – entscheidet aber das Shootout mit zwei Paraden.

„Es war ein toller Kampf. Wir haben ein gutes Team und können gegen jede Mannschaft in dieser Liga mithalten. Das gibt uns Selbstvertrauen”, findet Krefeld-Goalie Juha Jatkola, der mit 37 Saves überzeugt.

Nachfolgend die wichtigsten Clips und Stimmen zum Auftaktspiel des 9. Spieltags in der PENNY DEL präsentiert von MagentaSport.

Am Freitag geht es weiter mit der PENNY DEL und der großen Konferenz mit 6 Spielen – ab 19.00 Uhr u.a. mit der Partie Eisbären Berlin gegen EHC Red Bull München, ab 19.15 Uhr als Einzelspiel abrufbar.

PENNY DEL | 9. Spieltag

Grizzyls Wolfsburg – Krefeld Pinguine 2:1 (SO) | Strahlmeier entscheidet das “Goalie-Duell” für Wolfsburg

Spielbericht:

Die 3341 Zuschauer in der Eis Arena Wolfsburg sahen eine Partie, die von Anfang an durch hohes Tempo auffiel. Beide Mannschaften kamen mit Tempovorstößen gefährlich vors Tor, scheiterten aber häufig an den Schlussmännern des jeweils anderen. Der erste Treffer der Partie gehörte dann den Gastgebern. Santos ließ die Scheibe liegen, Gaudet nahm diese dankend mit und legte auf den mitgelaufenen Spencer Machacek quer, der Juha Jatkola keine Chance ließ (15.).

Im Mitteldrittel waren die Wolfsburger dann deutlich besser, kamen aber zu keinem weiteren Treffer, was vor allem dem überragenden Juha Jatkola zu verdanken war. Der junge Finne hielt die Seidenstädter mit einer Glanzparade nach der nächsten in der Partie.

Im letzten Drittel liefen die Pinguine dann heiß. Eine Angriffswelle nach der anderen lief auf das Tor von Dustin Strahlmeier zu, der dann in der 52. Minute doch noch hinter sich greifen musste. Mathew Santos trieb die Scheibe in die Zone der Grizzlys, Gogulla spielte auf Vandane. Dessen Abschluss konnte der Wolfsburger Torhüter zwar noch parieren, der Nachschuss von Max Newton landete aber in den Maschen. Der KEV in der Folge mit guten Gelegenheiten, aber auch die Gastgeber meldeten sich mit einem Alutreffer zurück. Nach einer Strafe wegen Spielverzögerung waren die Seidenstädter kurz in Überzahl, nach Strafen gegen Gogulla und Newton waren es dann aber die Grizzlys, die zweieinhalb Minuten vor Spielende die Powerplaymöglichkeit bekamen. Die Pinguine hielten dem Druck aber stand und sicherten sich einen sicheren Punkt nach 60 Minuten.

Nach einer ereignislosen Verlängerung folgte das Penalty-Shootout. Graber und Morley trafen für Wolfsburg, Newton und Varone scheiterten an Strahlmeier.

Mit einem Punkt geht es zurück an die Westparkstraße, wo am Sonntag die Eisbären Berlin zu Gast sind.

Zahlen zum Spiel

Grizzlys Wolfsburg – Krefeld Pinguine 2:1 n. P. (1:0, 0:0 0:1/1:0)

Tore:

1:0 (14:14) Machacek (Gaudet), 1:1 (51:25) Newton (Gogulla, Vandane), 2:1 (65:00) Graber

Torschüsse: 38 – 31

Strafen: 8- 10

Zuschauer: 3341

Alle Tore und Stimmen zur Partie





William Graber, Grizzlys Wolfsburg: „Wir sind größtenteils mit unserem Spiel zufrieden und freuen uns über den Extrapunkt. Es war definitiv ein Goalie-Duell. Dustin Strahlmeier ist ein toller Torhüter, das hat er heute gezeigt und zeigt es eigentlich jedes Spiel. Beide Goalies haben es hervorragend gemacht, aber wir sind froh, dass wir mit den zwei Punkten rauskommen.”

Juha Jatkola, Goalie Krefeld Pinguine: „Zwei gute Teams haben gegeneinander gespielt, so wie es sein soll. Es war ein toller Kampf. Wir haben ein gutes Team und können gegen jede Mannschaft in dieser Liga mithalten. Das gibt uns Selbstvertrauen.” Über 37 Saves: “Das war in Ordnung.”

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PENNY DEL | 9. Spieltag

Freitag, 16.10.2026

ab 19.00 Uhr in der Konferenz und ab 19.15 Uhr im Einzelspiel: Iserlohn Roosters – Kölner Haie, Eisbären Berlin – EHC Red Bull München, Löwen Frankfurt – Straubing Tigers, Augsburger Panther – Adler Mannheim, Pinguins Bremerhaven – Nürnberg Ice Tigers, Schwenninger Wild Wings – ERC Ingolstadt

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