Ausgerechnet! Ex Selber Wolf Chris Schutz schießt die Heilbronner Falken zum Sieg

Selb. (PM Wölfe) In einer kurzweiligen Partie waren die Selber Wölfe keineswegs die schlechtere Mannschaft.

Allerdings verschliefen die Gastgeber den Spielbeginn und sahen sich bereits nach sieben Minuten mit zwei Treffern im Rückstand. Die Porzellanstädter konnten die Partie im weiteren Verlauf drehen, doch die Falken schlugen – insbesondere in Person vom Ex-Selber Schutz – zurück und nahmen die volle Punkteausbeute mit auf den Nachhauseweg.

Die Falken mit einem Blitzstart

Die Heilbronner Falken, insbesondere deren Neuzugang Olsen, erwischten einen Blitzstart. Zweimal kam der Deutsch-Kanadier frei zum Schuss und zweimal schlug es hinter Weidekamp ein. Dies veranlasste Selbs Headcoach Huber dazu, eine Auszeit zu nehmen. Und seine Worte waren wirkungsvoll, denn die Wölfe, die bereits ab der 3. Spielminute verletzungsbedingt auf Verteidiger Raab verzichten mussten – zudem war Gläßl schon von Beginn an ausgefallen – standen ab diesem Zeitpunkt defensiv deutlich besser. Und auch die Offensive sollte nun funktionieren. Zuerst war es Coughler, dessen Direktabnahme in der neunten Minute zum 1:2-Anschlusstreffer den Weg über die Linie fand, und fünf Minuten später legte Gelke bei angezeigter Strafe gegen Heilbronn stark auf Rubin ab, der zum vielumjubelten Ausgleichstreffer einnetzen konnte.

Schutz mit einem Doppelpack

Der mittlere Spielabschnitt war ein offener Schlagabtausch. In der 26. Minute schnürten die Wölfe die Gäste über eine Minute in deren Verteidigungszone ein, konnten aber kein Kapital aus der zwischenzeitlichen Überlegenheit schlagen. Eine Minute später hatten die Wölfe zunächst Glück, dass Schutz und Seewald aus aussichtsreicher Position vergaben. Besser machten es die Wölfe. Fast im direkten Gegenzug wurde Rubin mit einem langen Pass auf die Reise geschickt und der junge Selber Stürmer vollstreckte eiskalt zur erstmaligen Wölfe-Führung an diesem Abend. Doch rund sechs Minuten später glichen die Falken erneut aus: Schutz hatte nach einem Abpraller am schnellsten geschaltet und die Scheibe eingenetzt. Wenig später wurde es furios: Zunächst vergab Heilbronn ein 3-auf-1, dann liefen die Wölfe gleich zweimal in Unterzahl einen Konter. Einmal vergaben Coughler und Gläser, beim zweiten Breakaway wurde Rubin dann regelwidrig von Schutz gestört. Den fälligen Penalty vergab der Deutsch-Däne jedoch. Kaum waren die Wölfe komplett, wurde Gelke auf die Strafbank geschickt. Diesmal mit Folgen: Schutz hämmerte die Scheibe zum 3:4 in die Maschen.

Schutz und Nemec entscheiden das Spiel

Zu Beginn des Schlussdrittels mussten die Wölfe erneut in Unterzahl agieren und Schutz stellte den Spielstand per Onetimer in der 42. Minute zum 3:5. Die Selber Wölfe erhöhten nun den Druck, wenngleich die Falken auch defensiv gut standen und die Porzellanstädter gut aus der Gefahrenzone hielten. In der 59. Minute war es dann Nemec, der den Puck zum 3:6 ins verwaiste Selber Tor schieben konnte. Die Wölfe blieben am Drücker und kamen 71 Sekunden vor Schluss durch einen Schuss aus der Drehung durch Gelke nochmal auf zwei Tore heran. Zu mehr sollte es für die Gastgeber an diesem Abend aber nicht mehr reichen.

Mannschaftsaufstellungen und Statistik

Selber Wölfe: Weidekamp (Rose) – Elwing, Sturm, Hördler, Tramm, Raab, Müller, Ulrich – Gläser, Coughler, Brown, Pauker, Rubin, Gelke, Klöpper, Thal, Kuqi, Giesl, Bauer, Klughardt

Heilbronner EC Falken: Mnich (Jokinen) – Gauch, Mapes, Krenzlin, Roach, Ettwein, Pavlu – Nemec, Cabana, Schutz, Seewald, Spurgeon, Olsen, Franzese, Scheck, Dibrov, Nix, Nuss, Widmann

Tore: 4. Min. 0:1 Olsen (Mapes, Spurgeon); 7. Min. 0:2 Olsen (Nemec, Spurgeon); 9. Min. 1:2 Coughler (Gelke, Klöpper; 5/4); 14. Min. 2:2 Rubin (Gelke, Tramm); 27. Min. 3:2 Rubin (Pauker, Hördler); 33. Min. 3:3 Schutz (Cabana, Gauch); 37. Min. 3:4 Schutz (Roach, Spurgeon; 5/4); 42. Min. 3:5 Schutz (Cabana, Seewald; 5/4); 59. Min. 3:6 Nemec (empty net goal); 59. Min. 4:6 Gelke (Sturm, Rubin)

Strafzeiten: Selb 6 + 5 + 5 gegen Gläser, Heilbronn 12 + 5 gegen Widmann

Schiedsrichter: Votler, Kannengießer (Preiß, Bösl)

Zuschauer: 1.736

755 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht