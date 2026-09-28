Bayerische Klubs in der heißen Phase der Vorbereitung: Sharks mit zwei Niederlagen – Buchloe und Waldkraiburg tanken Selbstvertrauen – Nature Boyz schlagen die Brucker

München. (EM) Auch die bayerischen Amateurklubs befinden sich in der Endphase der Saisonvorbereitung. Hier ein Überblick mit den vorliegenden Berichten.

EHC Königsbrunn gewinnt Generalprobe gegen den ESC Kempten mit 5:3

Königsbrunn. (PM EHC) Der EHC Königsbrunn hat sein letztes Vorbereitungsspiel vor dem Start in die Vorrunde mit 5:3 gegen die Sharks des ESC Kempten gewonnen.

Die Mannschaft von Trainer Maxi Helling überzeugte über weite Strecken mit hohem Tempo und vielen Torchancen, offenbarte aber weiterhin Verbesserungspotenzial bei Chancenverwertung, Powerplay-Effizienz und Konzentration über die gesamte Spielzeit.

Helling kann fast aus dem Vollen schöpfen

Cheftrainer Maxi Helling konnte personell nahezu vollständig planen und mit vier Reihen antreten. Im Tor begann Nico Hetzel, im Schlussdrittel kam Robin Rieger zum Einsatz und bestätigte ebenfalls seine Verlässlichkeit.

Starker Start, aber verpasste Chancen

Der EHC erwischte einen starken Start und bestimmte das Spielgeschehen früh. Bereits in der 5. Spielminute nutzte Kilian Steinmann einen Zwei-auf-eins-Konter nach Zuspiel von Tim Bullnheimer zur 1:0-Führung. Königsbrunn blieb offensiv gefährlich, vergab jedoch mehrere gute Möglichkeiten, die Führung schon im ersten Drittel deutlicher zu gestalten.

Im zweiten Drittel erhöhte Peter Brückner in der 23. Spielminute auf 2:0, nachdem der Kemptener Torhüter einen Schuss von Anton Seidel nur abwehren konnte. Trotz weiterer Chancen und Überzahlsituationen blieb der EHC zunächst ohne weiteren Treffer. Kempten nutzte anschließend einen Scheibenverlust konsequent aus und verkürzte in der 29. Spielminute auf 2:1.

Kempten kommt zurück, Königsbrunn antwortet

Nach dem Ausgleich der Gäste in der 44. Spielminute reagierte Königsbrunn schnell. Stefan Rodrigues brachte den EHC in Überzahl nur eine Minute später wieder in Führung, Niklas Länger erhöhte in der 51. Spielminute auf 4:2. Kempten kam in der 55. Spielminute noch einmal auf 4:3 heran, ehe Kevin Hu nach Vorarbeit von Tobias Baader den Treffer zum 5:3-Endstand erzielte.

Mit Rückenwind nach Geretsried

Mit dem Sieg schließt der EHC Königsbrunn die Vorbereitung erfolgreich ab und geht mit Rückenwind in die Punkterunde. Das erste Vorrundenspiel bestreiten die Brunnenstädter am 4. Oktober um 17:30 Uhr auswärts beim ESC Geretsried.

Trainer sieht gute Basis und klare Aufgaben

Trainer Maxi Helling zeigte sich nach der Partie zufrieden, verwies aber zugleich auf verbleibende Aufgaben: „Wir hatten einen überragenden Start ins erste Drittel, sind hinten gut gestanden und hatten sehr gute Chancen. Allerdings haben wir nur ein Tor geschossen, im zweiten Abschnitt haben wir dann noch weniger zugelassen. Nach dem 2:0 haben wir zu wenig aus unseren Powerplays gemacht und kassierten dann den Shorthander. Das letzte Drittel war dann etwas zerfahren, wir waren zu offensiv. Das hatte schon was von Harakiri, wir waren da aber trotzdem noch die bessere Mannschaft. Kevin Hu hat seinen ersten Treffer gemacht, das war auch wichtig für ihn als Stürmer. Insgesamt haben wir ein sehr gutes Vorbereitungsspiel abgeliefert. Auf dem können wir aufbauen und in die Vorrunde starten. Unter der Woche werden wir noch an einigen Dingen arbeiten, ehe es dann am nächsten Sonntag ins erste Punktspiel gegen Geretsried geht.“

Die Partie in Zahlen

Tore: 1:0 Steinmann (Bullnheimer) (5.), 2:0 Brückner (Seidel, Rodrigues) (23.), 2:1 Pfalzer (Hlozek, Seider) (29.), 2:2 Hlozek (Kokoska) (44.), 3:2 Rodrigues (Seidel, Maylan) (45.), 4:2 Länger (Bullnheimer, Sternheimer) (51.), 4:3 Schwarz (Elo) (55.), 5:3 Hu (Baader) (56.)

Strafminuten: EHC Königsbrunn 6 ESC Kempten 16 Zuschauer: 351

ERC Lechbruck unterliegt Forst nach Penaltyschießen

Lechbruck. (PM ERC) Mit zwölf Feldspielern und zwei Torhütern trat der ERC Lechbruck am Sonntagabend zum Vorbereitungsspiel beim Ligakonkurrenten SC Forst an.

Nach einem holprigen Beginn steigerten sich die Flößer von Drittel zu Drittel, verdienten sich den Ausgleich im Schlussabschnitt und mussten sich in der flatbuy arena Peißenberg erst im Penaltyschießen mit 1:2 geschlagen geben.

Im ersten Drittel fand die personell geschwächte Mannschaft von Trainer Mathias Schuster nur schwer in die Partie. Die Flößer verschliefen die Anfangsphase etwas, insgesamt wirkte das Spiel auf beiden Seiten wild und ungeordnet. Tore fielen zunächst keine, sodass es mit einem 0:0 in die erste Pause ging.

Im zweiten Abschnitt präsentierte sich der ERC verbessert. Die Lechbrucker spielten geordneter und fanden zunehmend besser in die Begegnung. Dennoch ging Forst in der 24. Minute durch Marius Klein, auf Vorlage von Fend, mit 1:0 in Führung. Bei diesem Spielstand blieb es bis zur zweiten Pause.

Im Schlussdrittel zeigten die Flößer dann ihre beste Phase. Der ERC fand zu seinem Spiel, hielt als Mannschaft zusammen und arbeitete auf den Ausgleich hin. Fünf Minuten vor dem Ende belohnte Marcus Köpf die Lechbrucker mit dem verdienten 1:1. Damit erzwang der ERC die Verlängerung.

Dort war sogar der Sieg möglich: Nach zwei Zeitstrafen gegen Forst spielten die Flößer in Überzahl, trafen jedoch nur den Pfosten. Im anschließenden Penaltyschießen waren die Hausherren die Glücklicheren und sicherten sich den knappen Sieg.

ERC-Trainer Mathias Schuster ordnete die Partie angesichts der Ausfälle ein: „Dadurch dass uns auch heute zahlreiche Leistungsträger fehlten, geht das Spiel so in Ordnung. Ich hoffe das sieht nächste Woche personell besser aus.“

Weiter geht es für die Flößer am kommenden Sonntag um 18:00 Uhr mit dem nächsten Vorbereitungsspiel beim ERC Sonthofen.

Generalproben misslungen: Sharks gehen mit zwei Niederlagen aus der Vorbereitung

Kempten. (PM ESC) Die erste davon kassierten die Allgäuer im letzten Heimtest vor der Saison gegen die Devils aus Ulm/Neu-Ulm.

Das 5:7 auf der Anzeigetafel hätte nicht sein müssen. Das erste Drittel gehörte nämlich klar den Kemptenern. Mit viel Spielwitz und Tempo setzte man die Gäste unter Druck und hätte bei besserer Chancenverwertung auch höher führen können oder sogar müssen. Treffer von Elo, Marquardt und Hlozek sorgten für den 3:1 Pausenstand. Eigentlich hätte das Spiel so weiterlaufen können, jedoch ließen der ESC im selben Maße nach, wie die Ulmer zulegten. Logische Konsequenz waren dann auch die Treffer der Gäste die bis auf 4:7 davonzogen. Zwischenzeitlich hatte Kokoska noch getroffen, aber den schnellen Gegenstößen hatte man letztendlich nicht genug entgegenzusetzen. Den Schlusspunkt durfte dann U20 Youngster Roman Schwarz setzen, der mit seinem ersten Treffer bei den Senioren für den 5:7 Endstand sorgte. Zurück bleibt ein starkes erstes Drittel der Allgäuer, aber auch zwei Spielabschnitte in denen man den Gästen viel zu viel Raum gab und das Spiel nicht mehr in der Hand hatte.

Und auch in der zweiten Begegnung des Wochenendes beim Meister in Königsbrunn musste man das Eis als Verlierer verlassen. Nach einem 2:0 Rückstand konnten Milan Pfalzer und Martin Hlozek die Partie noch ausgleichen, die Gastgeber zogen aber wieder davon und entschieden die Partie für sich. Zu bemängeln in dieser Begegnung auch die vielen Strafzeiten die Kempten nahm und sich zu oft in Unterzahl wiederfand. Viele Erkenntnisse, die Sven Curmann mit in die kommende Woche nimmt, und an denen es zu arbeiten gilt. Wenn am kommenden Wochenende die Saison mit dem Auswärtsspiel in Amberg beginnt möchte das Team ein anderes Gesicht zeigen und erfolgreich in die Punkterunde starten.

Ein Erfolg fürs Selbstvertrauen

Buchloer Piraten feiern zu Hause einen 7:2 Testspielsieg über Ligakonkurrenten Geretsried

Buchloe. (chs) Der ESV Buchloe hat sich am Sonntagabend mit einem klaren Heimsieg für die bislang beste Leistung der Vorbereitungsphase belohnt.

Gegen den Ligamitstreiter ESC Geretsried siegten die Buchloer am Ende mit 7:2 (0:0, 3:2, 4:0) und zeigten an diesem Abend nicht nur vorne weiter ihre Qualitäten, sondern standen in dieser Partie über weite Strecken auch hinten deutlich kompakter, wie noch in den drei Testspielen zuvor. Folglich behielten die Freibeuter mit einer konzentrierten Leistung gegen die Gäste verdient die Oberhand und sammelten so in jedem Fall einiges an Selbstvertrauen für den Bayernligastart am kommenden Sonntag.

Nachdem die Buchloer in den bisherigen drei Testspielen vor allem im Defensivverhalten noch ihre Schwierigkeiten hatten, starteten die Piraten an diesem Abend zunächst deutlich stabiler. Viel Spektakuläres passierte allerdings somit auf beiden Seiten im Startdrittel nicht, da auch die Gäste eher verhalten begannen. Die beste Gelegenheit hatten noch die Geretsried, bei denen mit Stammtorwart Korbinian Sertl und dem letztjährigen Topscorer Dominik Soukup auch einige wichtige Kräfte fehlten. Doch Ondrej Horvaths Versuch landete nur an der Latte (13.), während auf der Gegenseite die Buchloer ebenfalls zwei aussichtsreiche Chancen liegen ließen (12./20.) und so folglich zunächst einmal torlos die Seiten getauscht wurden.

Im Mitteldrittel war dann aber deutlich mehr Zug drin im Spiel und es dauerte nicht lange, bis auch der Knoten vor dem Tor endlich platze. Mit einem Mann mehr auf dem Eis brachte Derek Raposo die Hausherren mit 1:0 in Front (23.) und genau zwei Minuten später erhöhte Nicolas Strodel auf 2:0, als er mustergültig bedient von Felix Schurr dieses Mal mit einem Mann weniger per Shorthander seinen ersten Treffer im Pirates-Dress markierte (25.). Um ein Haar hätte wenig später Emil Gabrielson gar auf 3:0 gestellt, doch er scheiterte an der Unterkante der Latte (26.). Stattdessen waren dann die Gäste wieder zurück im Spiel, als Maximilian Hüsken David Blaschta das erstmal überwand (33.). Und auch auf das 3:1 – erneut durch Raposo im Powerplay (39.) – fanden die Riverrats noch vor der Pause sofort eine passende Antwort, da nur neun Sekunden später Anton Egle wiederum auf 3:2 verkürzte.

Mit diesem engen Spielstand ging es somit ins letzte Drittel, dass die Buchloer nach einem frühen Treffer dann jedoch schnell komplett an sich reißen sollten. Denn das 4:2 52 Sekunden nach Wiederbeginn von Tim Lutz, der einen Tag nach seinem 23. Geburtstag ebenfalls seinen ersten Treffer im ESV-Trikot markierte, ließ die Partie in der Folge endgültig in Richtung der Hausherren kippen. Demnach musste der Geretsrieder Goalie Maximilian Freytag, der vor dem vierten Gegentor noch eine überragende Parade gezeigt hatte, in der Folge noch drei weitere Male hinter sich greifen. So durfte sich einerseits noch Kapitän Alexander gleich doppelt in die Torschützenliste eintragen (45./60.) und andererseits auch Nicolas Strodel nochmals freuen, der mit dem zwischenzeitlichen 6:2 neben Thiel und Raposo auch seinen Doppelpack schnürte (52.).

Am Ende also ein deutlicher Heimerfolg, der den Freibeuter sicherlich guttun wird, den im ESV-Lager jedoch auch ganz bestimmt keiner überbewerten wird. Denn wirklich zählen wird es erst am kommenden Sonntag, wenn die Buchloer zum Ligaauftakt zu Hause den EV Dingolfing erwarten (17 Uhr). Zuvor steht am Freitag aber noch mit der Generalprobe das letzte Testspiel gegen den ERC Sonthofen an – ebenfalls vor heimischer Kulisse (20 Uhr).

Waldkraiburger Löwen schließen Vorbereitung mit 7:0 gegen Trostberg ab

Waldkraiburg. (PM Löwen) Zum Abschluss der Vorbereitung auf die neue Bayernligasaison empfing der EHC Waldkraiburg am Sonntagabend die „Chiefs“ des TSV Trostberg in der heimischen Raiffeisen-Arena.

Für die Löwen war es die letzte Gelegenheit, unter Wettkampfbedingungen an den Feinheiten zu arbeiten, bevor es am kommenden Sonntag gegen den ESC Dorfen erstmals um Punkte geht. Und diese Generalprobe sollte gelingen: Mit einem auch in dieser Höhe verdienten 7:0-Erfolg verabschiedete sich Waldkraiburg aus der Vorbereitung.

Von Beginn an entwickelte sich eine Partie, die nahezu ausschließlich in eine Richtung lief. Waldkraiburg bestimmte das Geschehen, setzte sich immer wieder im Drittel der Gäste fest und ließ Trostberg kaum Möglichkeiten, selbst gefährlich zu werden. Nach einigen Minuten Anlaufzeit schlugen die Löwen dann gleich mehrfach zu. Florian Maierhofer eröffnete in der zehnten Spielminute nach Vorarbeit von Matej Houdek den Torreigen. Noch in derselben Minute erhöhte Philip Kaer nach Zuspiel von Nico Vogl auf 2:0. Nur wenig später folgte bereits der dritte Treffer: Dieses Mal war es Kapitän Vogl selbst, der nach Vorarbeit von Bartek Bison und Jakub Šrámek für das 3:0 sorgte. Drei Treffer innerhalb weniger Minuten und ein Spiel, das bereits früh eine klare Richtung eingeschlagen hatte.

Auch nach der ersten Pause änderte sich am grundsätzlichen Bild wenig. Trostberg versuchte zwar, die Räume enger zu machen und die Waldkraiburger Angriffe früher zu unterbinden, doch die Löwen ließen sich davon kaum beeindrucken. In der 32. Spielminute baute Leon Decker die Führung sehenswert auf 4:0 aus. Santeri Ovaska und Florian Maierhofer bereiteten den Treffer vor. Wenige Minuten vor der zweiten Pause durfte sich schließlich auch Ovaska selbst in die Torschützenliste eintragen. Nach Vorarbeit von Andris Džeriņš und Nico Vogl erzielte der Finne in Überzahl das 5:0. Mit diesem Stand ging es in die zweite Pause und spätestens jetzt war klar, dass es für die Gäste an diesem Abend wohl nicht mehr darum gehen würde, das Spiel noch einmal zu drehen.

Für den ehemaligen Waldkraiburger Co-Trainer Philipp Seifert, der inzwischen hinter der Bande der Chiefs steht, war das Geschehen entsprechend wenig erfreulich. Mehrfach war sein lautstarkes Antreiben der eigenen Mannschaft durch die Halle zu vernehmen. Viel Wirkung zeigte dies allerdings nicht. Zu deutlich hatten die Löwen das Spiel im Griff und zu selten gelang es Trostberg, sich überhaupt dauerhaft aus dem eigenen Drittel zu befreien. Gerade einmal elf Schüsse kamen über die gesamten 60 Minuten auf das von Tobias Sickinger gehütete Waldkraiburger Tor. Wenn doch einmal etwas durchkam, war der Schlussmann zur Stelle und belohnte sich zum Abschluss der Vorbereitung mit einem Shutout.

Die Löwen machten dagegen auch im letzten Drittel weiter. Philip Kaer erzielte nach Vorarbeit von Martin Kokeš seinen zweiten Treffer des Abends und stellte früh im Schlussabschnitt auf 6:0. Den Schlusspunkt durfte Bartek Bison setzen. Der Neuzugang verwandelte in der 54. Spielminute nach Zuspiel von Florian Maierhofer zum 7:0-Endstand. Damit verteilten sich die sieben Waldkraiburger Treffer auf sechs verschiedene Torschützen. Lediglich Kaer traf doppelt.

Das Ergebnis spiegelte dabei durchaus wider, was sich über die gesamte Spielzeit auf dem Eis abspielte. Waldkraiburg hatte die Begegnung praktisch durchgehend unter Kontrolle und spielte konsequent auf das Trostberger Tor. Für Trainer Jürgen Lederer dürfte jedoch weniger die Höhe des Ergebnisses entscheidend gewesen sein. Der Löwen-Coach zeigte sich mit dem Auftritt seiner Mannschaft insgesamt zufrieden und sah vor allem eine deutliche Steigerung gegenüber dem 3:1-Erfolg gegen Geretsried zwei Tage zuvor. Seine Vorgaben habe das Team dieses Mal wesentlich konsequenter umgesetzt.

Natürlich bleibt auch ein 7:0 gegen einen Landesligisten ein Vorbereitungsspiel und sollte entsprechend eingeordnet werden. Für die Löwen dürfte der deutliche Erfolg dennoch genau zum richtigen Zeitpunkt gekommen sein. Nach Wochen des Trainings, einigen Tests und unterschiedlichen Aufstellungen ist die Vorbereitung nun abgeschlossen. Die Mannschaft wirkt zunehmend eingespielt und kann mit einem deutlichen Erfolgserlebnis in die neue Saison starten.

Am kommenden Sonntag, den 04.10., verschwinden dann auch die letzten Ausreden rund um Vorbereitung, Tests und Experimente. Ab 17:15 Uhr geht es in der Raiffeisen-Arena erstmals um Punkte – und der Spielplan hat für den Auftakt direkt eine der interessantesten Begegnungen der Saison vorgesehen. Mit dem ESC Dorfen kommt ausgerechnet der Derbyrivale nach Waldkraiburg. Nach dem 7:0 gegen Trostberg dürften die Löwen zumindest mit einer ordentlichen Portion Selbstvertrauen in dieses erste Pflichtspiel gehen. aha

705 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht