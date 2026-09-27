Black Dragons holen die nächsten drei Punkte

Erfurt. (PM Back Dargons) Die TecArt Black Dragons Erfurt haben am Sonntagabend die nächsten drei Punkte in der Oberliga Nord eingefahren.

Vor heimischem Publikum setzte sich die Mannschaft gegen die Hannover Indians mit 4:2 (3:1, 1:1, 0:0) durch und belohnte sich damit für eine engagierte Leistung über die gesamte Spielzeit.

Bereits im ersten Drittel entwickelte sich eine temporeiche Partie. Die Gastgeber erwischten den besseren Start und gingen in der 5. Minute durch #27 Frédéric Potvin mit 1:0 in Führung. Die Antwort der Gäste ließ allerdings nicht lange auf sich warten: Nur wenige Sekunden später erzielte #32 Jari Neugebauer den Ausgleich.

Die Drachen ließen sich davon nicht beeindrucken und setzten Hannover weiter unter Druck. In der 15. Minute fasste sich #25 René Kramer ein Herz und schickte einen Strahl in Richtung Gästetor – 2:1 für Erfurt. Kurz vor der ersten Pause mussten die Gastgeber eine Unterzahlsituation überstehen. Die Drachen nutzten diese jedoch auf ihre Weise: Nach einem Scheibengewinn im eigenen Drittel schaltete #83 Harrison Reed schnell um und vollendete den Konter shorthanded zum 3:1.

Auch im zweiten Drittel erwischten die Black Dragons einen Start nach Maß. Erneut waren die Erfurter in Unterzahl erfolgreich. #43 Nils Herzog blieb vor dem Tor eiskalt und erhöhte auf 4:1. Hannover gab sich jedoch nicht geschlagen und verkürzte gut zwei Minuten später. #44 Ryker Killins traf von der blauen Linie zum 4:2.

Im weiteren Verlauf des Mittelabschnitts entwickelte sich ein offener Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten. Beide Torhüter konnten sich mehrfach auszeichnen, weitere Treffer fielen jedoch nicht.

Auch im Schlussabschnitt blieb die Partie umkämpft. Die Indians versuchten, noch einmal zurück ins Spiel zu finden, während die Black Dragons ihren Vorsprung konzentriert verteidigten. Drei Minuten vor dem Ende nahm Hannovers Trainer Michael Baindl in einer Unterzahlsituation den Torhüter vom Eis und setzte damit alles auf eine Karte.

Die Erfurter Defensive hielt dem Druck jedoch stand. Mit großem Einsatz brachten die Black Dragons die Führung über die Zeit und durften sich am Ende über einen 4:2-Heimsieg und drei weitere Punkte freuen.

Damit setzen die TecArt Black Dragons ihren Saisonstart fort und sammeln den nächsten wichtigen Dreier in der Oberliga Nord.

Torschützen

TecArt Black Dragons Erfurt

• 1:0 – #27 Frédéric Potvin (5. Minute)

• 2:1 – #25 René Kramer (15. Minute)

• 3:1 – #83 Harrison Reed (18. Minute, Unterzahl)

• 4:1 – #43 Nils Herzog (31. Minute, Unterzahl)

Hannover Indians

1:1 – #32 Jari Neugebauer (5. Minute)

4:2 – #44 Ryker Killins (34. Minute)

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