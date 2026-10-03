Black Dragons unterliegen Neuwied knapp mit 4:5

Erfurt. (PM Black Dragons) Die TecArt Black Dragons mussten sich am Freitagabend dem EHC Neuwied knapp mit 4:5 geschlagen geben.

In einer über weite Strecken ausgeglichenen Partie wechselte die Führung mehrfach, am Ende fehlte den Erfurtern ein Treffer zum möglichen Punktgewinn.

Bereits im ersten Drittel entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. In der 8. Minute brachte Mikka Dietzschold die Gäste mit 0:1 in Führung. Die Antwort der Black Dragons ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Nur eine Minute später erzielte Fritz Denner den Ausgleich zum 1:1. In der 14. Minute war es erneut Denner, der bei einem Breakaway erfolgreich war und Erfurt mit 2:1 in Führung brachte.

Die knappe Führung konnten die Gastgeber allerdings nicht mit in die Pause nehmen. In der 20. Minute traf Jeffrey Smith zum 2:2 und sorgte damit für den Pausenstand.

Erfurt kam anschließend explosiv aus der Kabine. Bereits in der 21. Minute brachte Jacob Lagacé die Black Dragons mit 3:2 erneut in Führung. Neuwied setzte jedoch konsequent nach und drehte die Partie innerhalb weniger Minuten. Tom Stumpe glich in der 22. Minute zum 3:3 aus, ehe Adrian Kuhn in der 24. Minute das 3:4 für die Gäste erzielte.

Die Black Dragons bemühten sich anschließend um den erneuten Ausgleich, konnten ihre Möglichkeiten jedoch nicht in einen weiteren Treffer ummünzen. Stattdessen erhöhte Philip Kecojevic in der 32. Minute auf 3:5. In der Folge reagierte das Erfurter Trainerteam und nahm einen Wechsel auf der Torhüterposition vor. Patrick Glatzel machte Platz für Justin Spiewok.

Im Schlussdrittel versuchten die Black Dragons noch einmal alles, um die Partie zu drehen. In der 52. Minute gelang Frédéric Potvin der Anschlusstreffer zum 4:5. Erfurt drängte anschließend auf den Ausgleich, doch der erneute Treffer wollte nicht mehr fallen.

Damit blieb es nach 60 Minuten bei der knappen 4:5-Niederlage gegen den EHC Neuwied.

Torschützen TecArt Black Dragons

1:1 Fritz Denner, 9. Minute

2:1 Fritz Denner, 14. Minute

3:2 Jacob Lagacé, 21. Minute

4:5 Frédéric Potvin, 52. Minute

Torschützen EHC Neuwied

0:1 Mikka Dietzschold, 8. Minute

2:2 Jeffrey Smith, 20. Minute

3:3 Tom Stumpe, 22. Minute

3:4 Adrian Kuhn, 24. Minute

3:5 Philip Kecojevic, 32. Minute

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