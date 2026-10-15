Passau. (PM Black Hawks) Nach der Auswärtsniederlage bei den Heilbronner Falken sind die EHF Passau Black Hawks am Freitag wieder vor heimischer Kulisse gefordert.

Um 19:30 Uhr trifft das Team in der Eis-Arena auf den EV Füssen – einen direkten Konkurrenten im Kampf um die Pre-Playoff-Plätze der Oberliga Süd. Beide Mannschaen wollen den Anschluss wahren und zugleich Distanz zu den Verfolgern schaffen. Im Rahmen des Studententags erhalten Studierende gegen Vorlage eines entsprechenden Nachweises an der Abendkasse freien Eintri.

Auch für Fans und Zuschauer sind mehrere Aktionen geplant: Unter anderem gibt es vier Bier zum Preis von drei. Zudem berechgt die Eintriskarte nach dem Spiel zum kostenlosen Eintri in den Zauberberg.

Die Ausgangslage verspricht Spannung. Die Black Hawks belegen aktuell mit zehn Punkten Rang zehn der Tabelle und liegen damit zwei Punkte vor dem EV Füssen auf Platz zwölf. Ein Heimsieg würde den Niederbayern etwas verschaffen, während die Gäste aus dem Allgäu den Rückstand auf Passau verkürzen wollen.

Die Black Hawks haben in den bisherigen neun Saisonspielen bereits 32 Treffer erzielt und damit gezeigt, dass sie offensiv jederzeit für Tore gut sind. Mit durchschnittlich mehr als dreieinhalb Toren pro Spiel gehören die Black Hawks in dieser Stask sogar zu den stärkeren Mannschaften der unteren Tabellenhältze. Allerdings verhinderten bislang zu viele Gegentreffer eine bessere Platzierung.

Der EV Füssen setzt dagegen eher auf defensive Stabilität. Die Allgäuer haben deutlich weniger Tore erzielt als viele direkte Konkurrenten, dafür aber auch wesentlich weniger Gegentreffer kassiert als zahlreiche Teams aus dem Tabellenkeller. Die Mannscha von Coach Daniel Jun gilt als unangenehmer Gegner, der nur wenige Fehler macht und Spiele häufig lange offenhalten kann.

Die jüngste 2:3-Niederlage gegen die EV Lindau Islanders zeigte allerdings auch, dass die Gäste aktuell um jeden Punkt kämpfen müssen.

Für die Mannscha von Trainer Daniel Reja wird es darauf ankommen, die eigene Offensivstärke konsequent auszuspielen. Gerade vor heimischer Kulisse wollen die Black Hawks von Beginn an Druck entwickeln und die Unterstützung der Fans nutzen. Gleichzeig gilt es, defensiv konzentriert zu bleiben und unnöge Fehler zu vermeiden.

„Ich freue mich auf ein großes Spiel gegen den EV Füssen. Wir haben in den letzten Wochen Fortschrie gemacht und unsere eigenen Fehler minimiert. Aber, wir müssen immer noch besser sein, wenn wir jedes Spiel erfolgreich sein wollen“. erklärt Black Hawks Trainer Dan Reja vor dem Spiel.

Mit Blick auf die Tabelle könnte jedes Tor und jeder Punkt im weiteren Saisonverlauf noch entscheidend werden. Entsprechend dürfen sich die Zuschauer auf ein intensives und kampetontes Duell zweier Mannschaen freuen, die im direkten Vergleich wichge Zähler im Kampf um die Playoff- Plätze einfahren wollen.

Die Abendkasse ist ab 18:30 Uhr geöffnet. Tickets gibt es online unter ex.com.

Das Heimspiel gegen den EV Füssen wird live aus sprade.tv übertragen. – czo

754 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht