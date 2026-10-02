Blue Devils Weiden: Reed Stark verlässt den Klub, neuer Angreifer ist bereits im Anflug

Weiden. (PM Blue Devils) Die Blue Devils Weiden werden den ausgelaufenen Try-Out-Vertrag mit Stürmer Reed Stark nicht verlängern.

Der 26-jährige Stürmer wird das Team somit nicht weiter begleiten.

Stark war im Sommer im Rahmen eines Try-Outs zu den Blue Devils gestoßen und hatte in den vergangenen Wochen die Möglichkeit, sich im Team zu präsentieren.

Die Blue Devils bedanken sich bei Reed Stark für seinen Einsatz und die gemeinsame Zeit in Weiden und wünschen ihm für seinen weiteren sportlichen und persönlichen Weg alles Gute sowie viel Erfolg für die laufende Saison.

Blue Devils Weiden verpflichten Maxim Golod

Die Blue Devils Weiden verstärken ihre Offensive mit Maxim Golod und besetzen damit ihre fünfte Importstelle. Der 26-jährige Kanadier wechselt nach drei Spielzeiten in Europa nun in die Oberpfalz und wird künftig im Blue Devils-Trikot auflaufen.

Golod wurde in Toronto geboren und durchlief seine Nachwuchszeit in Kanada, ehe er 2017 zu den Erie Otters in die Ontario Hockey League (OHL) wechselte. Dort entwickelte sich der Angreifer über drei Spielzeiten zu einem der offensivstärksten Spieler seines Teams. Insgesamt verbuchte er in 178 OHL-Partien insgesamt 146 Scorerpunkte durch 54 Tore und 92 Assists. In seiner letzten Saison 2019/20 führte Golod die Otters mit 78 Punkten aus 63 Spielen als Topscorer an.

Seine Leistungen blieben auch in der NHL nicht unbemerkt: Nachdem Golod bereits an Trainingscamps der Detroit Red Wings und Philadelphia Flyers teilgenommen hatte, unterschrieb er im Oktober 2020 als Free Agent einen dreijährigen Entry-Level-Vertrag bei den Anaheim Ducks. In den folgenden Jahren sammelte der Linksschütze Erfahrung im nordamerikanischen Profieishockey. Für die San Diego Gulls absolvierte er Spiele in der American Hockey League (AHL), parallel lief er unter anderem für die Tulsa Oilers in der ECHL auf. Im März 2023 wurden seine NHL-Rechte im Rahmen eines Trades von Anaheim an die Chicago Blackhawks übertragen. Anschließend kam Golod unter anderem für die Indy Fuel in der ECHL sowie die Rockford IceHogs in der AHL zum Einsatz.

Zur Saison 2023/24 folgte sein Wechsel nach Europa. Für Nybro Vikings IF in der zweithöchsten schwedischen Liga erzielte Golod in 40 Hauptrundenspielen elf Tore und bereitete elf weitere Treffer vor. Anschließend schloss er sich dem Villacher SV in der ICE Hockey League an und sammelte dort in fünf Hauptrundenpartien vier Scorerpunkte.

Die Saison 2024/25 begann der Kanadier beim HC Nové Zámky in der slowakischen Extraliga, bevor er zu den Sheffield Steelers in die britische EIHL wechselte. Dort stellte der Center seine Offensivqualitäten unter Beweis: In 24 Ligaspielen erzielte er 15 Tore und bereitete weitere 15 Treffer vor. Auch in der vergangenen Saison setzte Golod seine starke Punkteausbeute fort. Für UTE in Ungarn gehörte er zu den produktivsten Spielern seiner Mannschaft und kam in 32 Hauptrundenspielen auf 16 Tore und 35 Assists.

Stephan Seeger Jr., sportlicher Leiter: „Wir freuen uns sehr, Max als weiteren Importspieler für diese Saison in unserem Team begrüßen zu dürfen. Er ist ein schneller, dynamischer Spieler, der offensiv für viel Produktivität sorgt. Max bringt eine besondere Kreativität und Qualität in sein Offensivspiel, die aus meiner Sicht auch für unsere Fans sehr attraktiv sein wird. Gleichzeitig verbindet er seine spielerischen Fähigkeiten mit einer starken Arbeitsmoral und scheut sich nicht davor, in die umkämpften Bereiche auf dem Eis zu gehen. Wir erwarten, dass Max für uns offensiv Akzente setzen und insbesondere im Powerplay eine wichtige Rolle einnehmen wird. Er bringt außerdem viel Erfahrung mit – unter anderem aus einigen NHL-Preseason-Spielen in Anaheim. Ich bin überzeugt, dass er sich schnell in unser Spielsystem integrieren und sich in seinem neuen Umfeld in Weiden einleben wird. Wir sind überzeugt, dass er unserem Team mit seinen Qualitäten vom ersten Tag an weiterhelfen kann.“

Maxim Golod: „Ich freue mich riesig und fühle mich geehrt, Teil der Weiden-Familie zu werden und Blau und Weiß zu tragen! Ich kann es kaum erwarten, meine Teamkollegen kennenzulernen, die Energie der Fans zu spüren und die Stadt und ihre Menschen kennenzulernen. Ich freue mich darauf, für Weiden alles zu geben. Bis ganz bald!“

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