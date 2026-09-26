Bodensee-Trophy geht vorerst nach Lindau

Dornbirn. (PM Hockey Tigers) Das erste Pflichtspiel-Derby gegen die EV Lindau Islanders endet für die HC Tigers mit einer 2:6-Niederlage.

Die Gäste erwiesen sich vor allem in den entscheidenden Momenten als effizienter und nahmen damit nicht nur die ersten drei Punkte ihrer Saison mit nach Hause, sondern auch die erstmals ausgespielte Bodensee-Trophy.

Nach der Schlusssirene übergab Tigers-Kapitän Laurin Liesch die neue Trophäe an Lindau-Kapitän Sam Verelst. Bis zum nächsten Aufeinandertreffen am 13. November bleibt der Wanderpokal damit auf der deutschen Seite des Bodensees. Die Partie begann aus Tigers-Sicht denkbar unglücklich. Während Lindau früh in Unterzahl agierte, nutzte Marvin Feigl einen Scheibenverlust und lief alleine auf Lorenz Widhalm zu. Der Lindauer vollendete zum 0:1. Wenig später erhöhten die Islanders im Powerplay durch Rocco Andreacchi auf 0:2.

Die Tigers hatten ihre Möglichkeiten, fanden gegen den stark aufgelegten Valentin Ankirchner im Lindauer Tor aber zunächst keinen Weg zum Treffer. Gleichzeitig nutzten die Gäste Fehler konsequent und kamen immer wieder zu gefährlichen Alleingängen.

Tigers kämpfen sich heran

Im zweiten Drittel wurde die Begegnung zunehmend intensiver. Auch einige Nickligkeiten sorgten dafür, dass das Derby seinem Namen gerecht wurde. Sportlich legte zunächst Lindau nach. Noah Kane erhöhte in der 28. Minute auf 0:3, ehe Maximilian Theirich nur gut zwei Minuten später die Antwort lieferte. Nach Vorarbeit von Gustav Lindström und Roberts Lipsbergs verkürzte der Tigers-Stürmer auf 1:3. Die Hoffnung währte allerdings nicht lange. Lindau überstand eine Unterzahlsituation und stellte durch den zweiten Treffer von Andreacchi den Drei-Tore-Abstand wieder her. Damit gingen die Tigers mit einem 1:4-Rückstand in den Schlussabschnitt, gaben die Partie aber keineswegs verloren.

In der 46. Minute war Morten Jürgens zur Stelle und brachte einen freien Puck zum 2:4 im Tor unter. In dieser Phase erhöhten die Hausherren den Druck deutlich und kamen auch zu weiteren guten Möglichkeiten. Die Tigers warfen noch einmal alles nach vorne und hielten die Partie offen.

Lindau entscheidet Partie spät

Die Entscheidung fiel erst in den Schlussminuten. Nachdem die Tigers selbst in Unterzahl noch zu einer großen Chance gekommen waren, schlug Lindau im Gegenzug zu. Christopher Grando traf zum 2:5. Headcoach Märt Eerme reagierte mit einer Auszeit und nahm Lorenz Widhalm für einen zusätzlichen Feldspieler vom Eis. Das Risiko wurde diesmal nicht belohnt: Feigl traf 72 Sekunden vor dem Ende ins leere Tor und sorgte für den 2:6-Endstand.

Das Ergebnis fiel damit am Ende deutlich aus, obwohl die Partie insbesondere in der zweiten Hälfte enger war, als es der Endstand vermuten lässt. Entscheidend war an diesem Abend vor allem die Effizienz der Islanders, die ihre Umschaltmomente und Alleingänge konsequent nutzten. Nach zwei Siegen zum Saisonstart müssen die Tigers damit erstmals ohne Punkte vom Eis. Viel Zeit zum Nachdenken bleibt allerdings nicht. Bereits am Sonntag wartet die nächste Aufgabe: Dann geht es auswärts zu den Passau Black Hawks. Die Partie kann wie gewohnt live auf SpradeTV verfolgt werden.

HC Tigers – EV Lindau Islanders 2:6 (0:2, 1:2, 1:2)

Tore HCT:

1:3 Maximilian Theirich (29:56/Lindström, Lipsbergs)

2:4 Morten Jürgens (45:12/Lebeda, Wernicke)

Zuschauer: 1.178

Torschüsse: 30:27

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