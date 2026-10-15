Bozen vor einem Wochenende mit Spitzenduellen – Freitag in Ljubljana live auf DAZN, Sonntag gastiert Linz

Bozen. (PM HCB) Neun Spiele in Folge mit Punkten und zwei Gegner aus den Top Vier der Tabelle. Der HCB Südtirol Alperia steht vor einem Wochenende, an dem seine Tabellenführung in der ICE Hockey League auf die Probe gestellt wird: Morgen, Freitag, 16. Oktober, sind die Foxes um 19:15 Uhr bei Olimpija Ljubljana in der Hala Tivoli zu Gast.

Die Partie wird live auf DAZN übertragen. Am Sonntag, 18. Oktober, kehren die Weiß-Roten um 18:00 Uhr in die Sparkasse Arena zurück, wo sie auf die Steinbach Black Wings Linz treffen. Zwei erste Saisonduelle, die Spannung versprechen: Die Slowenen haben zuletzt drei Siege in Folge gefeiert, während die Oberösterreicher mit nunmehr 21 Punkten zu den Boznern aufgeschlossen haben.

Die Lage beim HCB

Die Mannschaft von Coach Upi Karhula geht mit drei Punkten aus den Auswärtsspielen in Villach und Mailand in das bevorstehende Wochenende. Beide Begegnungen wurden erst in der Verlängerung entschieden, allerdings mit unterschiedlichem Ausgang: In Kärnten mussten sich die Foxes mit 3:4 geschlagen geben, während sie in der Fiera Ice Arena dreimal einen Rückstand aufholen konnten, ehe Cole Schneider mit seinem Treffer zum 4:3 den Sieg sicherstellte.

In Mailand trugen sich auch Turner Elson, Isaac Ratcliffe und Jackson van de Leest in die Torschützenliste ein. Letzterer erzielte dabei seinen ersten Treffer im weiß-roten Trikot. Der HCB bewies damit erneut, dass er auch in schwierigen Spielen im Rennen bleiben kann, und verlängerte seine Punkteserie, die seit dem Saisonauftakt anhält. Die Bilanz: sieben Siege und zwei Niederlagen nach Verlängerung. Noch immer sind die Foxes nach regulärer Spielzeit ungeschlagen, allerdings wurden die letzten drei Begegnungen allesamt erst nach der 60. Minute entschieden.

An der Tabellenspitze geht es weiterhin eng zu. Die Foxes führen mit 21 Punkten aus neun Spielen, punktgleich mit Linz, das allerdings bereits eine Partie mehr absolviert hat. Dahinter folgt der KAC mit 20 Zählern, während Olimpija mit 17 Punkten aus neun Begegnungen auf Rang vier liegt. Vor dem direkten Duell am Sonntag wartet somit eine Auswärtsaufgabe, bei der die Slowenen die Chance haben, den Rückstand auf die Tabellenspitze weiter zu verkürzen.

Coach Karhula kann dabei auf den gesamten Kader zurückgreifen.

Freitag in Ljubljana

Die Hala Tivoli weckt Erinnerungen an die vergangenen Playoffs. Im Frühjahr war es ausgerechnet die Mannschaft aus Olimpija, die den Weg der Foxes im Viertelfinale beendete. Die Slowenen entschieden die Serie mit 4:1 für sich und machten am 19. März in der Sparkasse Arena den Sack zu. Nun kommt es in der Regular Season zum Wiedersehen mit einem Gegner, der zuletzt immer besser in Fahrt gekommen ist: Nach einem 8:0 gegen die Pioneers gewannen die Drachen auswärts in Graz mit 4:3 nach Verlängerung und setzten sich anschließend mit 5:1 gegen Ferencváros durch.

42 Treffer in neun Spielen unterstreichen das Offensivpotenzial der Slowenen. Joshua Lawrence und Marly Quince führen die interne Scorerliste mit jeweils 15 Punkten an: Lawrence hat bereits acht Tore erzielt, während Quince zwölf Assists beisteuerte. Ebenfalls acht Treffer gehen auf das Konto von Nicolai Meyer, der bei insgesamt zwölf Punkten hält, während Jan Urbas bislang neun Zähler gesammelt hat. Aus der Defensive kommt zudem Unterstützung von T.J. Brennan, der zwei Tore und fünf Assists verbuchen konnte. Für die Weiß-Roten wird es entscheidend sein, sorgfältig mit der Scheibe umzugehen und gegen eine Mannschaft, die über zahlreiche torgefährliche Spieler verfügt, konzentriert zu agieren.

Am Sonntag kommt Linz nach Bozen

Nach drei Auswärtsspielen in Folge kehrt der HCB vor heimisches Publikum zurück und trifft dabei auf eine der derzeit formstärksten Mannschaften der Liga. Die Black Wings haben ihre letzten fünf Spiele gewonnen, eines davon im Penaltyschießen. In den jüngsten drei Begegnungen feierten sie deutliche Erfolge gegen den KAC (6:1), den HC Pustertal (5:2) und die Pioneers (4:1). Bevor die Oberösterreicher am Sonntag in der Sparkasse Arena antreten, sind sie am Freitag noch in Salzburg gefordert.

Die Mannschaft von Coach Philipp Lukas verfügt weiterhin über bekannte Leistungsträger wie Brian Lebler, Graham Knott und Shawn St-Amant, hat sich aber auch auf mehreren Positionen verstärkt. Im Angriff kamen Brady Shaw von Ferencváros, Kyle Topping von MoDo und Trenton Bliss aus Stavanger hinzu. In der Verteidigung wurde Philipp Wimmer aus Salzburg verpflichtet, während mit dem Kanadier Dylan Wells ein neues Gesicht zwischen den Pfosten steht. Ihm zur Seite steht Martin Reder.

Shaw hat mit sieben Toren und acht Assists bereits kräftig auf sich aufmerksam gemacht und hält bei 15 Punkten. Dahinter folgen Knott mit zwölf und Topping mit elf Zählern. Das Trio verleiht der Offensive der Österreicher zahlreiche Möglichkeiten. In der Regular Season 2025/26 konnte der HCB drei der vier direkten Duelle für sich entscheiden und gewann dabei beide Heimspiele. Das bislang letzte Aufeinandertreffen ging allerdings an Linz, wo sich die Black Wings am 28. Januar auf eigenem Eis mit 6:0 durchsetzten.

Tickets und Liveübertragungen

Das Auswärtsspiel am Freitag in Ljubljana wird live auf DAZN übertragen und ist dort auch kostenlos zu sehen. Kommentiert wird die Begegnung von Luca Tommasini und Fabio Larcher. Beide Spiele werden außerdem auf Sporteurope.tv im Livestream angeboten.

Für das Heimspiel am Sonntag gegen Linz läuft der Online-Ticketvorverkauf bereits über MidaTicket: https://www.midaticket.it/eventi/hockey-club-bolzano . Eintrittskarten können außerdem am Freitag von 16:00 bis 18:00 Uhr im HCB-Büro sowie am Sonntag von 11:00 bis 13:00 Uhr und ab 16:00 Uhr an den Stadionkassen erworben werden.

Freitag, 16. Oktober 2026, 19:15 Uhr – Hala Tivoli, Ljubljana – Live auf DAZN und Sporteurope.tv

Olimpija Ljubljana vs. HCB Südtirol Alperia

Sonntag, 18. Oktober 2026, 18:00 Uhr – Sparkasse Arena, Bozen – Live auf Sporteurope.tv

HCB Südtirol Alperia vs. Steinbach Black Wings Linz

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