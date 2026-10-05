Buchloe und Dingolfing liefern sich im ersten Saisonspiel einen unglaublichen und torreichen Schlagabtausch

Buchloe. (chs) Einen vollkommen verrückten Saisonauftakt bekamen am Sonntagabend die 327 Zuschauer in der Buchloer Sparkassenarena von zwei Kontrahenten geboten, die ihr Glück fast ausschließlich im Vorwärtsgang suchten.

Denn im ersten Punktspiel der neuen Bayernligasaison lieferten sich die heimischen Piraten und der EV Dingolfing einen Schlagabtausch mit komplett offenem Visier, bei dem insgesamt sage und schreibe 17 Tore fielen. Am Ende behielt aber die Gäste mit 8:9 (4:2, 3:3, 1:3) nach Verlängerung die Oberhand und nahmen zum Ligastart zwei wichtige Auswärtspunkte mit, während sich die Buchloer mit einem Zähler begnügen mussten.

Ein bisschen ratlos waren beide Trainer nach der Partie der sprichwörtlich offenen Tore im Anschluss schon, wenngleich ein glücklicher Gäste-Trainer Dustin Whitecotton sich nach dem Comeback seiner Jungs im letzten Abschnitt eines für den neutralen Zuschauer zumindest extrem sehenswerten Spiels doch sehr zufrieden mit den zwei Punkten zeigte. Sein Gegenüber Dominic Weis haderte dagegen, dass seine Schützlinge nach mehrfacher Führung – teils mit drei Toren – die Partie nicht frühzeitig für sich entschieden und am Ende mit eigenen Fehlern den Sieg gegen den letztjährigen Halbfinalisten leichtfertig aus der Hand gaben.

Über zu wenig Unterhaltung durften sich die Fans zum Auftakt in jedem Fall aber nicht beschweren, denn die Partie begann vom Start weg furios und eben von beiden Seiten extrem offensiv geführt. So zeigten sich die Gastgeber nach dem frühen Rückstand von Mitchel Walinski im Powerplay wenig beeindruckt (1.). Schnell drehte man das Match durch Marc Krammer und Michal Telesz (3./6.) in eine 2:1 Führung. Beide Abwehrreihen hatten von Beginn an – und eigentlich die gesamte Partie über – immer wieder Probleme, da die jeweiligen Sturmformationen sich schon teilweise in richtig guter Frühform präsentierten. Das galt vor allem für die in den ersten beiden Dritteln oft gedankenschnelleren Buchloer, die den 2:2 Ausgleich erneut durch Walinski in Überzahl (13.) ebenfalls gut verdauten. Schließlich gingen die Freibeuter durch Alexander Thiel (17.) und Tim Lutz (20.) bis zum ersten Seitenwechsel wieder mit 4:2 in Front.

Wer nach dem wilden Hin und Her im Startdrittel einen etwas ruhigeren Mittelabschnitt erwartet hatte, der sah sich schnell getäuscht. Denn beide Teams machten unvermittelt dort weiter, wo man nach den ersten 20 Minuten aufgehört hatte – nämlich mit Chancen und folglich auch Toren am laufenden Fließband. Die Freibeuter hinterließen dabei zunächst den präsenteren Eindruck und belohnten sich auch folgerichtig mit dem 5:2 durch Emil Gabrielson (26.). Doch die Gäste reagierten prompt, als Simon Bambula sofort wieder verkürzte (27.). Und das muntere Scheibenschießen ging nahtlos weiter, als Felix Schurr den alten Abstand nur 48 Sekunden später mit dem 6:3 wiederherstellte. Doch auch diesen Treffer konterten die Isarrats umgehend, da David Zucker ebenfalls nur 40 Sekunden später wieder auf 6:4 verkürzte. Die Buchloer konnten sich also einfach nicht entscheidend absetzten, auch nicht nach dem 7:4 durch Krammer (36.), das Stanja Picha noch vor der zweiten Pause mit dem 7:5 beantwortete (38.).

Als Korbinian Benz dann im letzten Drittel zum 8:5 einnetzte (44.), sprach vieles bereits für einen Erfolg der Piraten. Doch die Gäste wurden anschließend immer stärker und zwangen die Gennachstädtern so nun zu Fehlern, sodass dem EVD bis zur Schlusssirene tatsächlich noch das beeindruckende Comeback glückte. Kevin Lengle (53.), David Zucker (57.) und Niklas Zeilbeck (58.) sorgten für den viel umjubelten und von vielen nicht mehr für möglich gehaltenen 8:8 Ausgleich, womit dieses Torfestival in die Overtime ging.

Dort markierte der langjährige DEL2-Profi Zucker in Überzahl mit seinem dritten Treffer die Entscheidung dieses denkwürdigen Spiels (63.), womit den Buchloern nach einem offensiv starken, defensiv aber definitiv ausbaufähigen Auftritt nur ein Punkt als Trost blieb, während sich die Gäste über zwei Zähler freuen durften.

731 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht