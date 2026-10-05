Bully-Talk #18: „Ich war der letzte Cut“ – Peter Spornberger im Interview

Iserlohn. (MK) Iserlohns neuer Verteidiger Peter Spornberger konnte beim ersten Heimsieg der Roosters gegen die Krefeld Pinguine in der hitzigen Schlussphase austeilen, musste aber auch einstecken.

Der am Dreikönigstag 1999 in Bozen geborene Südtiroler kann schon auf eine Menge Erfahrungen zurückgreifen. Er erlernte das Eishockeyspielen auf dem Ritten im Nachwuchs der Buam. In Deutschland holte er sich im Nachwuchs des EV Landshut und bei den Kölner Junghaien den Feinschliff für die Profikarriere. In der DEL2 sammelte er erste Seniorenerfahrungen beim EHC Freiburg. Im deutschen Oberhaus beschäftigten ihn die Schwenninger Wild Wings drei Spielzeiten lang. Nach einer Saison in Bozen (ICEHL) folgte im letzten Jahr die Rückkehr in die DEL zum ERC Ingolstadt.

Iserlohns Sportchef Franz-David Fritzmeier hatte den hart arbeitenden Teamplayer schon früh auf dem Zettel und so konnten die Sauerländer im April die Verpflichtung des 27- jährigen öffentlich machen.

Die vergangene Saison war für Peter Spornberger alles andere als eine „normale“ Saison. Der 83- malige italienische Nationalverteidiger hatte das olympische Eishockeyturnier in Mailand fest im Visier. Es sollte das Karrierehighlight werden, aber es kam ganz anders. „Ich war der letzte Cut“ berichtet Peter Spornberger über sein Aus im vorolympischen Kader. Ein enttäuschender Moment. Mittlerweile blickt er aber wieder nach vorne und ist voller Tatendrang in Iserlohn, seiner dritten DEL-Station.

Gleichzeitig ist er aber auch meinungsstark und hat die Entwicklungen im italienischen Eishockey weiter fest im Blick.

Wir trafen den italienischen Nationalverteidiger nach dem ersten Iserlohner Heimsieg gegen Krefeld zum Kurzinterview.





731 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht