Capitals treffen auf KAC und Pioneers

Wien. (PM Capitals) Für die Vienna Capitals stehen am Freitag und Samstag im Abstand von 24 Stunden zwei Spiele auf dem Programm.

Den Anfang macht das morgige Gastspiel der Wiener beim EC-KAC. Am Samstag empfangen die Caps dann die Pioneers Vorarlberg in der neuro.io arena. Beide Partien beginnen jeweils um 19.15 Uhr und sind bei sporteurope.tv zu sehen.

Ausgangssituation

Nach neun absolvierten Spielen belegen die Vienna Capitals mit 14 Punkten den siebten Tabellenplatz. Am vergangenen Sonntag siegten die Wiener gegen Vizemeister HC Falkensteiner Pustertal mit 3:2 und zeigten dabei eine ordentliche Leistung. Kapitän Linden Vey, der den Treffer zum zwischenzeitlichen 1:1 per Penaltyshot selbst erzielte und die anderen beiden Caps-Tore vorlegte, war mit seinen drei Scorerpunkten ein wichtiger Faktor für den Erfolg gegen die Südtiroler. Der Caps-Kapitän ist mit 14 Punkten (3 Tore + 11 Assists) aus neun Spielen bester Scorer der Wiener. Auf die Ligaspitze fehlt dem Kanadier nur ein einziger Zähler. Eine Vorlage fehlt Vey außerdem auch auf den derzeit besten Vorbereiter der win2day ICE Hockey League. Wie wichtig die Linie rund um den 35-Jährigen für die Capitals ist, sieht man auch beim Blick auf die ligaweite Scorerliste. Jakob Lilja, der nur eine Torbeteiligung weniger als Vey auf dem Konto hat, ist ligaweit sechstbester Punktesammler. Auch Jérémy Grégoire, der zwölf Zähler vorweisen kann, ist unter den Top Ten der besten Scorer. Vey (8 Punkte), Lilja (8 Punkte) und Grégoire (7 Punkte) konnten in den letzten vier Spielen in Folge Scorerpunkte verzeichnen. Auch das ligabeste Powerplay schlug gegen den HCP wieder zweimal zu. Mit einer Erfolgsquote von 45,45 Prozent stellen die Wiener weiterhin das gefährlichste Überzahlspiel der Liga.

Personelles

Den Caps fehlt in den kommenden Spielen neben den Langzeitverletzten Nelson Nogier, Raphael Wolf und Sebastian Wraneschitz auch Max Zimmermann. Der 27-jährige Schlussmann laboriert weiter an einer Unterkörperverletzung. Benjamin Lanzinger hingegen hat seine Unterkörperverletzung überstanden und ist wieder einsatzbereit. Mit im Bus Richtung Klagenfurt wird der 20-jährige Verteidiger Lukas Wieselthaler sitzen. Der Sohn des ehemaligen Caps-Verteidigers Leopold Wieselthaler könnte gegen den EC-KAC sein Profidebüt für die Vienna Capitals feiern.

Die Gegner

Der EC-KAC geht als Tabellendritter in das morgige Duell mit den Caps. Die Rotjacken haben in den ersten zehn Ligaspielen 20 Punkte gesammelt. Am gestrigen Abend verabschiedete sich der Rekordmeister ordentlich aus der Champions Hockey League. Beim deutschen Meister Eisbären Berlin verloren die Klagenfurter mit 1:2. Den Grunddurchgang des europäischen Bewerbs beendete das Team von Kirk Furey mit zwei Punkten auf dem 23. und damit vorletzten Rang. Der EC-KAC startete mit fünf Siegen am Stück in die neue Saison der win2day ICE Hockey League, doch wie die Wiener hatten auch die Klagenfurter mit Ausfällen zu kämpfen. Im Anschluss an die Siegesserie zu Beginn folgten drei Niederlagen. Doch der KAC rehabilitierte sich und feierte in der Liga zuletzt zwei Siege in Folge. Nick Petersen, der gestern in Berlin gegen seinen Ex-Klub fehlte, und Raphael Herburger sind mit jeweils zehn Punkten die besten Scorer der Rotjacken. Die Special Teams des EC-KAC scheinen jedenfalls zu funktionieren. Das Powerplay ist das drittbeste der Liga (31,43 Prozent), das Penalty Killing mit einer Erfolgsquote von 86,67 Prozent sogar das beste.

Mit den Pioneers Vorarlberg kommt der abgeschlagene Tabellenletzte am Samstag in die neuro.io arena. Die Vorarlberger, die einen turbulenten Sommer und einen damit einhergehenden Spielerexodus hinter sich haben, sammelten erst einen Punkt und warten damit noch immer auf den ersten Sieg. Die nächste Gelegenheit bietet sich den Ländle-Cracks bereits morgen um 18.30 Uhr beim Auswärtsspiel bei FTC-Telekom in Budapest. Das Team aus Feldkirch reagierte auf die langfristigen Verletzungen von Roni Allen und Ville Immonen mit den Verpflichtungen des lettischen Duos Arvils Bergmanis und Kristaps Skrastins. Rückkehrer Guus van Nees (11 Punkte) und Blake Murray (10 Punkte) sind die auffälligsten Offensivakteure der Pioneers und auch deren beste Scorer. Wenig auffällig ist das Powerplay der Vorarlberger. Mit nur vier Erfolgen aus 38 Möglichkeiten stellt das Team von Head-Coach Marko Ojanen das ungefährlichste Überzahlspiel der Liga. In Unterzahl agieren die Vorarlberger hingegen deutlich besser. Das Penalty Killing ist mit einer Erfolgsquote von 83,87 Prozent das zweitbeste der Liga.

Die direkten Duelle

Morgen steigt das erste Duell zwischen den Caps und dem EC-KAC im Rahmen der laufenden Saison der win2day ICE Hockey League. Das letzte Aufeinandertreffen in einem Pflichtspiel entschieden die Wiener am letzten Grunddurchgangsspieltag der Vorsaison für sich. Die Donaustädter beendeten am 1. März mit dem 3:2-Overtimesieg eine zwölf Pflichtspiele umfassende Niederlagenserie gegen die Rotjacken. In der Vorbereitung trafen beide Teams Ende August aufeinander. Die Kärntner siegten damals mit 5:2.

Auch das samstägliche Duell zwischen den Vienna Capitals und den Pioneers Vorarlberg findet erstmals in der laufenden Saison statt. In der Vorsaison gewannen beide Teams je zwei Aufeinandertreffen. Die Caps gewannen das bislang letzte Duell am 31. Jänner in der neuro.io arena mit 1:0. Vor heimischem Publikum gewannen die Wiener die letzten beiden Spiele gegen die Vorarlberger.

Fabian Scholz, Assistant Coach der Vienna Capitals: „Wir haben in den letzten Tagen gut regenerieren können. Nach einem Sieg ist es immer etwas einfacher, zu arbeiten. Die Progression der Mannschaft läuft in die richtige Richtung, wir sind auf einem guten Weg. Der KAC ist wieder ein Powerhouse in dieser Liga. Es ist immer ein brutaler Test gegen sie zu spielen. Wir sind aber sehr gut darauf vorbereitet, ihnen Paroli zu bieten. Die Pioneers sind für uns immer ein harter Brocken, egal ob auswärts oder zu Hause. Sie rufen gegen uns immer eine sehr gute Leistung ab, haben einen guten Tormann. Sie spielen etwas unkonventionell, dadurch sind sie für uns immer brandgefährlich. Wenn wir allerdings unsere Leistung abrufen, haben wir sehr gute Chancen, zu Hause zu gewinnen.“

Die nächsten Spiele der Vienna Capitals:

16.10.2026 | EC-KAC – Vienna Capitals

17.10.2026 | Vienna Capitals – Pioneers Vorarlberg

21.10.2026 | Steinbach Black Wings Linz – Vienna Capitals

25.10.2026 | Vienna Capitals – Moser Medical Graz99ers

28.10.2026 | EC Red Bull Salzburg – Vienna Capitals

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