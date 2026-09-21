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Home Deutschland DEL Fischtown Pinguins Check gegen den Kopf- und Nackenbereich: Drei Spiele Sperre für Bremerhavens Matthew Abt
Fischtown Pinguins

Check gegen den Kopf- und Nackenbereich: Drei Spiele Sperre für Bremerhavens Matthew Abt

Verteidiger der Pinguins verpasst Spiele gegen München, Wolfsburg und Straubing

21. September 20261 Mins read304
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Matthew Abt von den Pinguins Bremerhaven - © Marco Leipold / City-Press
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Neuss. (DEL) Matthew Abt von den Pinguins Bremerhaven wurde vom Disziplinarausschuss der Deutschen Eishockey Liga (PENNY DEL) wegen eines Verstoßes gegen Regel 48 (Check gegen den Kopf- und Nackenbereich) in der Begegnung gegen die Iserlohn Roosters am 20.09.2026 für drei Spiele gesperrt.

Zudem erhält der Spieler eine Geldstrafe

Der Verteidiger der Pinguins verpasst somit die Spiele gegen München, Wolfsburg und Straubing.

 

Faktoren

– Matthew Abt nahm durch seine Aktion eine Verletzung des Gegners in Kauf
– Der Kopf- und Nackenbereich war der Haupttrefferpunkt der Aktion
– Die Aktion wurde rücksichtslos und ohne anderen Zweck ausgeführt

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