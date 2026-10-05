Chris Jandric fehlt den Ice Tigers rund sechs Wochen

Nürnberg. (PM Ice Tigers) Die Nürnberg Ice Tigers müssen voraussichtlich für etwa sechs Wochen auf Chris Jandric verzichten.
Der 28-jährige Verteidiger hat sich am Freitag beim Heimspiel seiner Mannschaft gegen die Schwenninger Wild Wings eine Knieverletzung zugezogen.
Der Neuzugang vom ERC Ingolstadt hat bislang sechs Saisonspiele für die Ice Tigers bestritten und dabei zwei Vorlagen gesammelt.
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