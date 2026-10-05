Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Injury list Chris Jandric fehlt den Ice Tigers rund sechs Wochen
Injury listNürnberg Ice Tigers

Chris Jandric fehlt den Ice Tigers rund sechs Wochen

5. Oktober 20261 Mins read39
Share
Nürnbergs #77 Chris Jandric. Foto: ISPFD
Share

Nürnberg. (PM Ice Tigers) Die Nürnberg Ice Tigers müssen voraussichtlich für etwa sechs Wochen auf Chris Jandric verzichten.

Der 28-jährige Verteidiger hat sich am Freitag beim Heimspiel seiner Mannschaft gegen die Schwenninger Wild Wings eine Knieverletzung zugezogen.

Der Neuzugang vom ERC Ingolstadt hat bislang sechs Saisonspiele für die Ice Tigers bestritten und dabei zwei Vorlagen gesammelt.

Auch interessant:

Kader & Gerüchte DEL 2026/2027

Kader & Gerüchte DEL2 2026/2027

Kader & Gerüchte Oberliga Nord 2026/2027

Kader & Gerüchte Oberliga Süd 2026/2027

Folgt uns

731
Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen?


Share
Previous post Buchloe und Dingolfing liefern sich im ersten Saisonspiel einen unglaublichen und torreichen Schlagabtausch

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

GHZD

! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
! +Eisbären BerlinNürnberg Ice Tigers

Ronning-Hattrick: Eisbären feiern gegen Nürnberg ihren vierten Sieg in Folge

Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin haben ihre Siegesserie in der PENNY...

By4. Oktober 2026
! +Nürnberg Ice TigersTransfer-News

„Viel mehr als unser Sportdirektor“ – Vertrag bis 2030: Stefan Ustorf wird Geschäftsführer Sport bei den Ice Tigers

Nürnberg. (PM Ice Tigers) Die Nürnberg Ice Tigers treiben ihre Umstrukturierung weiter...

By1. Oktober 2026
! +Fischtown PinguinsInjury list

Fischtown Pinguins beklagen sechs verletzte Spieler – Ganz bitter: Saison ist für Maxim Rausch beendet!

Bremerhaven. (EM / Fischtown Pinguins) Die Fischtown Pinguins aus der Penny DEL...

By30. September 2026
Injury listStraubing Tigers

Danjo Leonhardt fällt voraussichtlich drei Wochen aus

Straubing. (PM Tigers) Die Straubing Tigers müssen in den kommenden Wochen auf...

By28. September 2026
Copyright 2026 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten