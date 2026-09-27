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Comeback-Löwen siegen gegen Selb!

27. September 20262 Mins read24
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Spielszene zwischen den Tölzer Löwen und Selb - Philipp Schmitz
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Bad Tölz. (PM Löwen) 1557 Zuschauer konnten am Sonntagabend in der Hacker-Pschorr Arena eine spannende Aufholjagd der Buam bestaunen.

Nach vierzig Minuten lag Bad Tölz mit 2:4 zurück, nur um am Ende das Spiel mit vier Toren zu drehen. Mit dem 6:4 (2:3, 0:1, 4:0) -Sieg ist das erste Sechs-Punkte-Wochenende perfekt. Die Löwen klettern damit auf Rang zwei in der Tabelle.

Erneut ging es in der Hacker-Pschorr Arena los wie die Feuerwehr. Nach 25 gespielten Sekunden traf Alexander Fichtner zur Führung für die Buam, nach 54 Sekunden gelang Patrick Klöpper für die Gäste im Nachschuss der Ausgleich (1.). In der Folge hatte Bad Tölz etwas mehr vom Spiel. Vor allem die erste Reihe um Julian Lautenschlager stellte die Wölfe-Abwehr vor Herausforderungen. Bei angezeigter Strafe gelang Alex Grossrubatscher aus der Distanz das 2:1 für die Buam (12.). Doch auch hier währte die Freude nur kurz. Klöpper drang unbedrängt zu Bittner durch und konnte mit der Rückhand ausgleichen (13.). Bei angezeigter Strafe gegen die Löwen gelang dann kurz vor der Pausensirene die erstmalige Führung für Selb. Tom Pauker stocherte im Gewühl die Scheibe über die Torlinie – auch die Überprüfung durch den Videobeweis half aus Tölzer Sicht nichts mehr (20.).

Den zweiten Abschnitt starteten die Löwen mit einem erfolglosen Powerplay. Im Anschluss hatten die Gäste mehr Spielanteile und konnten ihrerseits mit einem Mann mehr agieren. Um ein Haar hätte Topi Piipponen seinen zweiten Shorthander des Wochenendes verbuchen können, doch der ehemalige Tölzer Nachwuchstorhüter Alexander Rose hielt seinen Schuss aus kürzester Distanz sensationell fest. Kurz nach der ersten Strafzeit traf es die Buam ein zweites Mal, sodass beinahe eine Minute in doppelter Unterzahl überstanden werden musste. Die Emotionen im Tölzer Eisstadion schaukelten sich immer weiter hoch, was den vierten Treffer der Wölfe aber nicht verhindern konnte. Philip Rubin erzielte aus dem Slot das 4:2 aus Sicht der Gäste (37.).

Das letzte Drittel hatte einen wilden Charakter. Wenig Kontrolle gepaart mit einem engen Spielstand versprach vor allem Chaos. Eine ganze Menge Strafzeiten taten ihr Übriges dazu. Im Powerplay brachte dann Crashmate-Topscorer Yannick Wenzel die Buam auf 3:4 heran (45.). Die Löwen witterten ihre Chance, warfen alles nach vorne und zermürbten die mit drei Reihen angereisten Wölfe mit viel Laufarbeit. Der vielumjubelte Ausgleich gelang Lukas Wagner (50.). Kurz davor hatte Bad Tölz noch Glück, als ein Selber Stürmer aus dem Slot nur das Gestänge traf. Wo ein Tor fällt, ist an diesem Abend auch das nächste nicht weit. Kaum eine Minute nach dem Ausgleich brachte Michael Keränen aus spitzem Winkel die Löwen in Führung (52.). Strafzeiten und Auszeiten wurden genommen, für die letzte Änderung am Spielstand sorgte kurz vor Schluss Florian Krumpe mit dem Empty-Net-Tor (60.).

Am Freitag steigt das erste Oberlandderby gegen den SC Riessersee in Garmisch, am Sonntag empfängt Bad Tölz den EV Füssen um 18 Uhr.

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