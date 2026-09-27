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Cornett trifft, Pancur hält die Null: EV Füssen siegt 1:0 in Höchstadt

27. September 20262 Mins read15
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Timotej Pancur, hier noch im ESVK -Trikot - © Sportfoto-Sale (DR)
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Füssen. (PM EVF) Die Schwarz-Gelben sichern sich mit einer geschlossenen Defensivleistung den zweiten Saisonsieg. Neuzugang Nicolas Cornett erzielt den entscheidenden Treffer in Überzahl.

Der EV Füssen hat sich am Sonntagabend drei wichtige Punkte in der Oberliga Süd gesichert. Bei den Höchstadt Alligators setzten sich die Schwarz-Gelben in einer umkämpften Partie mit 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) durch. Ein Überzahltreffer von Nicolas Cornett kurz vor der zweiten Pause brachte die Entscheidung, während Timotej Pancur mit seinem ersten Zu-null-Spiel der Saison den knappen Vorsprung festhielt. Nach zuletzt zwei Heimniederlagen gelang dem Eissportverein damit der zweite Auswärtssieg der noch jungen Spielzeit.

Die Gastgeber erwischten den besseren Start und hatten im ersten Abschnitt deutlich mehr Torabschlüsse. Füssen musste bereits in der achten Minute erstmals in Unterzahl antreten, überstand diese Situation aber ebenso wie eine weitere Strafzeit gegen Felix Linden. Höchstadt versuchte immer wieder, den Druck zu erhöhen, fand jedoch keinen Weg vorbei an der Füssener Defensive und Torhüter Pancur. Offensiv kamen die Schwarz-Gelben ebenfalls zu Abschlüssen, konnten Höchstadts Schlussmann Luca Ganz aber noch nicht überwinden. Mit einem torlosen Unentschieden ging es in die erste Pause.

Auch im Mitteldrittel war zunächst wieder Defensivarbeit gefragt. Durch Strafzeiten gegen Pius Seitz und Karel Klikorka musste der EVF zwei weitere Unterzahlsituationen überstehen. Doch die Mannschaft von Trainer Daniel Jun hielt dagegen und fand im weiteren Verlauf immer besser in die Partie. Während Höchstadt seine Überzahlmöglichkeiten ungenutzt ließ, bot sich den Füssenern in der Schlussphase des Abschnitts die Gelegenheit, selbst mit einem Mann mehr zu agieren. Eine Strafzeit gegen Matyas Kovács brachte zunächst noch keinen Erfolg, wenig später musste mit Dennis Miller aber erneut ein Alligator auf die Strafbank.

Diesmal schlug der EVF zu. Nach Vorarbeit von Ondrej Zelenka und Luc Slivnik war es Nicolas Cornett, der in der 40. Spielminute zum 0:1 traf. Für den erst wenige Tage zuvor verpflichteten Angreifer war es der erste Treffer im Trikot der Schwarz-Gelben. Der 27-Jährige war nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Julian Straub an den Kobelhang gewechselt und sorgte nun für die entscheidende Führung.

Mit diesem knappen Vorsprung ging Füssen in den Schlussabschnitt. Höchstadt musste nun mehr riskieren, während der Eissportverein defensiv weiterhin konzentriert arbeitete. Eine frühe Strafzeit gegen die Gastgeber brachte dem EVF die Gelegenheit, die Führung auszubauen, doch ein weiterer Treffer wollte nicht gelingen. Auch nach gleichzeitigen Strafzeiten gegen Jan Malinowski und Moritz Nerb blieb es beim knappen Spielstand. Die Alligators versuchten in der Schlussphase nochmals alles und nahmen 40 Sekunden vor dem Ende Torhüter Luca Ganz zugunsten eines zusätzlichen Feldspielers vom Eis.

Doch auch diese Maßnahme brachte nicht mehr den erhofften Ausgleich. Die Füssener verteidigten ihren Vorsprung bis zur Schlusssirene und konnten nach sechzig umkämpften Minuten einen wichtigen Auswärtssieg feiern. Neben Siegtorschütze Cornett war vor allem Timotej Pancur ein entscheidender Faktor. Der Füssener Schlussmann ließ sich an diesem Abend nicht überwinden und belohnte sich mit einem Shutout. Ebenso wichtig war das Unterzahlspiel, denn alle vier Powerplays der Gastgeber blieben ohne Torerfolg.

Für den EVF geht es am kommenden Freitag mit einem Heimspiel weiter. Am 2. Oktober sind um 19.30 Uhr die HC Tigers aus Dornbirn zu Gast in der Bundesstützpunkt Arena. Nach dem Erfolg in
Höchstadt wollen die Schwarz-Gelben nun auch vor eigenem Publikum wieder punkten.

Tor: 0:1 (40.) Cornett (Zelenka, Slivnik/5-4).
Strafminuten: Höchstadt 8, Füssen 10.
Zuschauer: 602.

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