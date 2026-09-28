Danjo Leonhardt fällt voraussichtlich drei Wochen aus

Straubing. (PM Tigers) Die Straubing Tigers müssen in den kommenden Wochen auf Danjo Leonhardt verzichten.

Der Angreifer hat sich eine Oberkörperverletzung zugezogen und wird der Mannschaft voraussichtlich rund drei Wochen nicht zur Verfügung stehen. Leonhardt wird in dieser Zeit medizinisch betreut und arbeitet bereits an seiner Rückkehr aufs Eis.

Die Straubing Tigers wünschen Danjo eine schnelle und vollständige Genesung.

706 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht