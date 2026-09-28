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Injury listStraubing Tigers

Danjo Leonhardt fällt voraussichtlich drei Wochen aus

28. September 20261 Mins read7
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Danjo Leonhardt von den Straubing Tigers - © Alex Butscher / City-Press
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Straubing. (PM Tigers) Die Straubing Tigers müssen in den kommenden Wochen auf Danjo Leonhardt verzichten.

Der Angreifer hat sich eine Oberkörperverletzung zugezogen und wird der Mannschaft voraussichtlich rund drei Wochen nicht zur Verfügung stehen. Leonhardt wird in dieser Zeit medizinisch betreut und arbeitet bereits an seiner Rückkehr aufs Eis.

Die Straubing Tigers wünschen Danjo eine schnelle und vollständige Genesung.

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