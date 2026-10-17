„Das ist ganz besonders für mich“ – So lief das Jersey-Retirement für T.J. Trevelyan in Augsburg

Augsburg. (PM MagentaSport) Ganz große Gefühle in Augsburg: Vor dem Duell gegen die Adler Mannheim, das die Panther 3:6 verlieren sollten, wurde die Nummer 24 von AEV-Rekordtorschütze T.J. Trevelyan unters Dach des Curt-Frenzel-Stadions gezogen.

Sichtlich berührt erklärt der 42-Jährige: „Ich hätte niemals gedacht, dass das passiert. Das ist ganz besonders für mich. Augsburg ist ein großer Teil meines Lebens, auch für meine Familie. Da in der Ecke, mit Duanne Moeser und Paul Ambros – zwei super Menschen, zwei super Spieler. Daher ist es eine große Ehre für mich!“

Am 16. Februar 2024 löste Trevelyan Moeser mit seinem 145. DEL-Tor als Rekordtorschütze ab und verlässt die Panther mit 158 Treffern.

T.J im Interview und so lief die Zeremonie





Es ist ganz besonders. Meine Familie kommt aus Kanada. Mein Onkel, meine Tante, meine Frau, meine Kinder. Wir wussten, dass es im Oktober soweit ist. Wir warten, wir warten. Jetzt ist es endlich da. Ein bisschen Angst, ein bisschen aufgeregt. Aber wir sind hier.“

… mit welchen Erwartungen er 2011 nach Augsburg gekommen ist und wie er die Zeit erlebt hat: „Ich habe fünf Jahre in Nordamerika gespielt. Dann komme ich nach Augsburg. Das Stadion hat ein Dach, aber keine Seite. Das war ein bisschen komisch. Aber ich muss sagen, jedes Jahr hat es sich verbessert. Ich kann nicht genug gute Dinge über die Zuschauer sagen, ihre Leidenschaft, die Unterstützung. Die bringen sie jeden Tag. Ich bin dankbar, hier 15 Jahre gespielt zu haben.“

… ob er 2011, als er nach Europa gekommen ist, gedacht hätte, nur bei einem Klub, in Augsburg, zu bleiben: „Nein. Normalerweise spielst du als Profi jedes Spiel um einen neuen Vertrag. Nach den ersten zwei Jahren haben wir gemerkt, dass wir uns hier wohlfühlen. Dann kommt jedes Jahr ein neuer Vertrag. Das passiert. Es war nicht geplant.“

… was ihm die Ehrung, sein Trikot unters Dach gezogen zu bekommen, bedeutet: „Ich hätte niemals gedacht, dass das passiert. Das ist ganz besonders für mich. Augsburg ist ein großer Teil meines Lebens, auch für meine Familie. Da in der Ecke, mit Duanne Moeser und Paul Ambros – zwei super Menschen, zwei super Spieler. Daher ist es eine große Ehre für mich!“

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