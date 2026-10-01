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„Das Spiel ist einfach so vor sich hingetrudelt“ – Mannheim frustet den Letzten Iserlohn beim 6:1-Erfolg noch mehr

1. Oktober 20262 Mins read49
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Nicolas Mattinen von den Adler Mannheim - © City-Press
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Bonn. (PM MagentaSport) Mannheimer Ballerlust: 6:1 gegen weiter sieglose Iserlohner, schon zur 1. Drittelpause steht´s 3:0 – vor allem dank eines herausragenden Nicolas Mattinen, der mit Assist und Doppelpack an allen drei Treffern beteiligt war.

„Wir sind rausgekommen, haben uns einen Gameplan vorgenommen, wirklich nicht sehr viel Gegenwehr gehabt. Das Spiel ist einfach vor sich hingetrudelt. Wir haben einfach einen Weg gefunden, Chancen zu kreieren, gegen Iserlohner, die hinten drinstanden. Am Ende sind wir qualitativ die bessere Mannschaft gewesen“, freut sich Lennard Nieleck über den Erfolg. Nächste Adler-Aufgabe: Am Sonntag, ab 16.15 Uhr live bei MagentaSport, bei bislang starken Wolfsburgern.

Iserlohn bleibt mit einem Pünktchen aus 5 Partien Letzter. „Wenn du hier etwas holen willst, musst du deine Chancen nutzen. Das haben wir nicht getan. Mannheim hat es getan“, findet Sportdirektor Franz-David Fritzmeier. Fakt ist auch – es war ein sehr einseitiges Spiel.

Nachfolgend die Clips und Stimmen vom Auftakt des 5. Spieltag der PENNY DEL präsentiert von MagentaSport.

Weiter geht’s schon am Freitag, ab 19.00 Uhr mit der Konferenz des 3. Spieltags und ab 19.15 Uhr mit den Einzelspielen, darunter dem Spitzenspiel zwischen den Kölner Haien und dem EHC Red Bull München.

PENNY DEL | 5. Spieltag: Adler Mannheim – Iserlohn Roosters 6:1 – 3-Punkte-Drittel: Mattinen ebnet den Sieg für Mannheim

Lennard Nieleck, Spieler Mannheim: „Es war ein bisschen zäh. Wir sind rausgekommen, haben uns einen Gameplan vorgenommen, wirklich nicht sehr viel Gegenwehr gehabt. Das Spiel ist einfach vor sich hingetrudelt. Wir haben einfach einen Weg gefunden, Chancen zu kreieren, gegen Iserlohner, die hinten drinstanden. Am Ende sind wir qualitativ die bessere Mannschaft gewesen.“

Franz-David Fritzmeier, Sportdirektor Iserlohn: „Das Ergebnis ist natürlich nicht schön. Man verliert nicht gerne 6:1, auch wenn wir heute auf eine absolute Spitzenmannschaft getroffen sind. Wir haben es gesehen. Mannheim hat am Anfang die Chancen eiskalt genutzt. Im 2. Drittel waren es 15:15 Schüsse, Chancen waren auch ungefähr ausgeglichen. Aber Mannheim hat ihre Powerplaysituationen eiskalt ausgenutzt. Dann steht’s 3:0. Dann schießen wir direkt das 3:1, haben versucht, von Anfang an mitzuspielen, alles reinzuhauen. Aber in dem Moment, wenn du hier etwas holen willst, musst du deine Chancen nutzen. Das haben wir nicht getan. Mannheim hat es getan. Nach 3:0-Rückstand wird es natürlich schwer hier.“

Alle Tore und Stimmen zum Spiel


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Eishockey live bei MagentaSport

PENNY DEL | 5. Spieltag

Freitag, 02.10.2026
ab 19.00 Uhr in der Konferenz und ab 19.15 Uhr im Einzelspiel: Kölner Haie – EHC Red Bull München, Nürnberg Ice Tigers – Schwenninger Wild Wings, Krefeld Pinguine – ERC Ingolstadt, Straubing Tigers – Fischtown Pinguins Bremerhaven, Löwen Frankfurt – Eisbären Berlin, Augsburger Panther – Grizzlys Wolfsburg

PENNY DEL | 6. Spieltag

Sonntag, 04.10.2026
ab 13.45 Uhr: Eisbären Berlin – Nürnberg Ice Tigers, Pinguins Bremerhaven – Löwen Frankfurt, Schwenninger Wild Wings – Straubing Tigers
ab 16.15 Uhr: ERC Ingolstadt – Kölner Haie, Grizzlys Wolfsburg – Adler Mannheim, Iserlohn Roosters – Krefeld Pinguine
ab 18.30 Uhr: EHC Red Bull München – Augsburger Panther

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