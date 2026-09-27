DEG macht ihren Fans weiter viel Freude: 3:0 gegen Memmingen ist der vierte Sieg in Folge

Düsseldorf. (PM DEG) Die Düsseldorfer EG hat nach drei Auswärtssiegen auch Spiel 4 der Saison 2026/27 gewonnen!

Gegen den überraschend starken Aufsteiger ECDC Memmingen Indians gewann sie ein enges Spiel mit 3:0 (1:0, 0:0, 2:0) und festigte damit Platz 2 in der Tabelle. Ein starker Saisonauftakt!

Vorab: Der Tag begann mit einer seltenen Panne. Nach einem Konzert am Vorabend im PSD BANK DOME kam es bei den Rückbauarbeiten zum Eishockey zu technischen Schwierigkeiten, so dass in einigen Blöcken die ersten fünf Sitzreihen nicht ausgezogen werden konnten. Das betraf etwas weniger als jeden Zehnten der insgesamt fast 7.700 Zuschauer. Da der Unterrang weitergehend ausverkauft war, blieb als Ausweichort lediglich der Oberrang übrig. Die DEG bedankt sich bei allen Betroffenen für das Verständnis!

Der Kader: Chefcoach Harry Lange entschied sich wieder für eine fast unveränderte Formation. Im Tor dieses Mal aber Niklas Lunemann, der eine starke Leistung zeigte. Yushiroh Hirano als überzähliger Kontingentspieler war erneut draußen.

Das Spiel: Das erste Drittel brachte eine Vielzahl von Einschussmöglichkeiten auf beiden Seiten, die DEG hatte aber eindeutig mehr davon. Der Start verlief zunächst verhalten. Aber dann übernahmen die Gastgeber mehr und mehr das Ruder und setzten sich vorne fest. Mit viel Spielfreude überzeugten die Rot-Gelben ihre Anhänger: Corey Mackin (gleich mehrfach), Carter Turnbull, Max Faber, Ville Järveläinen und andere hatten mehrfach die Führung auf dem Schläger. Aber auch die Memmingen Indians mit guten Aktionen. Sie untermauerten damit ihren guten Saisonstart. Kurz vor Schluss dann doch der erste Treffer: Kevin Orednorz zog plötzlich alleine auf Bitzer im Memmengier Gehäuse zu und schob dem Keeper den Puck durch die Beine. Das wichtige 1:0 bei 19:46!

Auch im zweiten Drittel erwies sich Memmingen als schwer zu spielender Gegner. Emsig kämpften sie um jeden Zentimeter des Eises und machten der DEG das Leben schwer. Doch wenn die rot-gelben Stürmer einmal Platz hatten, zauberten sie schönes Eishockey auf das Parkett. Järveläinen streichelte den Puck nur Zentimeter am Tor vorbei, auch Mackin, Herrmann und Turnbull tanzten durch die Abwehr. Leider blieb ein Düsseldorfer Powerplay ungenutzt und auch bei weiteren Möglichkeiten blieb der Torjubel aus. So ging es ohne weiteren Treffer in die Kabine.

Das Schlussdrittel begann die DEG in Unterzahl, da Andrew Bodnarchuck gegen Ende des Mittelabschnitts noch eine Strafe kassiert hatte. Aber der Gastgeber überstand diese Phase wie auch die nächsten Minuten, in denen vor allem Lunemann überzeugte. Es blieb ein zähes Ringen und mancher DEG-Fan trauerte den vielen Chancen der ersten 40 Minuten nach. Memmingen wurde stärker und Lunemann konnte sich einige Mal in bester Manier auszeichnen. Dann endlich die Erlösung: Corey Mackin mit dem 2:0! In dieser Phase des Spiels fast überraschend. Fabian Herrmann bediente Mackin, der aus wenigen Metern einschieben konnte (52:07). Das war die Entscheidung, auch wenn sich Memmingen bis zur letzten Minute wehrte. Der Gast nahme den Torwart raus und Kemp schob die scheibe in den leeren Kasten. Das 3:0 bei 18:04 war sogleich der Entstand. Fazit: Keine überragende, aber eine grundsolide Leitung – und weitere drei Punkte. So kann es weitergehen!

Ausblick: Am kommenden Wochenende tritt die DEG zunächst zum Traditionsduell in Rosenheim an (Freitag, 2.20., 19:30 Uhr). Am Sonntag kommen dann die Blue Devil Weiden in den PSD BANK DOME. Erstes Bully am 4. Oktober um 17:00 Uhr. Es ist Japan-Tag! Tickets unter www.degtickets.de und an der Tageskasse.

702 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht