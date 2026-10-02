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Home Deutschland DEL 2 Düsseldorfer EG DEG siegt auch in Rosenheim! 3:1 bei den Starbulls bringt Tabellenführung!
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DEG siegt auch in Rosenheim! 3:1 bei den Starbulls bringt Tabellenführung!

2. Oktober 20262 Mins read44
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Starbulls Rosenheim vs. Düsseldorfer EG - © Starbulls Media / Schirmer, Löffler
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Düsseldorf. (PM DEG) Die Düsseldorfer EG feiert den fünften Sieg in Serie!

Bei den Starbulls Rosenheim gab es einen absolut überzeugenden 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)-Erfolg. Was ein beeindruckender Auftritt! Tabellenführung! Am Sonntag kommen nun die Blue Devils Weiden in den PSD BANK DOME. Diese DEG macht Spaß!

Der heutige Kader: Im Tor stand heute wieder Jonas Langmann. In der Offensive kamen die Talente Noah Münzenberger und Mateu Späth zum Einsatz, Levi Holzhausen rutschte dafür aus dem Raster.

Das Spiel: Das erste Drittel begann mit einer kalten Dusche für die weit gereisten Gäste. Die Hausherren erkämpften sich hinter dem DEG-Gehäuse die Scheibe, Pass vors Tor und dort verwandelte Tomas Robes überlegt zum 1:0 (0:50). Doch die DEG schüttelte sich nur kurz und spielte unbeirrt weiter. Zahlreiche Chancen und fast-Chancen waren die Folge. Brett Kemp, Carter Turnbull und – an alter Wirkungsstätte – Ville Järveläinen prüften Keeper Christopher Kolarz. Der Ausgleich lag einige Male spürbar in der Luft, auch wenn zwei Unterzahlspiele die Drangphase zeitweise unterbrachen. Aber auch Langmann musste einige Male eingreifen, so dass sich insgesamt ein flottes Spiel entwickelte. Tore fielen aber zunächst nicht mehr, so dass es mit dem 0:1-Rückstand aus Sicht der DEG in die Pause ging. Sorgen hatten die zahlreich mitgereisten Rheinländer aber noch nicht.

Auch der Mittelabschnitt begann mit Rot-Gelb in Unterzahl, Fabian Herrmann saß noch auf der Strafbank. Doch auch dieses Mal die Düsseldorfer Defensive aufmerksam. Es blieb ein enges Match zweier Teams, die beide auf das obere Tabellendrittel schielen. Bei einem Powerplay dann der erste Treffer des Abends für die DEG. Bei einer schnellen Kombination über Turnbull und Kemp kam die Scheibe zu Corey Mackin, der direkt abzog und zum 1:1 traf. Ein schönes Tor zum Ausgleich bei 28:57! Kurz danach traf Max Faber von der Blauen nur die Latte des Rosenheimer Tores, außerdem ließen die Gäste eine weitere Überzahl ungenutzt. Aber auch die Bayern mit vielem guten Situationen. Gegen Drittelende wieder eine Strafe gegen die DEG und dieses Mal brannte es lichterloh vor und rund um Langmann. Doch es ging ohne weiteren Treffer in die Kabine.

Die Rest-Unterzahl ging dann zu Beginn der letzten 20 Minuten eher unspektakulär vorbei. In der Folgezeit wogte das Spiel hin und her, kein Team konnte sich entscheidend durchsetzen. In der 47. Minute ein 2 auf 1-Konter über Turnbull und Mackin, den Kolarz aber entschärfen konnte. Auch Bast scheiterte wenig später nach schöner Vorarbeit durch Sten Fischer. Die DEG nun mit einer starken Phase, musste aber im Konter eine Strafe hinnehmen, die aber ohne Gegentreffer blieb. Zudem konnte Langmann erneut überzeugen. Dann plötzlich Leon Niederberger alleine auf und davon, doch auch hier blieb der Jubel aus. Die Dramatik stieg weiter an – und mündete in einem wunderschönen Treffer der DEG! Herrmann tanzte durch die Reihen, sah Mackin, der den Torwart tunnelte und zur Führung traf! Bemerkenswert: Das Tor fiel bei Zweikampf, Pass und Torschuss mit drei Beinschüssen in Serie. Die Führung bei 52:22! Und die DEG legte nach. Erik Bradford wenig später mit seinem ersten Saisontreffer. Die Co-Kapitän wurde von Kemp von hinter dem Tor bedient und traf aus kurzer Distanz. Das war die Entscheidung (53:34) – auch wenn Rosenheim noch alles versuchte. Fazit: Ein wirklich überzeugender Auftritt i allen Mannschaftsteilen des neuen DEL2-Tabellenführers!

Der Ausblick: Sonntag kommen die Blue Devils Weiden in den PSD BANK DOME. Es ist Japan-Tag! Erstes Bully ist um 17:00 Uhr. Tickets unter www.degtickets.de oder an der Tageskasse.

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