Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland DEL 2 Dresdner Eislöwen Derby und Familienspieltag: Eislöwen vor intensivem Wochenende
Dresdner Eislöwen

Derby und Familienspieltag: Eislöwen vor intensivem Wochenende

25. September 20261 Mins read76
Share
Marvin Berbner von Dresdner Eislöwen - © City-Press
Share

Dresden. (PM Eislöwen) Auf die Dresdner Eislöwen wartet das nächste DEL2-Wochenende.

Am Freitag steht das Derby bei den Eispiraten Crimmitschau um 19:30 Uhr auf dem Programm. Am Sonntag geht es vor heimischer Kulisse weiter: Zum Familienspieltag sind die Ravensburg Towerstars in der JOYNEXT Arena zu Gast. Das Spiel beginnt bereits um 16 Uhr.

Nach dem ersten Saisonwochenende lag der Fokus in den vergangenen Tagen voll auf den kommenden Aufgaben. Die Mannschaft arbeitete intensiv auf und neben dem Eis und will die Energie aus der Trainingswoche nun in die beiden Partien übertragen.

„Die Trainingswoche war gut. Der Fokus und auch die Energie waren da. Jetzt geht es darum, genau das ins Spiel mitzunehmen“, sagt Cheftrainer Bohuslav Šubr. Entscheidend sei dabei, konsequent beim eigenen Spiel zu bleiben: „Wir müssen uns auf die Dinge konzentrieren, die wir selbst kontrollieren können. Wenn wir innerhalb unserer Struktur und mit der nötigen Konsequenz spielen, geben wir uns eine gute Chance, Spiele zu gewinnen.“

Derby im Sahnpark

Derby, Sahnpark und eine intensive Atmosphäre – die Eislöwen erwartet ein emotionales Duell.

Für Gregory Kreutzer ist die Partie zugleich die Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte. Der Verteidiger blickt mit Vorfreude auf das Duell: „Crimmitschau ist eine hart arbeitende Mannschaft, die defensiv nicht viel hergibt. Dazu kommt die Atmosphäre im Sahnpark. Es ist nicht einfach, dort als Auswärtsteam zu spielen, aber genau solche Spiele machen Spaß.“

Familienspieltag gegen Ravensburg

Am Sonntag kehren die Eislöwen zurück in die JOYNEXT Arena. Um 16 Uhr fällt der erste Puck gegen die Ravensburg Towerstars. Rund um die Partie findet der erste Familienspieltag der Saison statt.

Dabei wird vor allem den jüngeren Eislöwen-Fans einiges geboten. Neben einer Tombola gibt es Kinderschminken und Mitmachmodule. Damit lohnt sich der Besuch in der JOYNEXT Arena bereits abseits der Eisfläche für die ganze Familie.

Nicht zur Verfügung stehen wird weiterhin Sebastian Gorcik aufgrund seiner Oberkörperverletzung. Ivan Komirist wird für den Kooperationspartner in Leipzig auflaufen. Bei den zuletzt fehlenden Spielern wird weiterhin von Tag zu Tag entschieden.

Auch interessant:

Kader & Gerüchte DEL 2026/2027

Kader & Gerüchte DEL2 2026/2027

Kader & Gerüchte Oberliga Nord 2026/2027

Kader & Gerüchte Oberliga Süd 2026/2027

Folgt uns

696
Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen?


Share
Previous post Nur ein Punkt gegen Augsburg: Iserlohn Roosters vergeben zu viele Chancen

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

GHZD

! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
Dresdner EislöwenECDC Memmingen Indians

Eislöwen unterliegen in Memmingen

Dresden. (PM Eislöwen) Die Dresdner Eislöwen bestritten am Sonntagabend ihr erstes Auswärtsspiel...

By21. September 2026
Dresdner EislöwenKassel Huskies

Hunter Garlent an fünf Treffern beteiligt! Kassel Huskies vermasseln Dresden die DEL2-Rückkehr

Dresden. (PM Eislöwen) Die Dresdner Eislöwen sind am Freitagabend mit einem Heimspiel...

By19. September 2026
Dresdner Eislöwen

Endlich wieder Eishockey: Eislöwen starten mit Heimspiel in die neue Saison

Dresden. (PM Eislöwen) Das Warten hat ein Ende: Am Freitagabend starten die...

By17. September 2026
Dresdner Eislöwen

Jens Baxmann: „Ein Kader entsteht auf dem Papier, eine Mannschaft entwickelt sich auf und neben dem Eis“ – Eislöwen gehen mit den eingebürgerten Dane Fox und Tylor Spink in die Saison

Dresden. (PM Eislöwen) Die Vorbereitung ist abgeschlossen, ab Freitag geht es wieder...

By16. September 2026
Copyright 2026 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten