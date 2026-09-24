Derby und Familienspieltag: Eislöwen vor intensivem Wochenende

Dresden. (PM Eislöwen) Auf die Dresdner Eislöwen wartet das nächste DEL2-Wochenende.

Am Freitag steht das Derby bei den Eispiraten Crimmitschau um 19:30 Uhr auf dem Programm. Am Sonntag geht es vor heimischer Kulisse weiter: Zum Familienspieltag sind die Ravensburg Towerstars in der JOYNEXT Arena zu Gast. Das Spiel beginnt bereits um 16 Uhr.

Nach dem ersten Saisonwochenende lag der Fokus in den vergangenen Tagen voll auf den kommenden Aufgaben. Die Mannschaft arbeitete intensiv auf und neben dem Eis und will die Energie aus der Trainingswoche nun in die beiden Partien übertragen.

„Die Trainingswoche war gut. Der Fokus und auch die Energie waren da. Jetzt geht es darum, genau das ins Spiel mitzunehmen“, sagt Cheftrainer Bohuslav Šubr. Entscheidend sei dabei, konsequent beim eigenen Spiel zu bleiben: „Wir müssen uns auf die Dinge konzentrieren, die wir selbst kontrollieren können. Wenn wir innerhalb unserer Struktur und mit der nötigen Konsequenz spielen, geben wir uns eine gute Chance, Spiele zu gewinnen.“

Derby im Sahnpark

Derby, Sahnpark und eine intensive Atmosphäre – die Eislöwen erwartet ein emotionales Duell.

Für Gregory Kreutzer ist die Partie zugleich die Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte. Der Verteidiger blickt mit Vorfreude auf das Duell: „Crimmitschau ist eine hart arbeitende Mannschaft, die defensiv nicht viel hergibt. Dazu kommt die Atmosphäre im Sahnpark. Es ist nicht einfach, dort als Auswärtsteam zu spielen, aber genau solche Spiele machen Spaß.“

Familienspieltag gegen Ravensburg

Am Sonntag kehren die Eislöwen zurück in die JOYNEXT Arena. Um 16 Uhr fällt der erste Puck gegen die Ravensburg Towerstars. Rund um die Partie findet der erste Familienspieltag der Saison statt.

Dabei wird vor allem den jüngeren Eislöwen-Fans einiges geboten. Neben einer Tombola gibt es Kinderschminken und Mitmachmodule. Damit lohnt sich der Besuch in der JOYNEXT Arena bereits abseits der Eisfläche für die ganze Familie.

Nicht zur Verfügung stehen wird weiterhin Sebastian Gorcik aufgrund seiner Oberkörperverletzung. Ivan Komirist wird für den Kooperationspartner in Leipzig auflaufen. Bei den zuletzt fehlenden Spielern wird weiterhin von Tag zu Tag entschieden.

696 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht