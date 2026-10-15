Derby zum Auftakt: Flößer starten in Pfronten in die Punkterunde

Lechbruck. (PM ERC) Für den ERC Lechbruck wird es ernst: Am Freitag, 16. Oktober, beginnt um 20 Uhr mit dem Auswärtsspiel beim EV Pfronten die Landesligasaison 2026/27.

Die Mannschaft von Trainer Mathias Schuster möchte im Ostallgäu-Derby einen guten Start hinlegen.

Nach einer holprigen Vorbereitung beginnt für die Flößer nun der Wettbewerb, auf den Mannschaft und Fans hingefiebert haben. Zum Auftakt wartet gleich eine anspruchsvolle Aufgabe: Die Nachbarschaftsduelle mit den Pfronten Falcons waren zuletzt eng, emotional und bis in die Schlussphase spannend. Für den ERC bietet das Derby die Gelegenheit, mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung Selbstvertrauen für die neue Spielzeit zu sammeln.

Die Lechbrucker wollen sich frühzeitig eine gute Ausgangsposition im Kampf um die Play-off-Plätze erarbeiten. Entscheidend wird dabei sein, schnell Sicherheit in die eigenen Abläufe zu bekommen. Konsequente Defensivarbeit, gegenseitige Unterstützung und ein geradliniges Angriffsspiel sind in Pfronten gefragt. Gerade in einem Derby gilt es zudem, bei aller Einsatzbereitschaft einen kühlen Kopf zu bewahren und unnötige Strafzeiten zu vermeiden.

Die Gastgeber haben ihren Punktspielauftakt bereits hinter sich. Am vergangenen Sonntag mussten sie beim EV Ravensburg eine deutliche 3:8-Niederlage hinnehmen. Ein Ergebnis, das die Flößer allerdings nicht zu falschen Schlüssen verleiten sollte. Pfronten verfügt insbesondere mit Domenik Timpe, Leon Richter und Miroslav Dobner über eine gefährliche Offensive. Timpe erzielte in Ravensburg zwei Treffer, jeweils auf Vorarbeit seiner beiden Mitspieler. Zuvor hatten die Falcons in der Vorbereitung unter anderem mit einem 6:1 gegen Bad Wörishofen und einem 4:2 gegen Forst überzeugt.

Für Lechbruck kommt es deshalb darauf an, dem Gegner wenig Raum zu geben und zugleich eigene Chancen entschlossen zu nutzen. Die zu erwartende Reaktion der Pfrontener auf ihren Fehlstart macht die Aufgabe zusätzlich reizvoll. Der ERC muss von Beginn an bereit sein, die Zweikämpfe annehmen und über die gesamte Spielzeit konzentriert bleiben.

Dass die Flößer gegen die Falcons bestehen können, zeigte die vergangene Saison. Lechbruck gewann beide Heimspiele mit 6:4 und 5:4, während Pfronten die Begegnung auf eigenem Eis mit 5:4 nach Verlängerung für sich entschied. Die Ergebnisse versprechen erneut ein Duell, in dem Kleinigkeiten den Ausschlag geben können.

Eine besondere Verbindung zum Gegner hat ERC-Rückkehrer Jonas Seitz. Der Angreifer wechselte im Sommer von Pfronten zurück zu seinem Heimatverein und kennt die Falcons aus der vergangenen Spielzeit. Nun gehört er wieder zum Lechbrucker Kader, der gemeinsam einen erfolgreichen Saisonstart anstrebt.

Mit Einsatz, Zusammenhalt und der Unterstützung der ERC-Anhänger wollen die Flößer am Freitag die ersten Punkte erkämpfen. Spielbeginn ist um 20 Uhr im Eisstadion Pfronten.

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