DF1 legt weitere Top-Spiele der PENNY DEL in der Saison 2026/27 fest

München. (PM DF1) Gute Nachrichten für alle Eishockey-Fans: Der HD-Premiumsender DF1 überträgt auch im weiteren Verlauf der PENNY DEL-Saison 2026/27 jede Woche ein Top-Spiel „powered by MagentaSport“ zur festen Sendezeit am Sonntag (Bully: 16:30 Uhr) live und exklusiv im Free-TV.

Dies ermöglicht eine langfristige Sublizenzierung der Deutschen Telekom.

Am 23. Spieltag steht die Neuauflage des letztjährigen Halbfinals zwischen dem amtierenden Meister Eisbären Berlin und den Kölner Haien auf dem Programm (6. Dezember, ab 16:00 Uhr). Bereits in der vergangenen Saison lieferten sich beide Mannschaften eine umkämpfte Playoff-Serie. Knapp eine Woche später geht es mit dem Duell zwischen den Adler Mannheim und den Nürnberg Ice Tigers weiter. Die Partie des 26. Spieltags überträgt DF1 am Sonntag, 13. Dezember, ab 16:15 Uhr.

Auch im neuen Jahr bleibt der amtierende Meister aus Berlin Teil der Top-Spiele „powered by MagentaSport“ auf DF1: Am 35. Spieltag empfangen die Eisbären Berlin den EHC Red Bull München in der heimischen Uber Arena. Das Top-Spiel findet am Sonntag, 10. Januar, ab 16:00 Uhr auf DF1 statt und verspricht ein hochkarätiges Duell zweier etablierter DEL-Teams.

Ein weiteres Duell mit besonderem regionalem Bezug folgt am 24. Januar: Dann treffen die Aufsteiger Krefeld Pinguine im NRW-Derby auf die Kölner Haie. Die Übertragung auf DF1 beginnt um 16:15 Uhr. Für die Krefeld Pinguine ist die Begegnung als Aufsteiger eine besondere Gelegenheit, sich vor heimischem Publikum gegen den rheinischen Rivalen zu beweisen.

DF1 setzt damit auch in den kommenden Monaten auf eine Mischung aus hochkarätigen Top-Spielen, traditionsreichen Duellen und besonderen Geschichten aus der PENNY DEL. Bereits am 14. Spieltag wartet ein „Doppelspieltag“ auf die Zuschauerinnen und Zuschauer: Zunächst kommt es zum Duell der letztjährigen Finalserie zwischen den Eisbären Berlin und den Adler Mannheim (Sonntag, 1. November, ab 13:30 Uhr). Im Anschluss folgt das Derby zwischen dem EHC Red Bull München und den Nürnberg Ice Tigers (Sonntag, 1. November, ab 16:15 Uhr).

DF1 Live-Übertragungen:

• 8. Spieltag: Pinguins Bremerhaven vs. Eisbären Berlin (So., 11.10., ab 16:15 Uhr)

• 10. Spieltag: Kölner Haie vs. Pinguins Bremerhaven (So., 18.10., ab 16:15 Uhr)

• 12. Spieltag: Iserlohn Roosters vs. Nürnberg Ice Tigers (So., 25.10., ab 16:15 Uhr)

• 14. Spieltag: Eisbären Berlin vs. Adler Mannheim (So., 01.11., ab 13:30 Uhr)

• 14. Spieltag: EHC Red Bull München vs. Nürnberg Ice Tigers (So., 01.11., ab 16:15 Uhr)

• 16. Spieltag: Kölner Haie vs. Grizzlys Wolfsburg (So., 15.11., ab 16:15 Uhr)

• 18. Spieltag: Adler Mannheim vs. Kölner Haie (So., 22.11., ab 16:00 Uhr)

• 21. Spieltag: EHC Red Bull München vs. Straubing Tigers (So., 29.11., ab 16:15 Uhr)

• 23. Spieltag: Eisbären Berlin vs. Kölner Haie (So., 06.12., ab 16:00 Uhr)

• 26. Spieltag: Adler Mannheim vs. Nürnberg Ice Tigers (So., 13.12., ab 16:15 Uhr)

• 28. Spieltag: Nürnberg Ice Tigers vs. Straubing Tigers (So., 20.12., ab 16:15 Uhr)

• 30. Spieltag: ERC Ingolstadt vs. EHC Red Bull München (So., 27.12., ab 16:15 Uhr)

• 32. Spieltag: Adler Mannheim vs. Pinguins Bremerhaven (So., 03.01., ab 16:15 Uhr)

• 35. Spieltag: Eisbären Berlin vs. EHC Red Bull München (So., 10.01., ab 16:00 Uhr)

• 37. Spieltag: ERC Ingolstadt vs. Straubing Tigers (So., 17.01., ab 16:15 Uhr)

• 39. Spieltag: Krefeld Pinguine vs. Kölner Haie (So., 24.01., ab 16:15 Uhr)

• 41. Spieltag: Straubing Tigers vs. Adler Mannheim (So., 31.01., ab 16:15 Uhr)

• 44. Spieltag: Augsburger Panther vs. Kölner Haie (So., 07.02., ab 16:15 Uhr)

Neben der linearen Übertragung im Free-TV sind die Programminhalte von DF1 auch im Livestream auf www.df1.de verfügbar. So können Zuschauerinnen und Zuschauer das DF1-Programm auf allen gängigen mobilen Geräten in Deutschland verfolgen.

Details zum Empfang von DF1 sind zu finden unter: https://df1.de/empfang

Informationen zum Programm von DF1 und den konkreten Übertragungszeiten werden fortlaufend unter www.df1.de aktualisiert.