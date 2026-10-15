Die Playoff-Paarungen der CHL stehen fest – Berlin und Mannheim reisen nach Finnland, Köln zu Liberec in Tschechien

Zürich. (PM CHL) Nach Abschluss der regulären CHL-Saison ist die Bühne für die K.-o.-Phase bereitet.

Die 16 besten Mannschaften – basierend auf ihrer Platzierung in der Gesamttabelle – wurden in den Playoff-Turnierbaum eingeteilt; dabei folgt die Ansetzung dem klassischen Schema: der Erstplatzierte gegen den Sechzehntplatzierten, der Zweitplatzierte gegen den Fünfzehntplatzierten und so weiter. Jedes Team kennt nun seinen Gegner für das Achtelfinale, das in einem Modus mit Hin- und Rückspiel ausgetragen wird. Die Struktur des Turnierbaums ermöglicht es Fans und Medien zudem, mögliche Begegnungen in den späteren Runden bereits vorab zu erahnen.

Auf die deutschen Teams warten harte Brocken im Achtelfinale: Berlin bekommt es mit dem finnischen Top-Team KooKoo Kouvola zu tun. Die Kölner Haie treffen auf Bílí Tygři Liberec aus Tschechien und die Adler Mannheim reisen ebenfalls nach Finnland zu Tappara Tampere.

Der vollständige Spielplan für das Achtelfinale, einschließlich der genauen Anspielzeiten, wird in den kommenden Tagen veröffentlicht. Sobald der Spielplan finalisiert ist, sind alle Details auf der offiziellen CHL-Website abrufbar. Die Ansetzung der Hin- und Rückspiele hängt von der Verfügbarkeit der Arenen sowie von Übertragungsverpflichtungen ab und wird durch die CHL-Geschäftsstelle festgelegt. Sofern es diese und andere relevante Faktoren zulassen, bestreitet das in der regulären Saison besser platzierte Team vorzugsweise das erste Spiel auswärts und das zweite Spiel (das Rückspiel) zu Hause. Es sei jedoch klargestellt: Das in der Gesamttabelle der regulären Saison besser platzierte Team hat in einer Playoff-Paarung keinen Anspruch darauf – und es gibt auch keine Garantie –, das Rückspiel zu Hause auszutragen.

Die Playoffs umfassen vier Runden: Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale und das Finale. Die ersten drei Runden werden als Duelle mit Hin- und Rückspiel ausgetragen, bei denen das Gesamtergebnis aus beiden Partien entscheidet. Mannschaften, die bereits in der regulären Saison aufeinandergetroffen sind, können auch in den Playoffs erneut gegeneinander antreten; es gibt keinen Schutz vor Duellen zwischen Teams aus derselben nationalen Liga. Die Saison endet mit einem Finale, das als Einzelspiel am 23. Februar 2027 ausgetragen wird.

754 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht