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HC Ambri-PiottaTransfer-News

Diego Kostner verlässt den HCAP nach 10 Jahren

3. Oktober 20261 Mins read38
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Ambri. (PM HCAP) Der Hockey Club Ambrì-Piotta gibt bekannt, dass Diego Kostner den Verein mit sofortiger Wirkung verlässt und zum Milano Hockey Club wechselt.

Für Diego hat es der HCAP als angebracht erachtet, mit sofortiger Wirkung eine neue berufliche Lösung zu finden, die es ihm ermöglicht, seine Karriere in Mailand fortzusetzen. Diese Entscheidung fügt sich in die sportliche Strategie des Clubs ein, der weiterhin jungen Spielern Raum und Möglichkeiten geben, deren Entwicklung und schrittweise Integration in die erste Mannschaft fördern und perspektivisch diese Position mit einem jüngeren Spieler besetzen möchte.

Im Sommer 2016 in der Leventina angekommen, trug Diego zehn Saisons in Folge das Trikot des HCAP und wurde im Laufe der Jahre zu einer wichtigen Präsenz auf und neben dem Eis. Im Trikot der Biancoblù bestritt der 1992 geborene Center insgesamt 432 National-League-Spiele und verbuchte dabei 52 Tore und 77 Assists, was einem Total von 129 Punkten entspricht.

Seit seiner Ankunft in Ambrì hat Kostner als Protagonist einen wichtigen Teil der jüngeren Clubgeschichte miterlebt. Seine Erfahrung, sein Charakter und seine Art, die Rolle zu interpretieren, waren ein wichtiger Bezugspunkt für die Kabine.

Der Club möchte Diego für alles danken, was er dem Verein in diesen zehn Jahren gegeben hat, für jede Minute auf dem Eis und für all die gemeinsamen Momente im Biancoblù-Trikot.

Der Hockey Club Ambrì-Piotta wünscht Diego viel Erfolg für dieses neue berufliche Abenteuer.

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