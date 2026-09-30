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Home Deutschland DEL 2 Eispiraten Crimmitschau Disziplinarverfahren abgeschlossen: Geldstrafe und Innenraumverbot auf Bewährung gegen Jussi Tuores
Eispiraten Crimmitschau

Disziplinarverfahren abgeschlossen: Geldstrafe und Innenraumverbot auf Bewährung gegen Jussi Tuores

Verstoß gegen Vereinbarung zum professionellen Umgang untereinander.

30. September 20261 Mins read35
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Eispiraten Headcoach Jussi Tuores - © Sportfoto-Sale (DR)
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Neuss. (PM DEL2) Die Ligagesellschaft der DEL2 hat das Ermittlungsverfahren gegen Jussi Tuores, Lizenztrainer der Eispiraten Crimmitschau, abgeschlossen.

Gegen den Trainer wurden eine Geldstrafe sowie ein Innenraumverbot für die Dauer eines Meisterschaftsspiels ausgesprochen. Das Innenraumverbot wird bis zum Ende der laufenden Saison 2026/2027 zur Bewährung ausgesetzt.

Das Verfahren wurde gemäß § 1 Abs. 1 der Disziplinarordnung im Nachgang der Partie zwischen den Blue Devils Weiden und den Eispiraten Crimmitschau vom 27. September 2026 eingeleitet. Nach Spielende betrat der Trainer die Eisfläche und trat den Unparteiischen in grob unsportlicher Form gegenüber. Im Rahmen der anschließenden Pressekonferenz äußerte sich Tuores zudem unsportlich und beleidigend über die amtierende Schiedsrichterin. In seiner schriftlichen Stellungnahme stritt der Lizenztrainer die Vorwürfe nicht ab.

Zwischen den Trainern, den sportlichen Leitern und dem Schiedsrichterwesen besteht eine verbindliche Vereinbarung: Sachliche Kritik an Spielleitungen und Regelauslegungen ist ausdrücklich erwünscht, muss jedoch intern und professionell an die Schiedsrichtercoaches, den Schiedsrichterbeauftragten oder die Ligagesellschaft gerichtet werden. Hierfür stehen allen Beteiligten klare Ansprechpartner und geregelte Kommunikationskanäle zur Verfügung. Nur so können auch gemeinsam Fragen zur Regelauslegung und Verbesserungen im Schiedsrichterwesen erreicht werden.

Öffentliche Beleidigungen und grob unsportliches Verhalten stellen einen eindeutigen Verstoß gegen diese Vereinbarungen dar und werden von der Ligagesellschaft im Sinne der Integrität des Wettbewerbs konsequent sanktioniert.

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