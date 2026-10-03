DNL – Der Krefelder EV’81 bezwingt Tabellennachbarn ERC Ingolstadt 4:2

Krefeld. (MR) Im Spitzenspiel der Gruppe 2 begrüßte der Krefelder EV’81 an diesem Wochenende den Tabellenführer ERC Ingolstadt in der Rheinlandhalle.

Früh bekamen die Hausherren nacheinander zwei Strafzeiten aufgebrummt, wenig später dann auch die Gäste ihre erste – die Schiedsrichter, die beide noch in der vergangenen Saison in der Oberliga mit Schläger und Puck unterwegs waren, machten also schnell klar,dass sie hier heute kleinlich pfeifen wollten. Die jungen Seidenstädter konnten zwar ihre erste Überzahl noch nicht nutzen, doch kaum war der Gast wieder vollzählig, stocherte Luis Popp die Scheibe um den Pfosten zur umjubelten Führung (10.). Allerdings hielt der Jubel nicht lange – nur 30 Sekunden später war der Ausgleich da, als Krefelds Ruven Lutz den ersten Schuss prallen lassen musste (Liam Trew, 11.). Ingolstadt anschließend etwas druckvoller, bekamen aber eine weitere Strafe. Diese Strafzeit wusste der KEV zu nutzen. Mit schönem Give-and-go war man vor dem Tor, und Stepan Sokol stellte auf 2:1 (16.).

Mit dem „Hallo Wach“ kamen die Gastgeber aus der Pause, nach 15 Sekunden zappelte die Scheibe im Netz (Ziga Kuhar). Es war viel Laufarbeit auf beiden Seiten, in der 27. Spielminute konnte Trew mit seinem zweiten Tor sein Team wieder heranbringen. Zwei Strafen auf beiden Seiten hoben sich zeitlich fast auf, sodass auch hier niemand einen Nutzen ziehen konnte – ziemlich ausgeglichen also, auch was das Schussverhältnis bis dahin anging. So blieb es ein ein-Tore-Spiel auch zum zweiten Seitenwechsel.

Ruppiges und intensives letztes Drittel

Im Schlussabschnitt gab es viel Gestocher vor beiden Toren, Rangeleien in den Ecken – und offenbar überforderte Schiedsrichter. Aber zunächst kassierte der KEV kurz nacheinander zwei Strafen und musste sich mit 3 gegen 5 wehren. Dann wurde es wüst und unübersichtlich, und es wurde die erste Spieldauerstrafe vergeben, weshalb Krefeld noch länger in Unterzahl blieb. Ein Treffer sollte aber nicht fallen. Dann gab es einen weiteren sportartfremden Schulterwurf mit weiterem Handgemenge, und je ein weiterer Spieler durfte die Dusche testen. Gespielt wurde aber auch noch, die Audistädter drückten auf den Ausgleich. Mehr als zwei Minuten vor der finalen Sirene zogen sie den Goalie, kassierten wenig später allerdings nochmals eine Strafe. Und in diesem Powerplay zog Krefelds Kuhar den Jungpanthern den Zahn (60.). An diesem Stand von 4:2 sollte sich nichts mehr ändern.

Damit hat der KEV ’81 Ingolstadt wieder überholt. An der Tabellenspitze thront allerdings (Stand heute, nach 9 Spieltagen) der ESC Dresden mit 2 Punkten Vorsprung.



Die Tore erzielten:

1:0 (09:43) Popp (Teichert)

1:1 (10:14) Trew (Nachtmann)

2:1 (15:13) Sokol (Hartmann, Stamurs) PP1

3:1 (20:15) Kuhar (Stamurs)

3:2 (26:16) Trew (Nachtmann)

4:2 (59:12) Kuhar (Schreiber) PP1

Schiedsrichter: Robin Just, Nico Turnwald (Marius Hornig, Luca Hellingrath)

Strafen: KEV – 68 Min.; ERCI – 47 Min.

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