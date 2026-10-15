Doppelspielwochenende mit Charity-Event bei den Lauterbacher Luchsen

Lauterbach. (PM Luchse) Nach dem Start in den OSWENO-Pokal und die neue Regionalliga West steht für die Lauterbacher Luchse das erste Doppelspielwochenende der Saison an.

Man könnte es auch das Wochenende der Wahrheit nennen, denn am Freitag wartet kein Geringerer als einer der Titelfavoriten: die Eisadler Dortmund.

Die Eisadler waren in den vergangenen drei Spielzeiten stets vorne mit dabei in der Regionalliga West. Für die Mannschaft von Trainer Dieter Reiss ist es also der erste echte Härtetest, um zu sehen, wo man in der neuen Liga steht. Warmgeschossen haben sich die Dortmunder bereits: Zum Saisonauftakt fertigten sie den Neusser EV vor eigenem Publikum mit 18:0 ab. Und dieses Publikum ist etwas Besonderes – mit einem Schnitt von über 2.000 Zuschauern ist Dortmund in dieser Kategorie Ligaprimus. Ob die Kulisse ein Vorteil gegenüber der jungen Mannschaft aus Lauterbach sein wird, zeigt sich am Freitag ab 20 Uhr.

Nur 23 Stunden später stehen die Luchse erneut auf dem Eis. Im OSWENO-Pokal kommen die Crocodiles aus Hamburg in den Vogelsberg – und dieses Spiel ist ein ganz besonderes: Es wird gemeinsam mit der Kinderkrebshilfe Schlitz veranstaltet. Der EC Lauterbach 2012 e. V. spendet einen Teil der Eintrittsgelder.

Dazu gibt es ein buntes Rahmenprogramm: In der ersten Drittelpause präsentiert sich unsere Eiskunstlaufabteilung, in der zweiten Drittelpause feiert das beliebte Puckwerfen sein Revival. Der Erlös geht zu 100% an die Kinderkrebshilfe. Als Hauptpreis winkt das letzte noch verfügbare Warmup-Trikot der vergangenen Saison, ein echtes Unikat, von dem es nur rund 25 Stück gibt. Aber auch für den zweiten und dritten Platz warten attraktive Preise. Mitmachen lohnt sich also auf jeden Fall, und das Ganze für einen guten Zweck!

Und auch die Eiskunstlaufabteilung beteiligt sich an dem Event und präsentiert sich in der ersten Drittelpause mit einer Showdarbietung. Puck-Girl an diesem Abend ist niemand Geringeres als die mehrfache Deutsche Meisterin im Eiskunstlauf, Annette Dytrt.

Am Samstag ist also einiges geboten! Der EC Lauterbach freut sich auf eine volle Halle und viel Unterstützung für die Kinderkrebshilfe Schlitz.

754 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht