Drittes Spiel – dritter Sieg: DEG gewinnt 2:1 in Ravensburg!

Düsseldorf. (PM DEG) Die DEG hat auch das dritte Auswärtsspiel der Saison 2026/27 gewonnen!

Bei stark eingeschätzten Ravensburg Towerstars gewannen die Düsseldorfer nach einer konzentrierten Leistung mit 2:1 (1:0, 1:0, 0:1) und setzten sich damit weiter in den oberen Tabellenregionen fest. Sonntag dann endlich das erste Heimspiel im PSD BANK DOME gegen die Memmingen Indians. Erstes Bully ist um 17:00 Uhr!

Der Kader: Die DEG in nahezu unveränderter Aufstellung, lediglich Noah Münzenberger ersetzte seinen „Kölner Förderlizenzkollegen“ Mateu Späth. Der wiedergenesene Yushiroh Hirano kam als fünfter Kontingentspieler – nur vier sind auf dem Spielberichtsbogen erlaubt – nicht zum Einsatz. Im Tor stand erneut Jonas Langmann.

Das Spiel: Das erste Drittel verlief intensiv, beide Teams beackerten jeder Meter des Eises. Die Gastgeber dabei mit der Mehrzahl der Möglichkeiten, die DEG in dieser Phase nur selten gefährlich. Bei einem Innenpfostentreffer der Towerstars durch Robert Czarnik hatten die Gäste Glück, Max Hense konnte die Scheibe schließlich aus dem tornahen Raum klären. Die Schiedsrichter checkten die Szene anschließend, blieben aber bei ihrer kein Tor-Entscheidung. Danach Ravensburgs Nick Latta mit einem gefährlichen Schuss, aber Langmann im Düsseldorfer Gehäuse aufmerksam. Dann – plötzlich – die Führung für die DEG! Ein Treffer aus dem ziemlichen Nichts: Nach einem Schuss von Levi Holzhausen stocherte Münzenberger nach und durch die Schoner von Keeper Ilya Sharipov rutsche das Ding über die Linie. Kein schönes Tor, aber das 1:0 der DEG nach 12:35, zweite Vorlage von Matthias Pischoff. Ein Treffer der jungen Deutschen! Danach die Towerstars mit einer Überzahl, bei der sie sich lange im Drittel der Rheinländer festsetzen konnten, bis endlich Langmann die Scheibe sichern und seine Vorderleute entlasten konnte. So ging es nach 20 Minuten mit einer knappen Führung der Rot-Gelben in die Kabine.

Im Mitteldrittel war es die DEG, die den besseren Start erwischte, bis eine Strafe gegen Andrew Bodnarchuk den eigenen Sturm und Drang stoppte. Doch die Gäste dann mit konzentrierten 120 Sekunden Unterzahl, ein Konter über Top Scorer Carter Turnbull und Corey Mackin hätte sogar einen eigenen Treffer bringen können. Kurz nach Ablauf der Strafe dann die DEG mit ihrem ersten Powerplay. Die Formation: Turnbull, Mackin, Bradford, Kemp und Faber. Eine gefährliche Aufstellung. Und tatsächlich das schnelle Tor! Turnbull zog zum Ravensburger Kasten und schloss wunderschön hoch in den rechten Winkel ab. Was ein Treffer! 26:46 gespielt, die Vorlagen kamen von Bradford und Kemp. Dnach hätte die DEG durch Kevin Orendorz, Brett Kemp und wieder Turnbull sogar erhöhen können, aber Sharipov mit starken Szenen. Nach und nach kamen die Gastgeber wieder besser ins Spiel und mit guten Möglichkeiten durch Matt Fonteyne oder Mark Rassel. Aber die Düsseldorfer mit dem Glück des Tüchtigen – und mit Jonas Langmann im Tor. Insgesamt ein Spiel mit vielen Szenen auf beiden Seiten. Ein Treffer fiel nicht mehr, so dass es mit einem 2:0 für die DEG zum zweiten Mal in die Pause ging.

Zu Beginn des Schlussabschnitts versäumten es die Düsseldorfer, das Spiel vorzeitig für sich zu entscheiden. Ein eigenes Powerplay blieb ungenutzt, obwohl alleine Ville Järveläinen mehrfach aus verschiedenen Positionen abziehen konnte. Kurz danach Pischoff und Münzenberger mit einem 2 auf 0, aber Sharipov mit einem starken Save. Das hätte leicht der dritte Düsseldorfer Treffer sein können! Viele Akzente setzte auch der auffällige Turnbull, der zahlreiche gute Szenen hatte. Das Team von Chefcoach Harry Lange kontrollierte das Match weitestgehend und kam in dieser Phase nur selten in Gefahr. Ein Außenpfostentreffer von Matej Mrazek läutete dann die spannende Schlussphase ein. Ravensburg drängte nun mit Macht auf den ersten eigenen Treffer, setzte sich vorne fest und nahm zwei Minuten vor dem Ende noch den Torwart raus. Und tatsächlich kamen die Towerstars noch einmal heran. Rassel war es, der Langmann aus kurzer Distanz überwinden konnte. Nur noch 1:2. Der Treffer fiel aber erst 18 Sekunden vor der Sirene, so dass die DEG danach nicht mehr wirklich in Gefahr geriet. Fazit: Die DEG sehr geschlossen und effektiv, mit einem guten Torwart – und den nächsten drei Punkten. Klasse!

Ausblick: Sonntag ist Heimspieltag! Um 17:00 Uhr kommen die Memmingen Indians. Auch der Aufsteiger hat einen starken Saisonstart erwischt. Über 7.000 Fans werden erwartet, alle Tickets nur 19,35 € (ausgenommen VIP)! Die Adresse: www.degtickets .de oder an der Tageskasse.

698 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht