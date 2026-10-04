Düsseldorfer EG düpiert Blue Devils Weiden 5:1 und fährt den 6. Sieg in Folge ein

Düsseldorf. (MR) Nach fünf Siegen zum Saisonstart legte die Düsseldorfer EG heute gegen Weiden einen weiteren drei-Punkte-Sieg nach. Die Trainer beider Seiten waren nicht zufrieden.

Bei der DEG war für den heutigen Spieltag ein „Japan-Tag“ ausgerufen, und an diesem kam Yushiroh Hirano zu seinem ersten Saisoneinsatz, ebenso wie Shawn O’Donnell und den neuen Förderlizenzspieler Carl Konze. Das Spiel lief zügig, allerdings schwächten sich die Devils früh durch mehrere Strafen selbst, was aufgrund der kurzen Bank sicher nicht die beste Entscheidung war. Eine Powerplay zur Drittelmitte nutzte Düsseldorfs Kapitän Max Faber zum Führungstreffer, sein Schuss von der blauen Linie war noch von Jason Bast abgefälscht (9.). Und die DEG blieb dran, hatte ein ganzes Potpourri an Chancen, die man allerdings reihenweise vergab. Als auch die Hausherren auf die Strafbank mussten, erhöhte Weiden den Druck, und Niklas Lunemann musste und konnte sich mehrfach auszeichnen.

Die DEG ließ auch zunächst im Mitteldrittel Chancen aus, ehe Leon Niederberger eine Bast-Vorlage durch die Schoner von Gästegoalie Patrik Mühlberger schieben konnte (24.). Und wenig später traf Fabian Herrmann aus dem Slot, die Scheibe rutschte Mühlberger unter dem Arm hindurch (25.). Dann bekamen auch die Gäste wieder ihre Möglichkeiten, auch da die Rheinländer auf der Strafbank saßen. Diese waren aber wieder vollzählig, als es schließlich hinter Lunemann schepperte (Jordan Knackstedt, 34.). Doch eine Minute später war das alte Abstand wieder hergestellt, erneut war es Niederberger, der den Orendorz-Pass verwertete (35.). Ein weiteres Powerplay erhöhte den Spielstand auf 5:1 – Bast hatte im Slot gut nachgearbeitet und konnte sich ebenfalls ein zweites Mal als Torschütze eintragen (38.).

Verwaltung im Schlussabschnitt?

Im Schlussabschnitt bekamen beide Teams weitere Überzahlmöglichkeiten, man war auf beiden Seiten bemüht, am Ergebnis zu schrauben bzw. selbst nichts weiter zuzulassen. Besonders gefiel der junge Max Hense, der sich wirklich in jeden Schuss warf. Es sollte kein weiterer Treffer mehr fallen, sodass es beim 5:1 blieb. DEG Coach Harry Lange war trotzdem nicht zufrieden mit dem Spiel, das nach seiner Meinung viel zu pomadig war. Nach dem sechsten Sieg im sechsten Spiel hört sich das aber nach Jammern auf hohem Niveau am. Allerdings hat Lange noch diverser Baustellen ausgemacht, auch wenn heute aufgrund des großen Kaders der eine oder andere Spieler geschont wurde und „neue“ Spieler hereingenommen waren. Der Gästetrainer fasste das Spiel sehr kurz und knapp zusammen, man habe Geschenke gemacht…

Es spielten:

DEG – 27 Niklas Lunemann – 7 Max Hense, 63 Max Faber – 24 Fabian Herrmann, 81 Corey Mackin, 98 Carter Turnbull; 58 Max Balinson, 4 Andrew Bodnarchuk – 20 Ville Järveläinen, 9 Brett Kemp, 91 Yushiroh Hirano; 25 Tariq Hammond, 74 Sten Fischer – 17 Leon Niederberger, 45 Jason Bast, 78 Kevin Orendorz; 47 Carl Konze – 67 Mateu Späth, 71 Shawn O’Donnell, 11 Matthias Pischoff

BDW – 65 Patrik Mühlberger – 3 Tommy Muck, 11 Luis Marusch – 92 Brayden Tracey, 91 Michael Regush, 9 Jordan Knackstedt: 5 Mario Scalzo, 79 Calvin Pokorny – 77 Tyler Gron, 15 Charlie Jahnke, 19 Alex-Olivier Voyer; 27 Dominik Bohac, 21 Eden Hofverberg – 22 Yuma Grimm, 24 Niklas Postel, 23 Lukas Ribarik

Die Tore erzielten:

1:0 (08:14) Bast (Faber, Mackin) PP1

2:0 (23:09) Niederberger (Bast, Orendorz)

3:0 (24:59) Herrmann (Turnbull, Hense)

3:1 (33:22) Knackstedt (Tracey, Regush)

4:1 (34:58) Niederberger (Orendorz, Bast)

5:1 (37:45) Bast (Kemp, Mackin) PP1

Schiedsrichter: 21 Tim Heffner, 22 Daniel Todam (89 Dominic Borger, 87 Vincent Brüggemann)

Strafen: DEG – 14 Min.; BDW – 14 Min.

Zuschauer: 5045

Stimmen zum Spiel





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