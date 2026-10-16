Düsseldorfer EG erarbeitet sich einen 5:3 Sieg gegen Wölfe Freiburg

Düsseldorf. (MR) Nach acht Siegen in Folge seit Saisonstart könnte die DEG heute einen neuen Liga-Rekord aufstellen mit dem besten Saisonstart in der DEL2. Aber das Spiel gegen den Tabellen-Vorletzten will auch erst einmal gespielt sein.

Die Freiburger Wölfe traten nicht auf wie ein Bewohner des Tabellenkellers und kam gut ins Spiel, prüfte gleich die Düsseldorfer Hintermannschaft. Der zweite Angriff der Hausherren auf der anderen Seite war ein Volltreffer (Jason Bast auf die butterweiche Vorlage an den Pfosten, 2.). Und wenig später konnten die DEG Fans nochmals jubeln: Routinier Andrew Bodnarchuk hatte einen Gewaltschuss auf Olafr Schmidt gebracht, den dieser passieren lassen musste (5.). Auch Max Hense zeigte sich sehr stabil und mit guten Ideen hinten, während Noah Münzenberger sich nichts gefallen ließ. Den Gegentreffer aber konnte man doch nicht verhindern, ein Bandenrückpraller lief ein wenig Ping Pong und dann gegen die Bewegung von Niklas Lunemann durch dessen Beine (Christian Billich, 8.). Es ging hin und her, Corey Mackin hatte zwei gute Möglichkeiten. Eine Strafe überstand die DEG schadlos. Ein wenig gegen das Momentum fasste sich Ville Järveläinen ein Herz und konnte Schmidt zum 3:1 Pausenstand überwinden (18.).

Es folgte das eigentlich beste Drittel der Rheinländer, aber auch davon sah man heute nicht viel. Zunächst konnte man ein Powerplay nicht nutzen, ja, Max Faber verschuldete gegen einen Konter noch einen Penalty, den Freiburgs Parker Bowles allerdings nicht versenken konnte. Anschließend schnürten die Wölfe die DEG öfter mal im Drittel ein. In eigener Unterzahl aber gelangen den Hausherren gleich mehrere Konter. Schließlich war es Carter Turnbull, der seinen eigenen Rebound in die Maschen arbeitete (32.). Die Gäste kamen in diesem Drittel auch noch zu einem Treffer. Es war viel Verkehr vor Lunemann, sodass er den Puck zu spät sah und ihn nicht halten konnte (Tim Sezemsky, 36.).

Der Vorsprung wird über die Ziellinie gearbeitet

Im dritten Durchgang verflachte das Spiel etwas, auch die ansonsten guten Fangesänge legten mal eine Pause ein. Es gab Versuche auf beiden Seiten und auch Strafen. Während die Landeshauptstädter ihre Unterzahl schadlos verteidigen konnten, war es zum Spielende Corey Mackin, der im Powerplay aus der Drehung das Spielgerät in die Maschen zauberte (59.). Davor hatte allerdings Freiburgs Dylan Plouffe den 3:4 Anschlusstreffer erzielt (55.) und damit das Spiel nochmals spannend gemacht. Am Ende zogen die Gäste den Goalie, und zwei Male wurde es nochmals eng um Lunemann, als die Scheibe wider Erwarten noch frei war vor ihm. Aber letztlich sollte nichts mehr anbrennen und die DEG das 5:3 über den Zielstrich arbeiten. Das war der 9. Sieg im 9. Spiel und damit der jemals beste Saisonstart einer Mannschaft in der DEL2.

Stimmen zum Spiel





Es spielten:

DEG – 27 Niklas Lunemann – 8 Kristian Blumenschein, 63 Max Faber – 24 Fabian Herrmann, 81 Corey Mackin, 98 Carter Turnbull; 58 Max Balinson, 4 Andrew Bodnarchuk – 20 Ville Järveläinen, 22 Erik Bradford, 91 Yushiroh Hirano; 25 Tariq Hammond, 47 Carl Konze – 17 Leon Niederberger, 45 Jason Bast, 71 Shawn O’Donnell; 7 Max Hense – 3 Levi Holzhausen, 15 Noah Münzenberger, 11 Matthias Pischoff

FRB – 35 Olafr Schmidt – 86 Alexander De Los Rios, 27 Dylan Plouffe – 89 Lukas Mühlbauer, 9 Nikolas Linsenmaier, 20 Lynden McCallum; 95 Kilian Kühnhauser, 55 Moritz Wirth – 12 Andreas Döpfner, 98 Cole Gallant, 93 Parker Bowles; 11 Simon Gnyp, 19 Tim Sezemsky – 23 Paul Bechtold, 21 Christoph Kiefersauer, 81 Christian Billich; 24 Maximilian Leitner – 17 Artyom Khaidarov, 15 Lukas Steinhauser, 68 Fynn Ludwig

Die Tore erzielten:

1:0 (01:52) Bast (Konze, O’Donnell)

2:0 (04:04) Bodnarchuk (Bradford)

2:1 (07:26) Billich (Kiefersauer, Steinhauser)

3:1 (17:52) Järveläinen (Hirano, Faber)

4:1 (31:50) Turnbull (Balinson) SH1

4:2 (35:22) Sezemsky (Döpfner, De Los Rios)

4:3 (54:39) Plouffe (De Los Rios, Linsenmaier)

5:3 (58:29) Mackin (Bradford, Turnbull) PP1

Schiedsrichter: 38 David Cespiva, 16 Michael Klein (89 Dominic Borger, 68 Kevin Stöhr)

Strafen: DEG – 6 Min.; FRB – 6 Min.

Zuschauer: 5877

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