Ein gebrauchter Roadtrip für Innsbruck

Innsbruck. (PM HCI) Der Start in die Partie geht für den HC TIWAG Innsbruck-Die Haie ordentlich in die Hose.

Nach knapp neun Minuten führen die Moser Medical Graz99ers bereits mit 3:0. Topscorer Nick Swaney bringt den Meister in Minute vier nach einem etwas glücklich genau zu ihm abgefälschten Querpass in Führung, Clay Hanus erhöht nicht einmal zwei Minuten später per Onetimer auf 2:0 (auch hier wird die Scheibe kurz vor Sam Harvey unglücklich abgefälscht), und Jakob Lippitsch stellt schließlich auf 3:0. Passend für den gebrauchten Start der Haie geht sein Rebound in hohem Bogen über Harveys Schulter in die Maschen. Die Tiroler haben wenig, dann aber durchaus große Chancen. Henri Kiviaho, der sein erstes Spiel für die 99ers bestreitet, macht aber eine blendende Figur. Insgesamt sind die Grazer in Abschnitt eins klar spielbestimmend, die Haie noch nicht richtig angekommen.

Die Geschichte des zweiten Drittels: die 99ers gegen Sam Harvey. Beinahe das ganze Spielgeschehen spielt sich im Drittel der Haie ab, die Grazer schießen den Haie-Goalie richtig warm. Offensiv können die Tiroler nur selten Akzente setzen. Das liegt auch daran, dass sich der HCI durch Strafen schwächt. Das Penaltykilling funktioniert aber, die Haie überstehen in Drittel zwei insgesamt sechs Minuten in Unterzahl. Die größte Chance auf einen Haie-Treffer hat Lukas Bär in Minute 34. Er wird auf die Reise geschickt, läuft von halb-links auf Goalie Kiviaho, scheitert aber am Finnen. Nach vierzig Minuten steht es, trotz eines Schussverhältnisses von 23:3 für die 99ers in Drittel zwei, immer noch 3:0. Harvey hält den HCI noch im Spiel.

Die Haie kommen gut aus der Kabine, können gleich Druck machen und erarbeiten sich auch ihr erstes Powerplay des Abends, 57 Sekunden sogar bei fünf gegen drei. Die Tiroler können diese große Chance, endgültig ins Spiel zurückzukommen, aber nicht nutzen. Zwar stecken die Haie auch danach nicht auf, haben die eine oder andere Möglichkeit, der ganz große Sturmlauf findet aber nicht statt. Dafür spielen die 99ers mit der 3:0-Führung im Rücken zu abgeklärt, und riskieren nichts mehr. Am Ende steht die zweite Zu-null-Niederlage innerhalb von 24 Stunden.

Für die Haie steht jetzt die nächste Trainingswoche an, ehe es am kommenden Freitag zum nächsten schweren Auswärtsspiel geht. Da gastiert der HCI beim HC Milano.

Moser Medical Graz99ers vs. HC TIWAG Innsbruck-Die Haie 3:0 (3:0,0:0,0:0)

Torfolge: 1:0 Swaney (Huber, Vela) 4./EQ/GWG, 2:0 Hanus (Vela, Huber) 6./EQ, 3:0 Lippitsch (Currie, Conley) 9./EQ,

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