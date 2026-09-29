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Home Deutschland DEL 2 Bietigheim Steelers Ein Spiel Sperre für Jack Dugan von den Bietigheim Steelers
Bietigheim Steelers

Ein Spiel Sperre für Jack Dugan von den Bietigheim Steelers

29. September 20261 Mins read79
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Jack Dugan von den Bietigheim Steelers - © Mathias Renner / City-Press
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Neuss. (PM DEL2) Gem. § 1 (3) ff. Disziplinarordnung ist gegen den Spieler Jack Dugan ein Ermittlungsverfahren durch die Ligagesellschaft eingeleitet worden.

Es lagen als Beweismittel vor:
• Spielbericht vom 27.09.2026
• Videoaufzeichnung

Nach Würdigung der Beweismittel stellt sich der Sachverhalt wie folgt dar:
Die Situation ereignete sich bei Spielzeit 44:29 im Drittel der Bietigheim Steelers. Der Spieler #37 Lewis Zerter-Gossage von den Starbulls Rosenheim skatete mit der Scheibe aus der Ecke kommend entlang der Bande in Richtung Mitte des Angriffsdrittels auf Höhe der blauen Linie. Dabei folgte ihm der Spieler #10 David Cerny. Der Spieler #8 Jack Dugan von den Bietigheim Steelers kam #37 Lewis Zerter-Gossage entgegen und führte einen Hüftcheck gegen diesen aus. Durch den Kontakt wurde #37 Lewis Zerter-Gossage zu Fall gebracht. Die Schiedsrichter sprachen nach dem Videobeweis eine 5-Minuten-Strafe Plus Spieldauer-Disziplinarstrafe gemäß DEL-Regel 48 aus.

Der Disziplinarausschuss ist der Ansicht, dass hier ein Verstoß gegen DEL-Regel 48 vorliegt.
• Der Kopf des gegnerischen Spielers war Kontaktpunkt
• Der Spieler #8 Jack Dugan unternahm keinerlei Anstrengung in Puckbesitz zu gelangen
• Der Spieler #8 Jack Dugan nahm durch seine Aktion eine Verletzung des Gegners in Kauf

Der Disziplinarausschuss hält deshalb vorliegend eine Sperre von einem (1) Spiel in Verbindung mit einer Geldstrafe für angemessen. Diese Entscheidung beruht auf der DEL-Regel 48, den §§ 1, 4, 11, 16, 24 der Disziplinarordnung sowie § 5 Spieler-Lizenzvertrag.

Zum Video

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