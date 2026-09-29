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Eisadler Dortmund

Eisadler gewinnen auch zweites Spiel am Wochenende

29. September 20261 Mins read29
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Dortmund. (PM Eisadler) Die Eisadler kommen in der Saisonvorbereitung immer besser in Tritt.

Auch das zweite Spiel am Wochenende konnte nach dem klaren Sieg gegen Bergisch Gladbach gewonnen werde. Mit einem deutliche 4:1 (1:0;2:0;1:1) wurden die Harzer Falken aus der Regionalliga Nord auf die Heimreise geschickt. In einer anfangs recht ruppigen Partie gewannen die Dortmunder mehr und mehr die Oberhand und gingen durch Ben Busch in der 7. Minute in Führung. Braunlage zeigte in der Folgezeit, warum das Team zum Favoritenkreis im Norden gehört, und lieferte den Eisadlern ein Spiel auf Augenhöhe. Im zweiten Durchgang war es dann Chris Seto, der mit einem sehenswerten Treffer nach Vorarbeit von Tim Brazda auf 2:0 stellte. Thomas Lichnowsky und Chris Kragh sorgten mir ihren Toren für die Entscheidung bevor der Ex-Dortmunder Martin Benes im Team der Falken für ein wenig Ergebniskosmetik sorgen konnte.

Weiter geht es für die Eisadler in der Vorbereitung am Freitag, 02.10.2026 um 20:00 Uhr im Nachbarschaftsduell gegen die Grizzlys aus Bergkamen bevor am 11.10. dann die Meisterschaftssaison im Heimspiel gegen Neuss beginnt.

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