Eisadler siegen bei Freundschaftsspiel in Bergkamen erneut zu Null

Dortmund. (PM Eisadler) Die Eisadler siegten am vergangenen Sonntagabend im Freundschaftsspiel gegen die Grizzlys Bergkamen mit 6:0 (2:0, 2:0, 2:0) auswärts in Bergkamen und setzten da an, wo sie Freitagabend aufhörten – ein weiterer Zu Null-Sieg, der dritte in Folge.

Vor 247 Menschen – von denen ungefähr zwei Drittel mitgereiste EAD-Fans waren – begannen die Eisadler druckvoll und erarbeiten sich mehrere Chancen. Auch die Dortmunder Fans kamen in Fahrt und stimmten nach circa 6 Minuten einen lauten Fangesang an. Dieser pushte anscheinend das Team zum ersten Tor: Nach 7:49 scorete Rosenthal (17) mit einem Schuss ins obere rechte Eck. Wenig später konnten auch die Bergkamener eine Drangphase starten, die Eisadler unterbanden jedoch die meisten Angriffe direkt. Zu dieser Phase passte auch, dass die Eisadler einige Unsicherheiten und Fehler zeigten und ebenso zwei Strafzeiten für die Grizzlys nicht nutzen konnten. Nach 16:57 Minuten kämpften sich die Eisadler allerdings wieder zurück ins Spiel und bauten ihre Führung aus, indem Kronhardt (16) einen Schuss von Herbold (9) entscheidend abfälschte. Kurios ging es in die Pause, denn der Puck lag zum vermeintlichen 3:0 auf der Torlinie, wurde jedoch nicht gegeben.

Aggressiv ging das zweite Drittel los und beide Mannschaften kamen zu guten Chancen, besonders Chukarov (13) und der Goalie Oster (1) kochten jedoch die Angriffe der Grizzlys ab. Das 3:0 konnte dann nach 25:14 gefeiert werden, Lichnovsky (69) netzte sehenswert von der Seite ein. Obwohl sich beide Seiten gute Chancen erarbeiten konnten, fielen bis kurz vor Schluss des Drittels keine weiteren Tore. Erst nach 39:25 traf Götz nach schöner Vorarbeit von Lauer zum 4:0-Pausenstand.

Das Team von Colin Long kam zum Beginn des letzten Drittels schwerfällig ins Spiel. Bergkamen kontrollierte nun das Geschehen, konnte die gute Defense der Eisadler allerdings nicht überwinden. Auch die erste Dortmunder Strafzeit des Spiels nach knapp 51 Minuten (Chukarov wegen Stockschlagen) tat der Dominanz der Eisadler keinen Abbruch. Drei Minuten später traf Mannes zum 5:0 – sein erster Treffer für die Eisadler Dortmund. Die einzige Bergkamener Überzahl des Spiels nach Strafzeit für Kragh (21) konnten die Grizzlys ebenfalls nicht nutzen, Dortmund erhöhte sogar direkt in Überzahl wieder auf den 6:0 Endstand. Schmitz (3) belohnte sich nach 57:10 Minuten für ein starkes Spiel.

Ebenfalls eine starke Partie lieferte Oster (1) mit einem erneuten Shutout im zweiten Game der PreSeason für den Goalie.

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