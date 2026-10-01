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Dresdner Eislöwen

Eislöwen empfangen Bietigheim – Sonntag zu Gast in Landshut

1. Oktober 20261 Mins read30
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Dane Fox von Dresdner Eislöwen - © Marco Leipold / City-Press
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Dresden. (PM Eislöwen) Für die Dresdner Eislöwen stehen am fünften und sechsten Spieltag der DEL2 zwei weitere Aufgaben auf dem Programm.

Am Freitagabend um 19:30 Uhr sind die Bietigheim Steelers in der JOYNEXT Arena zu Gast. Zwei Tage später geht es für die Blau-Weißen zum EV Landshut.

Am vergangenen Sonntag konnten die Eislöwen gegen die Ravensburg Towerstars den ersten Sieg der neuen Spielzeit feiern. Der Erfolg vor heimischer Kulisse war ein wichtiger Schritt. Daran wollen die Dresdner am kommenden Wochenende anknüpfen.

Cheftrainer Bo Šubr blickt auf eine intensive Trainingswoche zurück: „Man hat schon am Dienstag im Training schon eine etwas andere Energie nach dem Sieg gespürt. Entscheidend ist, dass die Jungs verstehen, was es braucht, um Spiele zu gewinnen: die kleinen Dinge richtig zu machen, Zweikämpfe zu gewinnen, Schüsse zu blocken und Situationen zu vermeiden, in denen wir Überzahlangriffe oder große Torchancen gegen uns zulassen. Wir wollen als Gruppe weiterwachsen und von Woche zu Woche besser werden.“

Am Freitagabend kommt es auch zu einem Wiedersehen mit Arne Uplegger. Der Verteidiger kehrt mit den Steelers nach Dresden zurück. Šubr erwartet eine anspruchsvolle Aufgabe: „Bietigheim ist ein starker Gegner, der mit viel Tempo spielt, viele Scheiben zum Tor bringt und die Zweikämpfe sucht. Darauf müssen wir vorbereitet sein, dagegenhalten und mit der Scheibe die richtigen Entscheidungen treffen, weil sie sehr schnell umschalten. Wir haben uns in dieser Woche intensiv vorbereitet, mit Video gearbeitet und im Training an verschiedenen Dingen gearbeitet. Jetzt geht es darum, von der ersten Sekunde an bereit und konzentriert zu sein und an das anzuknüpfen, was wir zuletzt gezeigt haben.“

Bereits am Sonntag steht für die Eislöwen das nächste Spiel an. Dann führt die Reise zum EV Landshut. Die Partie in Niederbayern beginnt um 17:00 Uhr.

Personell müssen die Dresdner weiterhin auf Janick Schwendener und Simon Karlsson verzichten. Beide fallen verletzungsbedingt aus. Als zusätzliche Absicherung erhält Lasse Dietzschold eine Förderlizenz. Der Torhüter ist auch für die U20 und Leipzig spielberechtigt.

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