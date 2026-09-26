Eislöwen noch punktlos am Tabellenende – Cheftrainer Bo Subr bemängelt zu einfache Puckverluste

Dresden. (EM) Die Dresdner Eislöwen bestritten am Freitagabend ihr drittes Saisonspiel beim ersten Sachsenderby der Saison 2026/27 in Crimmitschau.

Nach den ersten beiden Niederlagen am Auftaktwochenende mit der klaren Heimniederlage (4:7) gegen Kassel und der 4:3 Niederlage beim Aufsteiger in Memmingen, hieß es auch im Sahnpark am Ende 4:3 für den Gegner.

Der Start der hoch gehandelten Eislöwen ist damit erst einmal missraten. Nach den ersten drei Spieltagen stehen die Sachsen mit null Punkten am Tabellenende.

Immerhin hatte sich die personelle Situation vor dem Derby etwas entspannt. Connor Korte, Jacob Ficenec und Janick Schwendener kamen nach ihren Verletzungen erfreulicherweise zurück. Nicht zur Verfügung standen Simon Karlsson, Sebastian Gorcik und Tom Knobloch. Ivan Komirist und Karl Gärtner liefen unterdessen in Leipzig auf.

Panik bricht deshalb aber noch nicht in der Elbmetropole aus. Die individuellen Fehler ärgerten Cheftrainer Bo Subr allerdings schon.

Bo Šubr, Cheftrainer Dresdner Eislöwen, erklärte nach dem Spiel: „Wir haben über weite Strecken ein gutes Spiel gemacht, uns aber durch zwei einfache Puckverluste selbst in eine schwierige Situation gebracht und lagen 0:2 zurück. Das zieht sich aktuell ein wenig durch unsere Spiele: Wir spielen gut, haben dann aber Phasen, in denen wir nicht bei 100 Prozent sind und bringen uns dadurch selbst in Rückstand. Ab der zweiten Hälfte des zweiten Drittels waren wir wieder besser und haben uns im letzten Drittel verdient zurückgekämpft und den Ausgleich geschafft. Gerade in Crimmitschau ist es schwer, vor das Tor und in die gefährlichen Bereiche zu kommen. Trotzdem haben wir uns viele Chancen erarbeitet, uns hat aber die letzte Konsequenz im Abschluss gefehlt. Der Einsatz war da, die Jungs haben die ganze Woche hart gearbeitet. Wir müssen diese kurzen Phasen mit Fehlern abstellen und weiterarbeiten.“

Schon am Sonntag haben die Eislöwen am Familienspieltag gegen Ravensburg ab 16 Uhr die Chance die ersten Punkte einzufahren. Die Towerstars konnten in den ersten drei Spielen immerhin schon fünf Zähler einfahren, gewannen in Rosenheim und gegen Regensburg nach Penaltyschießen. Gegen die ebenfalls hoch eingeschätzte Düsseldorfer EG verlor man am Freitag daheim knapp mit 1:2.

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