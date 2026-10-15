Eislöwen vor Derby in Weißwasser und Familienspieltag gegen Regensburg

Dresden. (PM Eislöwen) Auf die Dresdner Eislöwen wartet ein besonderes Eishockeywochenende.

Am Freitag, 16. Oktober um 19:30 Uhr gastiert die Mannschaft von Cheftrainer Bo Šubr zum Sachsenderby bei den Lausitzer Füchsen in Weißwasser. Am Sonntag, 18. Oktober um 16:00 Uhr empfangen die Blau-Weißen die Eisbären Regensburg in der JOYNEXT Arena. Das Heimspiel steht als Familienspieltag und Eislöwen Juniors Kids Day ganz im Zeichen des Nachwuchses.

Nach einer intensiven Trainingswoche wollen die Eislöwen am Wochenende wieder punkten. Neben der Arbeit an spielerischen Abläufen standen vor allem körperbetonte Zweikämpfe im Mittelpunkt.

Bo Šubr, Cheftrainer der Dresdner Eislöwen: „Ein Derby bringt immer besondere Emotionen und zusätzliche Motivation mit sich. Trotzdem bereiten wir uns darauf vor wie auf jedes andere Spiel. Entscheidend ist, dass wir uns auf unsere Stärken konzentrieren, über 60 Minuten an unserem Spielplan festhalten und als Mannschaft auftreten.“

Für Tomas Andres wird die Partie in Weißwasser auch eine Rückkehr an seine ehemalige Wirkungsstätte. Der Angreifer stand zwei Spielzeiten für die Lausitzer Füchse auf dem Eis und kennt die besondere Bedeutung des Duells.

Tomas Andres, Assistenzkapitän der Dresdner Eislöwen: „Ich hatte zwei schöne Jahre in Weißwasser, aber das ist Vergangenheit. Jetzt spiele ich für Dresden und wir wollen dieses Spiel gewinnen. Wir spielen für unsere Fans, unsere Mannschaft und die gesamte Organisation. Wichtig ist, dass wir die Emotionen richtig einsetzen und unser Spiel durchziehen.“

Familienspieltag im Zeichen des Nachwuchses

Am Sonntag wartet mit dem Heimspiel gegen die Eisbären Regensburg ein besonderer Spieltag auf die Eislöwen-Familie. Beim Eislöwen Juniors Kids Day erhalten Nachwuchsspieler des Eissportclubs Dresden die Gelegenheit, hinter die Kulissen eines DEL2-Spieltages zu blicken und verschiedene Aufgaben rund um die Partie zu übernehmen.

Einen ersten Vorgeschmack gab es bereits beim Pressegespräch am Donnerstag. Dort stellten die Nachwuchsspieler Konstantin, Nils und Max ihre Fragen an Bo Šubr und Tomas Andres. Dabei ging es unter anderem um die Bedeutung des Eislöwen-Trikots und den Umgang mit Druck im Eishockey.

Für die jungen Spieler hatte Andres einen Rat: „Ihr seid auf dem Eis nie allein. Ihr habt eure Mitspieler an eurer Seite, mit denen ihr den Druck teilen könnt. Wenn etwas nicht gut läuft, sprecht miteinander und unterstützt euch gegenseitig. Eishockey ist ein Mannschaftssport und gemeinsam ist vieles einfacher.“

Verletzungsbedingt fehlen wird weiterhin Simon Karlsson und Janick Schwendener. Ivan Komirist spielt für Leipzig.

Auch abseits des Eises wird für die jüngsten Fans einiges geboten: Eine Tombola, ein Puckboard und Kinderschminken sorgen für zusätzliche Unterhaltung rund um den Spieltag.

754 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht