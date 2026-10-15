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ERC gastiert beim SC Forst

15. Oktober 20261 Mins read30
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Helmut Wahl - © Bettina Brunner
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Sonthofen. (PM ERC) Der erfolgreiche Punktspielstart ist geschafft, doch die nächste schwere Hürde wartet bereits: Nach dem dramatischen Heimsieg gegen den EV Bad Wörishofen führt der Weg für den ERC Sonthofen am kommenden Sonntag nach Peißenberg zum SC Forst.

Die Mannschaft von Vladimir Kames und Helmut Wahl geht nach dem Auftaktwochenende mit etwas Rückenwind in das anstehende Duell, während für die Gastgeber aus Forst die Pflichtspielsaison erst anläuft.

Vor einer beeindruckenden Kulisse von 849 Zuschauern hatten die Sonthofener am vergangenen Sonntag bewiesen, wie viel Moral in dem Team steckt. Obwohl die Partie gegen die Wörishofer Wölfe lange Zeit torlos blieb und die Gäste im Schlussabschnitt sogar durch einen Konter in Führung gingen, gewannen die Schwarz-Gelben mit 2:1. Mit diesem Erfolg im Rücken reist der ERC nun ins Forster Lager, um die nächsten wichtigen Punkte einzufahren.

Während die Sonthofener bereits im Ligamodus sind, greifen die Nature Boyz aus Forst erst an diesem Wochenende in das Geschehen der Landesliga ein. Die sportliche Vorbereitung der Hausherren gestaltete sich dabei durchaus wechselhaft und bot den Fans eine echte Achterbahnfahrt der Gefühle. Auf einen schwer erarbeiteten Sieg im Penaltyschießen gegen den ERC Lechbruck und einen darauffolgenden 4:2-Heimerfolg gegen den EV Moosburg folgte bei der Generalprobe ein Dämpfer. Im letzten Test beim EHC Bad Aibling mussten sich die Forster mit 1:5 geschlagen geben, wobei die Niederlage durch Verletzungen von gleich drei Leistungsträgern noch schmerzhafter ausfiel. Ob die Nature Boyz zum Saisonstart wieder aus dem Vollen schöpfen können, bleibt abzuwarten.

Dennoch ist der ERC Sonthofen gewarnt und wird den Gegner keineswegs unterschätzen. Die Eishockey-Fans im Allgäu dürfen sich folglich auf ein packendes, emotionales und hart umkämpftes Kräftemessen einstellen, in dem beide Mannschaften alles in die Waagschale werfen werden.

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